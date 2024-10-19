Активная фаза совместного учения с Коллективными силами ЦА началась в Таджикистане

Эксперимент был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 91 года в своем доме в Сан-Франциско скончался американский социальный психолог Филип Зимбардо - автор "стэнфордского" или "тюремного эксперимента", вызвавшего волну критики.





Зимбардо занимался исследованием психологических корней зла, застенчивости, социального влияния. Написал несколько книг на основе своих исследований.





Более всего Зимбардо известен психологическим экспериментом, который он проводил в 1971 году. Его называют "стэнфордский" или "тюремный эксперимент". Он был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели, сообщает РБК





Зимбардо разделил 24 студента колледжа на "охранников" и "заключенных", которые жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии Стэнфорда. Они участвовали в эксперименте за вознаграждение во время каникул. Эксперимент должен был продлиться две недели, но был прерван после шести дней по этическим соображениям. В процессе каждый третий "охранник" проявил садистские наклонности, а двое "заключенных" были исключены из эксперимента раньше времени из-за сильной моральной травмы.





Эксперимент Зимбардо подвергся резкой критике. Сам ученый защищал исследование, называя его "поучительной историей" о том, что может произойти, когда "мы недооцениваем степень влияния социальных ролей и внешнего давления на наши действия", отмечает The Washington Post.





О "стэнфордском эксперименте" написано несколько книг, в том числе "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев" (2007) самого Зимбардо, который сравнивает результаты эксперимента с событиями в реальных тюрьмах и вооруженных конфликтах. Также было снято несколько фильмов, включая "Эксперимент" (2010) с Эдрианом Броуди и "Стэнфордский тюремный эксперимент" (2015) с Эзрой Миллером.