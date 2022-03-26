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"Абсолютное нарушение международного права": как бомбардировка Югославии авиацией стран НАТО изменила мир

25.03.2022, 09:26 4991
МОСКВА. 25 МАРТА - 20 лет назад началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Формальным поводом для авиаударов стали обвинения в адрес официального Белграда в проведении этнических чисток против албанского населения Косова. Совет Безопасности ООН не давал разрешения на бомбардировку Югославии. Эксперты называют действия альянса грубейшим нарушением международного права, сообщает RT
 
В результате натовских атак в Югославии погибли около 2000 мирных жителей. По мнению аналитиков, агрессия против европейской страны позволила США в дальнейшем использовать силы НАТО для военного вмешательства в дела других суверенных государств.
 
24 марта 1999 года силы НАТО начали военную операцию против Югославии под кодовым названием "Союзная сила". ВВС альянса в течение нескольких месяцев нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по территории Союзной Республики Югославия.
 
Операция проводилась в нарушение норм международного права, без одобрения Совета Безопасности ООН. Против нее выступили Россия, Китай и ряд других членов Совбеза.
 

Сама операция, когда бомбили Сербию, осуществлялась с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права, потому что бомбили чисто гражданские объекты", - рассказал в интервью телеканалу НТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

 
В первые же дни операции силы НАТО постарались захватить господство в воздухе, нанося удары по средствам противовоздушной обороны и авиации Югославии. Однако бомбардировкам подверглись преимущественно сугубо гражданские объекты: жилые районы Белграда, школы, детские сады, нефтеперерабатывающие предприятия. Несмотря на техническое превосходство противника, югославским силам ПВО удалось 27 марта сбить американский самолет-невидимку F-117.
 
В апреле - мае под ударами НАТО оказались и те, кого альянс якобы защищал: колонны албанских беженцев, а также объекты гражданской инфраструктуры Косова. Эти атаки унесли жизни сотен людей. По свидетельствам местных СМИ, сбросив бомбы на мирное население, самолеты НАТО затем повторяли удары, когда на место прибывали медики.
 
Удары по мирному населению и гражданским объектам Югославии по ходу операции становились все более масштабными. Чтобы остановить гибель соотечественников, Слободан Милошевич 3 июня дал согласие на реализацию западного плана мирного урегулирования, однако бомбардировки продолжались еще неделю. 20 июня югославские войска покинули Косово.
 

Альянс не имел никаких легитимных оснований для таких действий, прежде всего мандата Совета Безопасности ООН. Этим актом агрессии были грубо нарушены основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, хельсинкском Заключительном акте, а также международные обязательства государств - членов блока. Действия альянса противоречили даже Североатлантическому договору 1949 года, в котором страны НАТО обязались не ставить под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях, если это противоречит целям ООН. Тогда и было положено начало подмене международного права "порядком", основанным на неких произвольных правилах, а точнее - на праве сильного", - говорится в заявлении российского МИД.

 

Действия НАТО против Югославии были абсолютным нарушением международного права. Согласно международно-правовым актам, подобное применение силы возможно исключительно по решению Совета Безопасности ООН, которого в данном случае не было", - заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

 
В результате операции НАТО народ Югославии понес тяжелые потери. По официальным данным Союзной Республики Югославия, под ракетно-бомбовыми ударами альянса погибли порядка 1700 мирных жителей и почти 600 силовиков. Среди жертв натовских налетов оказались около 400 детей. По данным российского МИД, жертвами агрессии стали около 2000 мирных жителей, среди которых 89 детей.
 
В больницы Югославии за время бомбардировок с тяжелыми травмами поступили более 10 000 человек. Сотни тысяч жителей Сербии и Черногории остались без средств к существованию, крыши над головой и даже без доступа к чистой воде.
 
