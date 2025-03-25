Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты Турции

В ходе праймериз за него отдали голоса более 14,85 млн человек

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Анкара. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе праймериз почти 15 млн граждан Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты страны, сообщил в ходе своего выступления председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.





23 марта за будущего президента нашей страны Экрема Имамоглу проголосовали 1,653 млн членов нашей партии. Это самый решительный ответ на нынешнюю попытку переворота. Мы также предложили гражданам прийти к нашим урнам солидарности и проголосовать. Мы получили от них 13,21 млн голосов за будущего президента Экрема. Всего же за него отдали голоса более 14,85 млн человек", - цитирует ТАСС главу НРП.





Как сообщает РИА Новости, арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения. При этом Конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.





Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса партии Справедливости и развития и партии Националистического движения - 315.





В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.