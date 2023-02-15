Жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО  

Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее

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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, сообщает - Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету "Хуаньцю шибао".





Утром 14 февраля житель города по фамилии Цзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, поочередно гасли.





Неизвестный объект, как уточнил Цзян, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.





При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.





Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.





13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил , что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.





Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.



