16.05.2023, 14:59 11226
Китай и страны Центральной Азии демонстрируют высокий уровень торговли - министр коммерции КНР
К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Торговый оборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сохраняет устойчивые темпы роста, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
За первые два месяца этого года объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проинформировал Ван Вэньтао.
По его словам, объем товарооборота между Китаем и этими пятью странами по итогам прошлого года достиг 70,2 млрд долларов США, что является историческим рекордом. В 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран возрос более чем на 50 процентов, а рост экспорта механической и электронной продукции КНР в эти страны составил 42 процента.
К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов. Кроме того, был запущен ряд проектов сотрудничества в таких областях, как разведка, добыча и переработка нефти и газа, взаимосвязанность и цифровые технологии.
Ван Вэньтао подчеркнул, что Китай готов работать с этими пятью странами для продвижения новых моделей торговли и инвестиций, внедрения инноваций как стимула развития, обеспечения безопасности и стабильности промышленно-сбытовых цепочек в регионе, поддержки системы многосторонней торговли и превращения межрегиональной приграничной торговли в новый двигатель роста.
Министры пяти стран Центральной Азии со своей стороны выразили готовность объединить усилия с Китаем для укрепления сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, цифровой экономики, "зеленого" развития и транзитных перевозок.
В ходе встречи главы торговых ведомств шести стран договорились о подписании ряда итоговых документов на саммите Китая и стран Центральной Азии и о начале кампании электронной торговли для ознакомления китайских потребителей с центральноазиатской продукцией, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
новости по теме
17.05.2023, 12:34 2596
Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии не направлено против третьей стороны - МИД КНР
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Китаем и государствами Центральной Азии не направлено против какой-либо третьей стороны и не ставит своей целью конкурировать с другими механизмами, заявил заместитель директора департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.
Китай готов поддержать все меры, способствующие стабильности, развитию и общему процветанию региона, заявил он на брифинге для прессы, состоявшемся в городе Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) в преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китай готов работать со странами Центрально-Азиатского региона над дальнейшим укреплением механизма Китай - Центральная Азия, подчеркнул он.
Напомним, 18-19 мая в китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
17.05.2023, 12:10 3211
В Сиане начал работу пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия"
В пресс-центре состоялся первый брифинг саммита
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита.
В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Также в пресс-центре состоялся первый брифинг саммита, передает корреспондент Kazakhstan Today.
Руководители департаментов по делам Евразии МИД КНР, международных обменов и сотрудничества при Министерстве культуры и туризма КНР, а также отдела международных связей Китайского комитета по содействию международной торговле рассказали журналистам о предстоящих мероприятиях.
Как подчеркнули спикеры, саммит станет первой и яркой страницей китайской дипломатии с начала этого года, которая внесет ощутимый вклад в стабилизацию ситуации в регионе и мире.
В ходе брифинга стало известно, что форум пройдет под председательством главы КНР Си Цзиньпина. Он выступит с программной речью, в ходе которой выдвинет ряд важных инициатив.
Состоятся двусторонние встречи лидеров Китая и стран ЦА. Причем президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана будут находиться с государственным визитом. Состоятся церемонии подписания политических документов, которые позволят поднять сотрудничество на новый уровень. Лидеры государств совместно посадят дерево дружбы.
Напомним, в Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
16.05.2023, 14:30 11716
МИД России выразил признательность центральноазиатским странам за участие в Параде Победы
Весьма символичен приезд в Москву на праздничный парад по случаю Дня Победы 9 мая всех центральноазиатских лидеров, заявил Михаил Галузин
Фото: telegram/Aqorda
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Москва. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе центральноазиатской международной конференции дискуссионного клуба "Валдай" заместитель министра иностранных дел Российской Михаил Галузин выразил признательность центральноазиатским странам, лидеры которых посетили Парад Победы на Красной площади в Москве.
Весьма символичен приезд в Москву на праздничный парад по случаю Дня Победы 9 мая всех центральноазиатских лидеров. И, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз выразить искреннюю признательность нашим центральноазиатским друзьям за этот благородный шаг дружбы" - заявил Михаил Галузин.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
16.05.2023, 13:48 12511
Китай намерен активизировать торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии
В 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран подскочил более чем на 50 процентов
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай использует предстоящий саммит "Китай - Центральная Азия" как возможность для того, чтобы вывести торгово-экономическое сотрудничество с пятью странами Центральной Азии на новый уровень, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.
Как отметила представитель ведомства, в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, были достигнуты ощутимые результаты с момента установления дипломатических отношений более 30 лет назад.
Объем торговли Китая с этими пятью странами достиг 70 млрд долларов США по итогам 2022 года, а в первом квартале текущего года увеличился на 22 процента в годовом исчислении, указала Шу Цзюэтин.
