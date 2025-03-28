27.03.2025, 18:20 15446
Батискаф с десятками туристов затонул у берегов Египта
Четыре человека погибли
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Каир. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Батискаф "Синдбад", принадлежащий одноименной гостинице, с десятками туристов на борту затонул у берегов Египта, сообщает пресс-служба генерального консульства России в Хургаде.
Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе - несовершеннолетние. Все они - российские граждане, туристы компании "Библио Глобус". По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на пирсе гостиницы "Синдбад" находятся дипломаты генконсульства.
Напомним, в 2022 году при шторме на Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер.
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28.03.2025, 12:36 5321
Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения Дополнено
Фото: Ann Wang/Reuters
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Бангкок. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде, сообщает РБК.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press передает, что в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах. Толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода, отмечает Reuters", - пишет агентство.
Китайский сейсмический центр сообщил, что толчки также ощущались в провинции Юньнань на юго-востоке страны.
Дополнено 28.03.2025, 15.25
Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
К настоящему времени известно, что в жертвами землетрясения в Мьянме стали по меньшей мере 20 человек.
Кроме того, по информации местного портала DVB.no, произошло обрушение восьмиэтажного отеля "Аунг Панг" в штате Южный Шан. Два человека погибли, "а персонал отеля до сих пор находится в ловушке", сообщает iz.ru.
Напомним, сегодня землетрясение также произошло на территории Казахстана. Его очаг располагался в 323 км на юго-запад от Алматы. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Жамбылской области.
В январе прошлого года сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Кыргызстана и Китая. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой пять баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Тогда в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
Еще одно пятибалльное землетрясение, эпицентр которого находился уже на территории Казахстана, произошло в начале марта. После напугавших горожан подземных толчков на дорогах Алматы наблюдался транспортный коллапс. Алматинцы жаловались на резко подорожавшее такси, плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
25.03.2025, 18:57 52381
Правительство ФРГ во главе с Шольцем официально ушло в отставку
Между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия
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Берлин. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства 25 марта официально складывают полномочия. Тем временем между будущими партнерами по новой правящей коалиции уже наметились противоречия, сообщает РБК.
25 марта состоялось первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. Накануне завершился первый этап коалиционных переговоров о формировании нового правительства, которые ведут одержавший победу на выборах блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Глава ХДС Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера, обещал представить состав нового кабинета до 20 апреля. В соответствии с основным законом ФРГ прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.
Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.
Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.
25.03.2025, 15:44 56456
В США признали умершими 7 млн жителей старше 120 лет
Служба соцобеспечения провела масштабную чистку своих записей
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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Служба соцобеспечения США за последние три недели признала умершими более 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом сообщил департамент по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который курирует предприниматель Илон Маск, сообщает РБК.
Служба соцобеспечения США провела масштабную чистку своих записей. Около 7 млн владельцев номеров (социального страхования), возраст которых превышал 120 лет, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн", - говорится в сообщении на странице DOGE в соцсети Х.
В конце февраля Илон Маск раскритиковал систему соцобеспечения США, назвав ее "крупнейшим мошенничеством в истории". Он опубликовал базу данных, из которой следовало, что число получателей пособий превышает население США, а среди них есть люди в возрасте до 369 лет. Маск пошутил, что получателями выплат являются "вампиры".
В начале марта группа профсоюзов и пенсионеров подала в суд на администрацию Дональда Трампа с требованием ограничить доступ DOGE к государственной информации. Они указали, что DOGE получает "почти неограниченный" доступ к личной информации граждан, тем самым нарушая законы о конфиденциальности.
После этого окружной судья США Эллен Холландер в штате Мэриленд временно заблокировала доступ DOGE к системам социального обеспечения. Действия команды Маска она назвала "экспедицией по выуживанию" личной информации.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США. Позже USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане.
25.03.2025, 15:27 57266
"Венесуэльские пошлины" Трампа угрожают частным НПЗ Китая
Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок
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Вашингтон. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Решение президента США ввести 25-процентные пошлины в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, угрожает частным китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Новые тарифы приведут к увеличению расходов и сокращению поставок, значительную часть которых составляет именно венесуэльская нефть.
Китай - один из крупнейших покупателей венесуэльской нефти. Согласно расчетам Bloomberg за февраль, на Пекин пришлось более 40% всех экспортных поставок венесуэльской нефти. Большую часть нефтяных грузов из Венесуэлы перерабатывают независимые НПЗ в Китае, которые представляют собой обширную сеть компаний, сосредоточенных в восточной провинции Шаньдун.
