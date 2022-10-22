Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках

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Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает primeminister.kz.
Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения - это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров. Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках", - сказал Смаилов.
Он также призвал страны ЕАЭС ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать техрегламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка Союза.
Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеющиеся пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов предоставляют возможность ввоза товаров на основе фиктивных сертификатов", - подчеркнул Смаилов.
Он напомнил, что по инициативе Казахстана был принят план мероприятий, направленных на борьбу с "серыми" сертификатами.
Уверен, что только совместные усилия и реальные действия каждой из сторон позволят нам преодолеть текущие вызовы и добиться дальнейшего развития Евразийского экономического союза", - отметил Смаилов.
В своем выступлении он также заявил, что активная работа в рамках ЕАЭС позволяет последовательно и системно решать задачи по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, развитию транспортной логистики и другие насущные вопросы населения и бизнеса.
Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев превысила 17 млрд долларов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с момента создания объединения Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны Союза на 64%, при этом номенклатура со временем расширяется в пользу готовых товаров", - подчеркнул казахстанский премьер.
В рамках рабочего визита в Ереван премьер-министр также принял участие в совместной встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
Напомним, ранее на заседании межправсовета премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал создать рынок собственных товаров стран ЕАЭС.