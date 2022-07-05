Система Orphus

Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе

04.07.2022, 17:44 5941
ТАШКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - По факту демонстраций в Нукусе Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) и по другим статьям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан" - наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям, сообщает gazeta.uz.
 
Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.
 
По словам прокурора отдела Генпрокуратуры Аброра Маматова, деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом.
 

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания", - сказал Аброр Маматов.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 
Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля. 
 
Сегодня телефонный разговор с главой Узбекистана провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил поддержку узбекскому коллеге и пожелал ему успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
 

новости по теме

Премьер-министр РФ назвал дальнейшее укрепление дружбы с Казахстаном безусловным приоритетом

04.07.2022, 18:38 4936
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - цитирует главу правительства РФ РИА Новости.

 
Мишустин выразил уверенность в том, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества РФ и Казахстана. Он также попросил передать привет и самые добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от президента РФ Владимира Путина и от него лично.
 

Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

04.07.2022, 18:02 5541
МОСКВА. 4 ИЮЛЯ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение государственной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства", - сообщается на сайте правительства РФ. 

 
Кроме того, оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются. 
 
Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
 

Беспорядки в Нукусе: погибли 18 человек

04.07.2022, 14:58 7071
НУКУС. 4 ИЮЛЯ - Во время беспорядков в столице Каракалпакстана Нукусе погибли 18 человек, заявил сегодня прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Sputnik
 
Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев заявлял, что жертвы есть как среди мирных жителей, так и среди силовиков, однако точное их количество не сообщалось.
 
По информации агентства, с различными травмами в больницы обратились 243 человека, сейчас в лечебных учреждениях находятся 94 человека, некоторые из них - в критическом состоянии. Среди пострадавших - 38 сотрудников правоохранительных органов.
 
Задержаны в ходе протестов 516 человек.
 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 
 
Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля, сообщает Sputnik Узбекистан
 
Сегодня телефонный разговор с главой Узбекистана провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил поддержку узбекскому коллеге и пожелал ему успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
 

В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение

03.07.2022, 14:37 14771
ТАШКЕНТ. 3 ИЮЛЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о вводе чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка ввести на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в документе указа президента Республики Узбекистан. 

 
В период чрезвычайного положения будет действовать комендантский час с 21.00 до 7.00. Въезд и выезд из страны будут ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.

Напомним, 1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики.
 

Турецкая партия "Родина" призвала правительство выйти из НАТО

03.07.2022, 12:16 16211
Турецкая партия "Родина" призвала правительство выйти из НАТО
Фото: Depositphotos
АНКАРА. 3 ИЮЛЯ - Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь партии Догу Перинчек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Партия "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать Крым российским, сообщает ria.ru.
 

Мы будем постоянно вносить предложения нашему правительству принять политику в соответствии с независимостью и целостностью Турции в отношении НАТО. Исправление возможно в течение следующего года. Мы думаем о Турции. Выход Турции из энергетического кризиса возможен за счет выхода из НАТО. Если мы выйдем из НАТО, цены на помидоры и баклажаны снизятся. Потому что у НАТО нет дизельного топлива, электричества и природного газа", - сказал Перинчек, сообщает газета Aydinlik. 

 
Он подчеркнул, что политика против НАТО важна для экономического будущего Турции. 
 
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, закрепленных соответствующими меморандумом в Мадриде. 
 
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 

О попытке захвата органов госуправления заявили в Узбекистане

02.07.2022, 16:52 21736
НУКУС. 2 ИЮЛЯ - В Жокаргы кенесе Республики Каракалпакстан сообщили, что преступная группа попыталась захватить органы госуправления республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан, сообщает Жокаргы кенес.
 

Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан", - сообщают власти.

 
По информации пресс-службы, провокаторы, "опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".
 
Правоохранительные органы пресекли противозаконные действия зачинщиков, попытки массовых беспорядков локализованы.
 

Ответственно заявляем, что наше государство обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации. Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия. Все провокаторы будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий", - сказано в сообщении.

 
В сложившейся ситуации власти призывают совместно действовать в обеспечении общественной стабильности и безопасности, упреждении граждан от необдуманных и противоправных действий, решении возникших вопросов в рамках правового поля.

Напомним, КПП на казахстанско-узбекской границе временно не работают.
 

КТЖ: достоверность информации о просьбе Украины арестовать казахстанское судно "Жибек Жолы" проверяется

02.07.2022, 13:28 23571
КТЖ: достоверность информации о просьбе Украины арестовать казахстанское судно "Жибек Жолы" проверяется
Фото: АО НК Казакстан темiр жолы
КИЕВ. 2 ИЮЛЯ - Украина попросила Турцию применить меры к судну с зерном из Бердянска. Оно зафрахтовано российской компанией у казахстанского владельца. Он утверждает, что услуги по перевозке зерна оказывает компания из Эстонии по просьбе Киева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под российским флагом, которое вышло с зерном из порта Бердянска (Запорожская область). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и неназванного украинского чиновника. Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил, что Киев обратился к Турции с просьбой "принять меры" в отношении судна, информирует rbc.ru.
 

На основании письма Генпрокуратуры обратились к турецкой стороне с призывом принять срочные меры", - написал посол в Facebook.

 
Как заявил собеседник Reuters, судно "Жибек Жолы" было загружено 4,5 тысячи т пшеницы в Бердянске. В письме в Минюст Турции, которое изучил Reuters, украинская Генпрокуратура заявила, что судно причастно к "нелегальному экспорту украинского зерна" из Бердянска в турецкий Карасу. В обращении называлось другое количество пшеницы - 7 тысяч тонн.
 
Между тем в АО "НК "Казакстан темір жолы" прокомментировали, что достоверность информации о том, что Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран.
 

Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки", - говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

 
В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д). 
 

КТЖ заверяет о своей приверженности соблюдению норм международного права", - добавили в нацкомпании.

 

В ВОЗ сообщили о трехкратном росте заболеваемости оспой обезьян

02.07.2022, 12:46 23376
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло за последние две недели в три раза. Об этом сообщил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов - в общей сложности 31, причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев по всему региону", - сказано в распространенном заявлении директора регионального бюро ВОЗ.

 
По словам Клюге, в настоящее время необходимо предпринимать срочные меры для борьбы с распространением вируса, информирует kp.ru.
 
Он отметил, что на Европу сейчас приходится почти 90% всех зарегистрированных в мире случаев заболевания обезьяньей оспой. 
 
Как сообщил директор бюро, в основном инфицированы люди в возрасте от 21 года до 40 лет, причем 99% зараженных - мужчины.

Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян.

Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов