Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе

ТАШКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - По факту демонстраций в Нукусе Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) и по другим статьям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан" - наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям, сообщает gazeta.uz

Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.

По словам прокурора отдела Генпрокуратуры Аброра Маматова, деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания", - сказал Аброр Маматов.

Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления.

В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.

Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля.