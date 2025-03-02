01.03.2025, 13:23 22041
Белый дом прекратит поставки военной помощи Украине - заявление пресс-секретаря
Фото: скрин видео
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Вашингтон. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News заявила, что администрация Дональда Трампа прекращает финансовую поддержку конфликта на Украине, сообщает RG.ru.
В приоритете - мирные переговоры. Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира", - заявила Кэролайн Левитт.
Владимир Зеленский не понимает, что для урегулирования конфликта необходимы уступки, подчеркнула Левитт.
Она назвала его "упрямым переговорщиком" и возложила на него ответственность за острую перепалку во время встречи с Дональдом Трампом", - пишет источник.
Было здорово, что во время встречи камеры работали и американский народ и весь мир смог увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с Украиной", - отметила пресс-секретарь.
Она также сказала, что Зеленский отказался извиняться за свое поведение на встрече с президентом США.
Вчера президент Украины прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.
Беседа, которая проходила в присутствии журналистов, вскоре переросла в перепалку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а сделка по ресурсам, ради подписания которой Зеленский и приехал в США, не была подписана", - сообщает сайт.
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01.03.2025, 13:47 21116
Полный текст перепалки Зеленского и Трампа в Овальном кабинете опубликовали СМИ
Фото: скрин видео
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Вашингтон. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полную расшифровку перепалки между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовало агентство РБК.
Также в Telegram появилось видео разговора с субтитрами на русском языке.
Перепалка начинается с вопроса журналиста из зала: "...и сейчас я разговариваю с моими друзьями в Польше, и они обеспокоены тем, что вы слишком сближаетесь с Путиным. Что бы вы им передали?" - пишет сайт.
Трамп: Если бы я не поддерживал отношения с обоими (Путиным и Зеленским), сделки бы не было. Вы хотите, чтобы я говорил ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир, как продвигается наша сделка?" Так это не работает. Я не в союзе с Путиным. Я не в союзе ни с кем. Я в союзе с Соединенными Штатами Америки. Ради блага всего мира... Я в союзе с миром. И я хочу покончить с этим.
Вы видите, какая у него ненависть к Путину? (в этот момент делает жест в сторону Зеленского. - РБК). Мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью. У него огромная ненависть, и я это понимаю, но могу сказать вам, что другая сторона тоже не в восторге от него. Так что это не вопрос союза, я... я в союзе со всем миром. Я хочу уладить это... Я в союзе с Европой, я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Вы хотите, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого человека, которого вы когда-либо видели, я буду таким жестким, но вы никогда не получите сделку таким образом, так что вот так все и происходит. Хорошо, еще один вопрос... (Трамп указывает в сторону вице-президента США Джей Ди Вэнса).
Вэнс: Я хочу ответить на это. Итак, смотрите, в течение четырех лет в Соединенных Штатах Америки у нас был президент, который выступал на пресс-конференциях и говорил жестко о Владимире Путине, а затем Путин вторгся в Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и путь к процветанию - это, возможно, дипломатия. Мы попробовали путь Джо Байдена, стуча себя в грудь и делая вид, что слова президента Соединенных Штатов значат больше, чем действия президента Соединенных Штатов. Что делает Америку великой страной, так это то, что Америка занимается дипломатией. Это то, что делает президент Трамп.
Зеленский: Могу я вас спросить?
Вэнс: Конечно.
Зеленский: Да?
Вэнс: Да.
Зеленский: Хорошо, он оккупировал наши территории, большие части Украины, часть востока и Крым, он оккупировал его в 2014 году. И так в течение многих лет, я говорю не только о Байдене, но в то время был... (далее Зеленский начинает загибать пальцы руки и перечислять. - РБК) президент Обама, затем президент Трамп, затем президент Байден, теперь президент Трамп и, дай Бог, теперь президент Трамп остановит его. Но в 2014 году никто его не остановил. Он просто оккупировал и забрал. Он убивал людей, понимаете? Что на линии соприкосновения...
Трамп: 2015?
Зеленский: 2014.
Вэнс: С 2014 по 2015 год.
Трамп: О, 2014.
Зеленский: Да, да, да, так вот.
Трамп: Меня тогда здесь не было.
Зеленский: Да, но...
Вэнс: Именно так.
