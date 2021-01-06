Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года ирландка Мейрид Корриган выдвинула на эту награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг, передает Kazakhstan Today.

Письмо с этими кандидатурами Мейрид Корриган направила в Нобелевский комитет, пишет РБК со ссылкой на The Irish News.

Корриган отметила, что все трое уже выдвигались на Нобелевскую премию мира по отдельности, но так и не получили ее.

Каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа", - написала лауреат.

Корриган напомнила, что Сноуден, работая в американской разведке, не мог хранить молчание, зная, что правительство незаконно следит за гражданами США и первыми лицами других стран. Он заявила, что Ассанж выполнял свой долг как издатель, раскрыв факты о военных преступлениях в Ираке и Афганистане. А Мэннинг, отсидевшая семь лет в тюрьме, не смогла мириться с убийством мирных жителей в Ираке.

Ранее, 4 января, суд Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа из-за его психического здоровья и риска самоубийства. Судья посчитал, что после выдачи американским властям основатель WikiLeaks окажется в изоляции, которая будет действовать на него угнетающе.

После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова предоставить Ассанжу политическое убежище.

Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика - предоставила ему политическое убежище", - сказал глава государства. Перед этим Обрадор призывал освободить основателя WikiLeaks, назвав его нахождение в тюрьме "пытками в заключении".

США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров. В случае его выдачи 49-летнему журналисту может грозить наказание в виде 175 лет тюрьмы.

Сноудена американские власти также обвиняют в шпионаже с 2013 года. Сейчас он проживает в России и вместе с женой подал заявление на получение российского гражданства. В сентябре 2020 года бывший сотрудник АНБ написал письмо президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать Ассанжа.

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