Применение Североатлантическим альянсом боеприпасов, содержащих обедненный уран, привело к резкому росту уровня онкологических заболеваний. Даже те, кого удары НАТО не затронули непосредственно, ощутили их последствия - ущерб югославской экономике составил около $30 млрд, в стране было уничтожено 14 крупнейших предприятий, повреждено около 50 мостов.
 
Несмотря на техническое преимущество НАТО, агрессия не осталась без ответа. Согласно данным, оглашенным начальником генерального штаба югославской армии Драголюбом Ойданичем, в ходе боев были сбиты 61 самолет и семь вертолетов НАТО. Правда, альянс признает потери только двух самолетов и нескольких десятков беспилотников.
 
Путь к войне
 
Первые выступления косовских албанцев имели место еще в 1981 году. На их фоне обострились межнациональные отношения в Югославии в целом. В 1991-1992 годах страна распалась. В составе обновленной Союзной Республики Югославия остались только Сербия и Черногория.
 
В середине 1990-х в Косове имела место эскалация насилия против сербского населения. Была создана Армия освобождения Косова (АОК) (по данным некоторых СМИ, при поддержке спецслужб США и Великобритании - RT), взявшая в 1998 году курс на отделение края от Югославии. Начались полномасштабные военные столкновения. После того как поддерживающий АОК совет НАТО заявил о подготовке военной операции против Югославии, официальный Белград 15 октября 1998 года заключил в Косове перемирие. Однако нападения на мирное сербское население продолжались, и в начале 1999 югославские силовики вынуждены были возобновить бои.
 
14-18 января произошли столкновения в районе села Рачак. Представители Армии освобождения Косова обвинили югославских силовиков в "казнях" мирного албанского населения. Согласно выводам сербских, белорусских и финских экспертов, погибшие в Рачаке были переодетыми в штатское боевиками со следами пороха на руках. Однако комиссия Евросоюза посчитала, что доказательства участия погибших в боях отсутствуют. Инцидент в Рачаке стал формальным основанием для вмешательства НАТО в конфликт.
 

Это был не повод, а искусственно созданный предлог. То, что это была провокация, известно давно. Об этом неоднократно говорили, писали и приводили доказательства. Убитые якобы гражданские лица на самом деле были военными, боевиками албанской освободительной армии, так называемой Армии освобождения Косова, которых просто переодели в гражданскую форму. Уже давно известно, что это была такая "подстава". Организовал эту провокацию, к сожалению, тогдашний руководитель миссии ОБСЕ американец Уолкер. Прибыв на место происшествия и обнаружив трупы, которые были, как я сказал, аккуратно переодеты в гражданскую одежду, он прямо там, на месте заявил, что имел место акт геноцида", - заявил Сергей Лавров.

 
Альянс потребовал от Белграда допустить в Косово войска НАТО, однако руководство Союзной Республики Югославия ответило отказом. Соединенные Штаты при одобрении других западных стран попытались заручиться поддержкой Совбеза ООН. Против силового варианта развития событий выступили Россия, Китай, Аргентина и Бразилия.
 

Американцев было уже не остановить. Они давно приняли решение и попытались "освятить" его через СБ ООН, а поняв, что ничего не получилось, пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны", - подчеркнул Сергей Лавров.

 
По мнению политолога Екатерины Поморцевой, процесс отделения Косова от Сербии выглядит хорошо спланированным и инспирированным извне.
 

Это происходило долго, слаженно, с привлечением значительного количества ресурсов. Думаю, что даже с односторонним провозглашением независимости Косова в 2008 году этот процесс не закончился. Косовская проблема будет актуальна и в дальнейшем", - отметила Поморцева в беседе с RT.

 
Разворот над Атлантикой
 
По мнению Сергея Лаврова, действия США в Югославии были связаны с тем, что Вашингтон считал себя победителем в холодной войне, а Россия была ослаблена после развала Советского Союза.
 

У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира", - подчеркнул Лавров.

