Террористическая обстановка в ШОС остается сложной и динамичной - зампред КНБ

Преступник сам явился в полицейский участок и был арестован

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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще четверо были ранены, когда злоумышленник, вооруженный топором, ворвался в детский сад в городе Блуменау на юге Бразилии.





На момент нападения в детском саду было около 40 детей. Как сообщили в местной больнице, куда были доставлены раненые, все они - дети в возрасте до трех лет, информирует русская служба BBC news.





По данным полиции, преступник перепрыгнул через забор детсада и начал без разбора наносить удары своим оружием. Позже он сам явился в полицейский участок и был арестован.





Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва назвал нападение чудовищным актом.





Жоржинью Мелу, губернатор штата Санта-Катарина, где находится город Блуменау, объявил трехдневный траур. В школах штата все занятия отменены до завтра.





Как отмечает издание, в последние годы в Бразилии наблюдалось уже немало случаев насилия в школах, хотя до детских садов еще не доходило.





На прошлой неделе 13-летний ученик из Сан-Паулу прямо в школе зарезал ножом учителя.





В ноябре прошлого года 16-летний злоумышленник застрелили четверых и ранил более 10 человек при нападении на две школы в городе Аракрус штата Эспириту-Санту на юго-востоке страны.





В 2019 году два бывших ученика застрелили восемь человек в школе в окрестностях Сан-Паулу, а затем покончили с собой.





Однако самой массовой стала бойня 2011 года, когда бывший ученик начальной школы в пригороде Рио-де-Жанейро застрелил 12 детей, после чего также покончил с собой.