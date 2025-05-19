Армия Израиля начала новую наземную операцию в секторе Газа

Рассказать друзьям

Бухарест. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Некое "западноевропейское правительство" попросило Telegram заблокировать участников одной из сторон предвыборной президентской гонки в Румынии, где на повторных выборах участвуют кандидат от AUR и мэр Бухареста, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.





Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете "защитить демократию", разрушая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет", - цитирует Дурова РБК .





Отметив, что румынский народ "заслуживает и того и другого", основатель мессенджера сообщил, что в ответ на просьбу о блокировке политических каналов последовал "категорический отказ". Что это за страна, предприниматель не уточнил, но прикрепил к посту эмодзи "багет".





Между тем МИД Франции выступил с заявлением по поводу комментария Павла Дурова. В министерстве назвали фейковыми данные основателя Telegram, при этом предприниматель не упоминал прямо название государства, но сопроводил свой пост эмодзи багета.





В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии", - написал МИД Франции в X.





В Париже заявили, что по итогам расследований отмененных прошлогодних выборов в Румынии были найдены серьезные факты вмешательства, в том числе посредством алгоритмов в TikTok. Французский МИД указал, что результаты того голосования были аннулированы после "после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией".





В Париже также напомнили, что поддерживали Бухарест во вступлении в Евросоюз и присоединении к шенгенской зоне, пишет издание.





18 мая в Румынии проходит второй тур повторных президентских выборов. В нем участвуют кандидат от правопопулистской и национал-консервативной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. Это повторное голосование после того, как Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов в ноябре 2024 года. На них победил Кэлин Джорджеску, которого называют правым и "пророссийским" политиком.