 
Бомбардировки Югославии привели к резкому охлаждению отношений между Россией и западными странами, в частности с США. Знаковым событием стал "разворот над Атлантикой", отмечают эксперты. 24 марта 1999 года премьер-министр РФ Евгений Примаков, направлявшийся с визитом в Соединенные Штаты, развернул самолет над Атлантическим океаном и вернулся в Россию.
 

Если бы Запад понимал, как бомбардировки Югославии подействуют на Россию, думаю, он бы не пошел на эту авантюру. Разворот самолета Примакова над Атлантикой закрыл для России "лихие девяностые" и ознаменовал начало новой эпохи", - заявил в разговоре с RT политолог Армен Гаспарян.

 
По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, одной из главных причин конфликта стало желание властей США проверить НАТО в деле, чтобы понять, можно ли после завершения холодной войны использовать блок в собственных интересах без оглядки на международное право и ООН.
 

Партнеры США по НАТО были втянуты в агрессию против европейской страны. Причем как старые, так и новые - их фактически повязали кровью. Кроме того, США решили задачу по взятию под свой военно-воздушный контроль Юго-Восточной Европы, в центре которой находится Косово. Нельзя игнорировать и тот факт, что в это же время Билл Клинтон попал в неприятную историю с госпожой Левински, и нужно было срочно уводить внимание общественности в сторону", - пояснил Коновалов.

 
По мнению эксперта Института европейских исследований Стевана Гайича, бомбардировки Югославии преследовали геополитические и идеологические цели.
 

Создавался новый мировой порядок. После развала двухполярного мира должно было существовать одно независимое государство - США. Югославия мешала Западу самим своим существованием, и ее принесли в жертву", - заявил эксперт.

 
По мнению аналитиков, тот факт, что Соединенные Штаты без санкции Совбеза ООН смогли провести военную операцию против суверенного государства, стало прологом к последующему незаконному военному вмешательству Вашингтона в дела независимых государств.
 

Бомбардировки Югославии распахнули ящик Пандоры. Именно благодаря безнаказанности США на Балканах стали возможны Ирак, Ливия и Сирия. И пока этот процесс не остановился", - отметил Иван Коновалов.

 
По словам Сергея Лаврова, произошедшее в 1999 году "аукается" миру до сих пор.
 

Тот опыт пытаются использовать, когда называют отдельные средства массовой информации не СМИ, а "инструментами пропаганды". Именно так, кстати, во Франции называют Russia Today и Sputnik, им запрещают появляться на мероприятиях, где аккредитованы другие СМИ. Именно тогда начиналась линия на обвинение журналистов со стороны ряда СМИ в том, что они являются "рупором пропаганды" - именно так объясняли необходимость ударов по телевизионному центру в Белграде", - заявил российский министр иностранных дел.

 

Балканы до сих пор слышат эхо бомбардировок"

 
Несмотря на то, что с момента военной операции НАТО прошло уже 20 лет, эта тема остается незаживающей раной для жителей Сербии, отмечают эксперты.
 
По мнению Екатерины Поморцевой, бомбардировки 1999 года вызвали разочарование сербов в международном праве.
 

Для жителей Сербии разговоры о международном праве - это несмешная шутка. Они не верят в провозглашаемую на Западе международную справедливость и международные суды, которые по итогам югославского конфликта осуждали преимущественно сербов", - подчеркнула эксперт.

 
По словам Стевана Гайича, воспоминания о натовских бомбардировках чрезвычайно болезненны для сербского народа и во многом определяют его сегодняшнее отношение к западному миру.
 

Несмотря на то, что НАТО вкладывает колоссальные деньги в пропаганду своей идеологии, альянс имеет негативный имидж в Сербии. Балканы до сих пор слышат и будут слышать эхо бомбардировок", - отметил он.

 
О трагедии 1999 года не забыло и руководство Сербии.
 

Мы можем простить, но не можем забыть агрессию НАТО. Мы хотим хороших отношений с НАТО, но не хотим вступать в НАТО", - заявил незадолго до 20-й годовщины начала бомбардировок президент Сербии Александр Вучич.

