В Бишкеке проходит митинг против строительства биолаборатории в РК

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Как сообщает sputnik.kg, митингующие выступают против строительства биолаборатории и подчеркивают, что она будет располагаться у границ Кыргызстана и что Бишкек находится в 80 километрах от объекта.
На акцию пришли несколько десятков человек. Они держат плакаты "Нет биолабораториям США у границ Кыргызстана", "Остановить строительство биолаборатории в Кордае (Республика Казахстан - Прим. ред.) - у наших границ".
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.
Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
Также в Алматы находится построенная при поддержке США лаборатория. Как отмечают власти РК, она работает в интересах республики.
Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.