Структура товарооборота также улучшилась за эти годы. По ее словам, в 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран подскочил более чем на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом, в то время как экспорт механических и электронных изделий в эти страны вырос на 42 процента.
Официальный представитель также отметила, что инвестиции и сотрудничество приносят пользу всем сторонам. По состоянию на конец марта общий объем прямых инвестиций Китая в эти пять стран превысил 15 млрд долларов.
Китай прилагает непрерывные усилия по содействию модернизации промышленности, укреплению взаимосвязанности и повышению благосостояния населения стран Центральной Азии, реализуя ряд проектов сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, разведка нефти и газа, цифровая экономика, подчеркнула Шу Цзюэтин, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
09.05.2023, 13:27 59596
Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае
Пекин выразил канадской стороне решительный протест
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Пекин. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.
В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять контрмеры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае Чжэнь Ихуэй (Дженнифер Линн Лалонд. - Прим. ТАСС) в список нежелательных лиц и попросив ее покинуть Китай до 13 мая", - цитирует ТАСС сообщение МИД КНР.
Дженнифер Линн Лалонд работает консулом по политическим и экономическим вопросам, а также по связям с общественностью.
В понедельник правительство Канады объявило китайского дипломата Чжао Вэя из генерального консульства КНР в Торонто персоной нон грата, его подозревают в запугивании члена местного парламента.
Китайская сторона решительно осуждает это и решительно выступает против", - заявил МИД Китая.
Пекин выразил канадской стороне решительный протест, указало ведомство.
07.05.2023, 19:40 76656
Лига арабских государств планирует восстановить Сирию в качестве участника
Страны - члены ЛАГ, согласно проекту резолюции, "готовы способствовать выходу из сирийского кризиса"
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Каир. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полноправное участие Сирии в заседаниях Лиги арабских государств (ЛАГ), а также в связанных с ней организациях может быть восстановлено с 7 мая нынешнего года, сообщает eadaily.com.
Об этом говорится в проекте резолюции Совета ЛАГ, который будет представлен на рассмотрение министров иностранных дел арабских стран в воскресенье, 7 мая, в ходе внеочередного заседания Совета ЛАГ в Каире.
Возобновить участие делегаций Сирийской Арабской Республики в заседаниях Лиги арабских государств и всех ее дочерних организаций и агентств с 7 мая 2023 года", - отмечается в проекте резолюции.
Резолюция Совета ЛАГ также предусматривает "необходимость принятия практических и эффективных мер для постепенного выхода из сирийского кризиса по принципу "шаг за шагом" и в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". В резолюции Совета Лиги на уровне глав МИД также указывается на заинтересованность арабских государств в "безопасности и стабильности Сирии, ее приверженности арабской идентичности, сохранении суверенитета и территориальной целостности".
Страны - члены ЛАГ, согласно проекту резолюции, "готовы способствовать выходу из сирийского кризиса, что облегчит страдания сирийского народа, положит конец внешнему вмешательству в ее дела, а также поможет устранить последствия терроризма и проблем, связанных с миграцией и возвращением сирийских беженцев на родину".
05.05.2023, 17:57 93081
МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям
Цинь Ган призвал продолжать бороться с террористическими группировками
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Пекин. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Странам ШОС следует поддерживать друг друга в защите суверенитета и противостоять организации внешними силами цветных революций, заявил министр иностранных дел Цинь Ган в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Нам необходимо придерживаться стратегической автономии, укреплять сплоченность и взаимное доверие. Решительно поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности, интересов развития. Противостоять вмешательству внешних сил в дела региона, провоцированию цветных революций", - цитирует министра РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.
Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил необходимость углубления сотрудничества в области безопасности и охраны мира в регионе.
Кроме того, Цинь Ган призвал продолжать бороться с террористическими группировками, в частности с "Исламским движением Восточного Туркестана"*, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью.
Необходимо поддерживать Афганистан в построении обширной и инклюзивной политической структуры, решительно бороться с любыми формами терроризма", - добавил глава МИД КНР.
*Организация, запрещенная на территории Казахстана и России.
05.05.2023, 16:12 94186
Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате
Акция пройдет 8 мая
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Париж. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Франции в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате 8 мая, сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
В пятницу посол РФ во Франции возложил венки к памятнику русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже. Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая, информирует РИА Новости.
Наши соотечественники будут проводить акцию "Бессмертный полк" вместе с некоторыми французскими НПО. Власти дали разрешение на проведение его в традиционном масштабе - то есть с площади Республики шествие пойдет сюда, на Пер-Лашез, к этому памятнику", - сообщил Алексей Мешков.
Также он пояснил, что акция пройдет 8 мая.
Напомним, в прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла в ряде городов по всему миру.
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