При шторме на Бухтарминском водохранилище затонул пассажирский катер, спасено 24 человека

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17 июля около 19 часов В Уланском районе на Бухтарминском водохранилище, в 3 километрах от базы отдыха "Аюда" в результате сильного ветра, достигающего 20 метров в секунду, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский местный катер, следовавший по маршруту база отдыха "Садко" - база "Аюда". На борту находились 24 человека (21 пассажир и 3 члена команды)", - проинформировали в ДЧС ВКО.
Сообщается, что для спасения людей члены команды во главе с капитаном оперативно развернули спасательный плот, находящийся на катере. 21 пассажир, 9 из которых дети, и команда теплохода благополучно доставлены на базу "Аюда".
Состояние всех граждан удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются. Пассажиры были размещены на базе отдыха, им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия спасателями ДЧС ВКО на берег", - сообщили в ДЧС.
Отмечается, что ранее ДЧС ВКО оповещал о надвигающемся сильном ветре.