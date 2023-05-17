Китай и страны Центральной Азии демонстрируют высокий уровень торговли - министр коммерции КНР

К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов

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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Торговый оборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сохраняет устойчивые темпы роста, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.





За первые два месяца этого года объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проинформировал Ван Вэньтао.





По его словам, объем товарооборота между Китаем и этими пятью странами по итогам прошлого года достиг 70,2 млрд долларов США, что является историческим рекордом. В 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран возрос более чем на 50 процентов, а рост экспорта механической и электронной продукции КНР в эти страны составил 42 процента.





К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов. Кроме того, был запущен ряд проектов сотрудничества в таких областях, как разведка, добыча и переработка нефти и газа, взаимосвязанность и цифровые технологии.





Ван Вэньтао подчеркнул, что Китай готов работать с этими пятью странами для продвижения новых моделей торговли и инвестиций, внедрения инноваций как стимула развития, обеспечения безопасности и стабильности промышленно-сбытовых цепочек в регионе, поддержки системы многосторонней торговли и превращения межрегиональной приграничной торговли в новый двигатель роста.





Министры пяти стран Центральной Азии со своей стороны выразили готовность объединить усилия с Китаем для укрепления сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, цифровой экономики, "зеленого" развития и транзитных перевозок.



