Атамбаев пытался совершить государственный переворот - ГКНБ

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Бишкек. 13 августа. Kazakhstan Today - Председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил о том, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев пытался совершить государственный переворот, передает Kazakhstan Today.

По словам Опумбаева, Атамбаев собрал у себя дома людей, заплатив от 1 до 3 тыс. сомов. На операцию по принудительному приводу в следственные органы экс-президента был направлен спецназ "Альфа", пишет "Кабар"

"Спецназ должен был прикрыть оперативных сотрудников от насильственных действий извне… Было пять вариантов принудительного привода. И один вариант - это то, что произошло, это был самый оптимальный и самый реальный вариант, так как любые действия - работа спецназа, МВД и ГКНБ - "сливались" в штаб Атамбаева. Бывшие и нынешние люди остались у Сегизбаева (Абдиль Сегизбаев, бывший глава ГКНБ) и Исраилова (Улан Исраилов, экс-министр внутренних дел), получали деньги. Все докладывалось в штаб, и поэтому было принято решение о внезапности. Атамбаев собрал 500 человек: это были в основном дети, женщины и старики. Вы прекрасно понимаете, ему нужна была кровь, тогда бы, обвинив власть, он мог провести госпереворот", - заявил Опумбаев.

Он также отметил, что Атамбаев полностью подготовил свой дом для защиты, установив решетки на окнах и дверях.

"В доме Атамбаева были обнаружены снайперская винтовка СДВ, 2 цинковых ящика по 480 патронов. Кроме того, 4-5 винтовок, пистолеты и остальное", - добавил он.

7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время его принудительного привода в следственные органы по делу Батукаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента. В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ "Альфа" Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Ведется досудебное производство.

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