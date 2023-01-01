В Кыргызстане женщина разочаровалась в праздновании Нового года и сожгла елку на площади
По словам подозреваемой, она не верит в Новый год. Сжечь елку женщина решила, чтобы люди не фотографировались около нее и не верили в этот праздник. Ведется следствие", - рассказали в ведомстве.
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До августа будет подписано мирное соглашение (...) хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот что мы увидели", - цитирует агентство одного из шаманов Клеофе Седано.
Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля
Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены ", - говорится в документе.
Ранее эксперты SberCIB (инвестиционное подразделение "Сбера") предупреждали, что в случае введения ответных мер со стороны России "на нефтяном рынке может усилиться обеспокоенность по поводу стабильности поставок", - пишет сайт.
Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", - указал комментатор с ником Jolo la Trompette.
Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС (….) некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры и какую опасность они представляют для ЕС", - заметил TIESSE DI HOYE.
Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени… это нелепая мера", - выразил уверенность enreve.
По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", - заметил rococolag.
Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер в интервью шведскому телеканалу SVT.
Названы участники военно-биологических проектов США
Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны США компании Metabiota", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.
Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", - перечислил Игорь Кириллов.
По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом", - цитирует ТАСС Игоря Кириллова.
Правительство РФ направило более 200 млн рублей на содержание Байконура
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 203 668 тысяч рублей Минфину России на предоставление в 2022 году дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, в рамках комплекса процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в тексте распоряжения.
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В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза с участием глав государств, входящих в организацию. Мероприятие открыл Садыр Жапаров. Он поприветствовал участников саммита.
По словам президента Кыргызстана, заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как от глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.
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