24 марта Трамп заявил, что США со 2 апреля вводят пошлины в размере 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Он обвинил Каракас во "враждебном" отношении к Вашингтону, а также в "целенаправленной" отправке в США преступников.
Новые американские пошлины не окажут "разрушительного воздействия" на нефтяную промышленность Китая, но значительно увеличат затраты на поставки и сократят предложение для частных нефтепереработчиков, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
Я думаю, что указ Трампа в первую очередь направлен на Венесуэлу - с целью разорвать ее экономические связи с глобальным рынком и оказать давление, чтобы она села за стол переговоров с США", - прокомментировал старший аналитик Kpler по рынкам нефти в Сингапуре Мую Сюй.
Трейдеры допускают, что нефтеперерабатывающие заводы могут временно приостановить закупки венесуэльской нефти, но полностью остановить поставки, скорее всего, не удастся. За время прошлых ограничений поставщики смогли найти обходные пути, включая перевалку нефти с судна на судно у побережья Малайзии, где, как писал Bloomberg, расположено крупнейшее в мире место встречи "теневого флота" нефтяных танкеров.
Китай уже приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США в 2019 году. Официально поставки были возобновлены в феврале 2024 года. Однако еще в ноябре 2020 года Reuters писал, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые до этого велись в подпольном режиме из-за санкций.
25.03.2025, 15:14 57956
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси
Фото: кадр видео
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Минск. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний, сообщает пресс-служба главы государства.
На церемонию были приглашены более 1100 человек. Маршрут движения кортежа президента в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов пролегал по двум главным столичным проспектам - Независимости и Победителей.
Открыл церемонию председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов президентом страны избран Александр Лукашенко.
Председатель ЦИК вручил Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.
Я прежде всего хотел бы поздравить всех нас с победой на выборах. Это победа не только моя, президента, но и миллионов наших белорусов. 26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века. Это путь мира и созидания, национального единства и патриотизма, справедливости и широких возможностей для каждого - все то, что мы называем государством для народа. Это наш белорусский путь!" - заявил Александр Лукашенко на церемонии инаугурации.
Александр Лукашенко поблагодарил всех избирателей за отданные ему голоса, за веру в принципы и ценности, которые лежат в основе достижений суверенной Беларуси.
Напомним, в январе 2025 года действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок.
24.03.2025, 20:28 73721
Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке БПЛА в Краснодарском крае
Фото: КТК
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 24 марта, около двух часов ночи ВСУ была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции "Кавказская".
Напомним, что 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подверглась массированной атаке семи БПЛА, которые, кроме взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.
19 марта была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающей станции "Кавказская", через которую осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК.
Грузоотправители нефти подавали через станцию "Кавказская" в системе КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого обязательства составил около 1,51 млн тонн.
После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем искусственной транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщили в пресс-службе КТК.
В Каспийском трубопроводном консорциуме добавили, что таким образом действия украинских властей деструктивно оценивают финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следует из анализа, всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.
Коллектив КТК принимает подобные меры, которые не только поддерживают основы всемирной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеперевозчиков и добывающих компаний, но и не содержат никакого персонала, представителей подрядных организаций, международных гражданских промышленных объектов и окружающей среды", - говорится в сообщении КТК.
Напомним, Казахстан провел консультации с Украиной после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
24.03.2025, 12:25 80181
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты Турции
В ходе праймериз за него отдали голоса более 14,85 млн человек
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Анкара. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе праймериз почти 15 млн граждан Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты страны, сообщил в ходе своего выступления председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.
23 марта за будущего президента нашей страны Экрема Имамоглу проголосовали 1,653 млн членов нашей партии. Это самый решительный ответ на нынешнюю попытку переворота. Мы также предложили гражданам прийти к нашим урнам солидарности и проголосовать. Мы получили от них 13,21 млн голосов за будущего президента Экрема. Всего же за него отдали голоса более 14,85 млн человек", - цитирует ТАСС главу НРП.
Как сообщает РИА Новости, арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения. При этом Конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса партии Справедливости и развития и партии Националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
23.03.2025, 16:54 91716
В Южной Корее ввели режим национального бедствия
В стране бушует лесной пожар
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Сеул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, сообщает РБК со ссылкой на Yonhup.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории на юго-востоке страны из-за ветра и сухой погоды. Пожар подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.
Правительство страны ввело режим национального бедствия.
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