 
Комментируя слова Вучича и сербских экспертов, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что сдержанный тон руководства Сербии объясняется непростой внешнеполитической ситуацией, в которой находится республика.
 

Конечно, Вучич не говорит, что о бомбардировках Югославии нужно забыть. Сербы этого не забыли и не забудут, это точно", - подчеркнула эксперт в беседе с RT.

 
По ее словам, в эти дни в Сербии проходит много мероприятий на национальном и местном уровнях, в том числе с участием властей, чтобы не забыть того, что произошло 20 лет назад.
 

Сербы помнят. И желания вступать в НАТО у них нет никакого. Количество людей, которые против НАТО и даже против ЕС, в Сербии постоянно увеличивается", - подытожила Елена Гуськова.

 

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Сын президента США финансировал биолаборатории на Украине

24.03.2022, 19:58 8911
МОСКВА. 24 МАРТА -Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант, сообщает РИА Новости.
 

При этом прослеживается тесная связь фонда (Rosemont Seneca. - Прим. ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", - добавил Кириллов.

 
Он подчеркнул, что инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.
 
Кроме того, в военно-биологической программе США на Украине участвовал Фонд Сороса и другие организации, добавил Кириллов.
 

Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтенского проекта", - подчеркнул генерал-лейтенант.

 
Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии отправили более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.
 
Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.
 
Он напомнил о примерах, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.
 
Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих не апробированные лекарства.
 

Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. <...> Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик - компания "Scymount" - предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев", - добавил Кириллов.

 
Он уточнил, что подобные работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.
 
Всего, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира, добавил Кириллов, призвав добиться от Вашингтона разъяснений об истинных целях их работы.
 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.
 
!8 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.
 
24 марта министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об интересе Пентагона к бывшим советским биологическим лабораториям в Казахстане.
 

Совбез ООН не принял резолюцию России о прекращении огня для эвакуации мирных граждан с Украины

24.03.2022, 16:58 10191
МОСКВА. 24 МАРТА - Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан с территории Украины, документ не набрал необходимых голосов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные 13 членов Совбеза воздержались, сообщает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса голосования по резолюции.

Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам. Мы слышали от некоторых делегаций, в частности от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия", - приводит слова Небензи РИА Новости.


Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов прокомментировал ситуацию.

Идет не просто политизация - мы видим усугубление кризиса, теперь уже с задействованием таких механизмов, как Генассамблея ООН. Что было на Совбезе ООН: мы настаивали на том, чтобы появилась резолюция, которая решает гуманитарные вопросы, ни о какой политике там речи не идет - нужно выводить людей из заблокированных националистами населенных пунктов. Но по настоянию США начали появляться вопросы, которые грубо политизируют этот документ и осуждают Россию. Обсуждение резолюции потихоньку начало превращаться в самый обычный русофобский манифест".


По словам Карнаухова, единственный механизм, который мог бы сейчас воздействовать на Украину, помочь сотням тысяч людей выжить, - это участие ООН.

Но ООН фактически демонстрирует свою неспособность участия в решении гуманитарных вопросов. И это трагедия. Потому что подтверждается окончательное разрушение той послевоенной архитектуры безопасности, которая с таким трудом создавалась", - отметил эксперт.


 

Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биооружия на Украине

24.03.2022, 14:24 11386
МОСКВА. 24 МАРТА - Вскрыты новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, пишет РИА Новости.
 

Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", - сказал Конашенков. 

 
Он также сообщил, что в ближайшее время Минобороны РФ представит оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект "Ю-Пи-2" разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.
 

Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы", - сказал Конашенков.

 
По его словам, "эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций". "Например, законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих", - добавил он. 
 
Обо всех документально подтвержденных фактах будет рассказано на специальном брифинге.
 
Ранее в Минобороны России заявляли, что на Украине создавались компоненты биологического оружия. В ведомстве не исключили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий. 
 
Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, деятельность американских биолабораторий может нести смертельную угрозу для мирного населения. 
 
По данным МИД РФ, в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США. 
 
Отметим, что в Алматы действует референс-лаборатория, построенная при поддержке Пентагона. По словам главы МИД РК Мухтара Тлеуберди, указанная лаборатория была построена на грант США, которые предоставили средства и оборудование. "Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди. 
 

Байконур покинули западные специалисты

24.03.2022, 11:34 12336
Байконур покинули западные специалисты
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 24 МАРТА - Иностранные специалисты покинули космодром Байконур, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Британские спутники связи OneWeb остались на Байконуре, иностранные специалисты опечатали помещение с ними и покинули космодром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на Байконуре.
 
Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях.
 

Команда OneWeb закончила работы, опечатала чистовое помещение со спутниками, включила там температурно-влажностный режим регуляции, опечатала двери и покинула космодром", - сказал он.

 
Собеседник агентства также уточнил, что иностранцы рассматривали возможность окончательного вывоза космических аппаратов с Байконура, однако не смогли этого сделать из-за сложностей с организацией рейса. Дальнейшая судьба спутников будет зависеть от действий британского правительства, считает источник.
 
Иностранные специалисты участвовали в предстартовых работах по запуску спутников в рамках контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Компания Starsem владеет помещениями на Байконуре, сертифицированными по западным стандартам, доступ к ним предоставляется только по разрешениям иностранных специалистов.
 
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что OneWeb разорится после отказа "Роскосмоса" предоставлять ракеты. Впоследствии OneWeb однако заключила соглашение о запуске спутников с американской SpaceX.
 

Сенатор: работа биолабораторий на Украине приводила к вспышкам опасных заболеваний

24.03.2022, 10:28 13121
МОСКВА. 24 МАРТА - Работа биологических лабораторий США на территории Украины приводила к регулярным вспышкам опасных заболеваний среди украинского населения, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал Виктор Бондарев, предварительный анализ документов показал, что разработка биологического оружия на Украине осуществлялась в условиях строгой секретности. 
 

Научное, медицинское сообщество, население страны не понимали причину вспышек ряда опасных болезней, поскольку еще во времена СССР были ликвидированы корь и дифтерия, туберкулез и полиомиелит. Сегодня стало ясно, что следы этих проблем ведут к американским военным биологам", - цитирует сенатора РИА "Новости".


Ранее в Минобороны РФ заявили, что вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий.

Напомним, с участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц. В том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией. Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации.    

По данным МИД РФ, в мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.  
 

Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки

21.03.2022, 10:19 23751
МОСКВА. 21 МАРТА - Украинские нацисты устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они еще контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют", - цитирует Михаила Мизинцева РИА Новости.

 
Начальник НЦУО подчеркнул, что получаемая российской стороной "достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков".
 

Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", - подчеркнул Мизинцев.

 
Он добавил, что активные переговоры боевиков с должностными лицами в Киеве, которые военные РФ ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорят об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ "стоять насмерть", а статус "мучеников Мариуполя" им уже присвоен.
 

ВС России нанесли ракетный удар по центру подготовки наемников на Украине

20.03.2022, 14:30 29801
МОСКВА. 20 МАРТА - ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники, сообщили в Министерстве обороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — цитирует представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова РИА Новости.

 
По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
 
Кроме того, 19 и 20 ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
 
Как сообщалось ранее, 18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
 

ФСБ РФ предупредила об угрозе дрейфа украинских мин в сторону Босфора

19.03.2022, 20:54 35361
МОСКВА. 19 МАРТА - ФСБ России предупреждает, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Это может произойти из-за поверхностных течений южного направления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. С учетом минной опасности Черноморский флот ВМФ России опубликовал соответствующее прибрежное предупреждение № 116 от 18 марта 2022 года", - говорится в заявлении ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

 
По данным спецслужбы, ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.
 
При этом якорные мины были произведены еще в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Черного моря.
 

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