14.02.2023, 19:45 2506
Жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее
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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету "Хуаньцю шибао".
Утром 14 февраля житель города по фамилии Цзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, поочередно гасли.
Неизвестный объект, как уточнил Цзян, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.
При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
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13.02.2023, 12:58 14931
СВР России: США отобрали 60 боевиков для терактов в СНГ
Боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).
По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По информации СВР, американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. 60 боевиков для терактов в России и СНГ, их готовят на базе в Сирии.
Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии.
Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", - уточнили в ведомстве.
В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
При этом, согласно замыслу американских военных, они будут организовывать нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир", "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана".
Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", - указали в ведомстве.
В СВР подчеркнули, что такими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.
13.02.2023, 11:58 15966
NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов
Поднимавшиеся на перехват летчики не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели
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Вашингтон. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
В последние дни американские истребители перехватили три высотные цели неизвестного происхождения и назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон. В ходе спецбрифинга для журналистов у ван Херка спросили, готовы ли военные полностью исключить версию внеземного происхождения сбитых в небе над США летательных аппаратов. Этим вопросом, как отметила одна из присутствовавших на мероприятии журналисток, активно интересуется американская общественность.
Спасибо за ваш вопрос. Я предоставлю разведке и контрразведке вынести заключение на данный счет. Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий", - цитирует военного РИА Новости.
Мы продолжаем проводить оценку каждой угрозы или потенциальной угрозы, которая приближается к Северной Америке, и предпринимаем попытки идентифицировать их. Американские военные пока не определили, за счет чего держались в воздухе сбитые на севере летательные аппараты, и не уверены, что речь идет о воздушных шарах... Я не в состоянии объяснить, как они оставались в воздухе. Возможно, внутри конструкции был наполненный газом шар или двигательная установка того или иного типа. Однако очевидно, что они держались в воздухе", - подчеркнул ван Херк.
Телеканал CNN ранее цитировал поднимавшихся на перехват летчиков, которые говорили, что не смогли при визуальном наблюдении определить, где у аппаратов расположены двигатели.
Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13.02.2023, 09:09 17936
Спасатели нашли выжившего в Турции спустя неделю после землетрясения
Фото: twitter/@pusholder
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Анкара. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения.
По данным пресс-службы МЧС России, на участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли человека в ходе поисково-спасательных работ. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Существовали риски для жизни при возможном обрушении конструкций.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. Операция по спасению завершилась успешно. Пострадавший передан медикам.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 29,5 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек, пострадавших порядка 10 тысяч.
Дополнено 13.02.2023, 12.30
С начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 53 погибших, в том числе 4 детей, сообщает пресс-служба МЧС РК.
С начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 53 погибших, в том числе 4 детей, сообщает пресс-служба МЧС РК.
13.02.2023, 08:15 19021
ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон
Объект находился над озером Гурон на границе с Канадой
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Вашингтон. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Конгрессмен Джек Бергман утверждает, что американские военные перехватили очередной летающий объект, на этот раз над озером Гурон на границе с Канадой.
Военные США списали еще один "объект" над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей", - написал он в Twitter.
Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает "значительно больше ответов, чем получает", сообщает РИА Новости.
Объект, природа, принадлежность и назначение которого выясняются, был сбит по приказу президента США Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса "воздух-воздух".
Сегодня… по указанию президента Байдена и на основании рекомендаций министра (обороны Ллойда) Остина и военного командования F-16 выпустил (ракету) AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 тысяч футов (12 километров) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении.
Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей", - добавили в Пентагоне.
Ранее американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а на прошлой неделе сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.
12.02.2023, 19:28 23491
У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект
Неопознанный объект "готовились сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности"
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Пекин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Неопознанный летающий объект был обнаружен 12 февраля у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая.
В официальном аккаунте в социальной сети Weibo 12 февраля бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что "в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект", сообщает РИА Новости.
В уведомлении отмечалось, что неопознанный летающий объект "готовятся сбить", местных рыбаков попросили "соблюдать правила безопасности". В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.
Ранее неопознанный воздушный объект был обнаружен в небе над Канадой.
5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США.
12.02.2023, 10:25 26561
В небе над Канадой обнаружен неопознанный воздушный объект
NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами
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Вашингтон. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживают неопознанный воздушный объект в небе над Северной Канадой, детали и происхождение пока неизвестны.
Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой. Хотя в настоящее время мы не можем разглашать подробности, связанные с этой активностью, обращаем внимание, что NORAD проводит постоянные рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трех регионах (действия) NORAD", - следует из заявления, поступившего в распоряжение РИА Новости в ответ на запрос агентства.
Местные СМИ сообщают, что NORAD отслеживает "один или два воздушных объекта", которые потенциально могут являться аэростатами-шпионами. Никаких данных о том, где именно были замечены данные объекты и кому они могут принадлежать, пока не публикуется.
5 февраля американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
Представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживались командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Администрация США заявила о неприемлемости нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "аэростата-шпиона". Как отметили в ведомстве, аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне этого инцидента объявил о переносе запланированного на воскресенье визита в Китай. При этом он отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно.
Также США смогли изучить оборудование на сбитом аэростате, который считают разведывательным, заявил высокопоставленный представитель минобороны США.
В ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления КНР о том, что это метеорологический зонд, сообщил представитель Пентагона.
США проинформировали Пекин о том, что сбили устройство у берегов штата Южная Каролина, сказал он.
Аэростат удалось сбить с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
В свою очередь Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США,
09.02.2023, 16:31 42376
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США - Рябков
В настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий
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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия будет "алармировать" мировое сообщество по поводу создания США сети биолабораторий, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, в настоящее время США создали по всему миру около 300 военных биолабораторий.
Мы должны "алармировать" все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
09.02.2023, 08:44 45456
Известный американский журналист заявил о причастности США к подрыву "Северных потоков"
В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22
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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы ВМС США.
В статье на своем сайте он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств. В сентябре 2022 года ВМС Норвегии активировали взрывчатку, сбросив с патрульного самолета гидроакустический буй. Журналист отметил, что в Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию "ложью" и "вымыслом", сообщает RT.
По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений Baltops 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года. Дистанционно активируемые устройства были приведены в действие ВМС Норвегии.
26 сентября 2022 года патрульный самолет P-8 норвежских ВМС совершил, казалось бы, штатный вылет, в ходе которого был сброшен гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, достигнув сначала "Северного потока - 2", а затем "Северного потока - 1". Спустя несколько часов сработали мощные заряды взрывчатки и три из четырех трубопроводов оказались выведены из строя. В течение нескольких минут на поверхности воды стал скапливаться остававшийся в разрушенных трубах метан, и мир понял, что случилось что-то необратимое", - пишет Херш.
В своей статье журналист, ссылаясь на осведомленный источник, рассказал, что Байден решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений, которые проходили среди чиновников, отвечающих за национальную безопасность США.
Херш отмечает, что в мае 2021 года Байден, который ранее критиковал проект "Северного потока - 2", отказался от введения санкций в отношении трубопровода. Как пишет Херш, тогда же сообщалось, что представители администрации президента США уговаривали Владимира Зеленского не критиковать этот шаг.
Тем не менее, как пишет Херш, в Вашингтоне были обеспокоены зависимостью Европы и, в частности, Германии от российского газа. Кроме того, отказ от санкций в отношении "Северного потока - 2" вызвал ответную реакцию республиканцев в сенате, которые заблокировали утверждение кандидатов Госдепа, в том числе послов, на высокие должности.
В декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с участием представителей ЦРУ, Госдепа, Минфина, Объединенного комитета начальников штабов. Как сообщил источник журналиста, участникам встречи стало понятно, что Салливан по поручению президента хочет разработать план подрыва "Северных потоков".
Изначально было принято решение поставить на "Северные потоки" взрывные устройства с таймером на 48 часов. Однако, пишет Херш, в Белом доме были обеспокоены, что в случае подрыва трубопроводов сразу после учений роль США в диверсии была бы слишком очевидной.
В итоге было принято решение активировать устройство дистанционно, с помощью гидроакустического буя, сброшенного с норвежского самолета. Буй, в свою очередь, должен был издавать уникальные низкочастотные звуки, которые могли бы быть распознаны взрывными устройствами.
При этом, как отмечает Херш, после взрыва американские СМИ ни разу не упомянули высказывания Байдена и заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд, которые еще в начале 2022 года обещали "остановить" "Северный поток - 2" в случае эскалации кризиса на Украине.
На просьбу Херша о комментарии представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила: "Это ложь и полный вымысел". Представитель ЦРУ Тэмми Торп также назвала эту информацию "полностью ложной".
Сеймур Херш - известный американский журналист, который, в частности, писал об Уотергейтском скандале, а также о жестоком обращении американских военных с заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Он получил Пулицеровскую премию за расследование о бойне американских военных во Вьетнаме.
Взрывы на "Северных потоках"
Взрывы на трех нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на "Северных потоках" могли стать следствием диверсии.
Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам президента РФ, в случае ЧП на "Северных потоках" речь идет о диверсии, которую подготовили "англосаксы". Он отметил, что организаторы взрывов "фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".
Кроме того, в МИД РФ обращали внимание на то обстоятельство, что вскоре после взрыва российских представителей не допускали к расследованию инцидента на "Северных потоках".
Как заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, нежелание европейской стороны допустить специалистов из РФ к расследованию говорит о стремлении скрыть обстоятельства инцидента.
В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на "Северных потоках" являются США. Впоследствии российских специалистов допустили к месту ЧП. Сообщалось, что в результате взрывов образовались две воронки глубиной три и пять метров, а трубы системы газопровода разошлись на 259 м.
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