Зеленский: Да, но с 2014 по 2022 год ситуация была такая же, люди умирали на линии соприкосновения. Никто его не остановил. Вы знаете, что у нас были с ним переговоры, много переговоров, многосторонние переговоры. И мы подписали с ним, я, как новый президент, в 2019 году, я подписал с ним соглашение. Я подписал с ним, Макрон и Меркель, мы подписали - прекращение огня. Все они говорили мне, что он никогда не уйдет. Мы подписали с ним газовый контракт... Да, но после этого он нарушил перемирие, он убил наших людей, и он не обменялся пленными. Мы подписали обмен пленными, но он этого не сделал. О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите? Что вы имеете в виду?
Вэнс: Я говорю о такой дипломатии, которая положит конец разрушению вашей страны.
(Зеленский и Вэнс начинают говорить практически одновременно и перебивать друг друга. - РБК)
Зеленский: Да, но если вы...
Вэнс: Господин президент, господин президент, при всем уважении, я думаю, что с вашей стороны неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться обсуждать это перед американскими СМИ. Сейчас вы заставляете призывников идти на передовую, потому что у вас проблемы с личным составом. Вам следует поблагодарить президента за то, что он пытается положить конец этому конфликту.
Зеленский: Вы когда-нибудь были на Украине, чтобы видеть, какие у нас проблемы?
Вэнс: Я был в...
Зеленский: Приезжайте однажды.
Вэнс: Я на самом деле видел репортажи, и я знаю, что происходит, когда вы привозите людей - вы устраиваете им пропагандистский тур, господин президент. Разве вы не согласны с тем, что у вас проблемы с привлечением людей в армию? И вы считаете, что уважительно приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?
Зеленский: У нас есть проблемы... Много вопросов. Давайте начнем с начала...
Вэнс: Конечно.
Зеленский: Прежде всего, во время войны у всех есть проблемы. Даже у вас, но у вас есть прекрасный океан, и вы сейчас этого не чувствуете, но почувствуете в будущем. Дай Бог, дай Бог...
Трамп: Вы этого не знаете. Вы не знаете... Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать.
(Зеленский и Трамп начинают говорить практически одновременно и перебивать друг друга)
Зеленский: Я вам не говорю, я отвечаю на вопрос...
Трамп: Потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Запомните это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать...
Зеленский: Вы...
Трамп: Мы будем чувствовать себя очень хорошо...
Зеленский: Вы почувствуете влияние...
Трамп: Сейчас вы находитесь не в очень хорошем положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении, и он, оказывается, прав в этом.
Зеленский: С самого начала войны...
Трамп: Вы не в хорошем положении. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри.
Зеленский: Я не играю в карты. Никаких козырей... никаких козырей, господин президент. Я абсолютно серьезен...
Трамп: Сейчас вы... вы играете в карты, вы играете в карты - вы играете жизнями миллионов людей (в этот момент Зеленский пытается перебить его фразой: "О чем вы говорите?"). Вы играете с Третьей мировой войной. Вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране. Она поддерживала вас гораздо больше, чем многие люди говорили, что должны были бы.
Вэнс: Вы хоть раз сказали "спасибо" за все это время?
Зеленский: Много раз.
Вэнс: Нет, в этом...
Зеленский: Даже сегодня. Даже сегодня...
Вэнс: Нет, на протяжении всей этой встречи. Вы ездили в Пенсильванию и агитировали за оппозицию в октябре. Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.
Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если вы будете говорить очень громко о войне...
Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде.
Зеленский: Можно мне? Можно мне ответить?..
Трамп: Подождите минутку. Нет, нет. Вы много говорили. Ваша страна в большой беде.
Зеленский: Я знаю. Я знаю.
Трамп: Вы не побеждаете, вы не побеждаете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого нормально благодаря нам.
(Зеленский и Трамп говорят теперь почти все время синхронно)
Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете, я сказал спасибо...
Трамп: Вы не были одни. Вы не были одни. Мы дали вам - через этого глупого президента - $350 миллиардов...
Зеленский: Вы голосовали за своего президента.
Трамп: Мы дали вам военную технику, и ваши люди храбры, но им пришлось использовать нашу военную... Если бы у вас не было нашей военной техники, если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы через две недели.
Зеленский: "Через три дня" - я слышал это от Путина, через три дня...
Трамп: Может быть, меньше.
Зеленский: Через две недели, конечно, да...
Трамп: Будет очень трудно вести дела таким образом, скажу я вам.
Вэнс: Просто скажите спасибо.
Зеленский: Я много раз говорил спасибо американскому народу...
Вэнс: Признайте, что есть разногласия, и давайте уладим эти разногласия, вместо того чтобы пытаться выяснять отношения в американских СМИ, когда вы неправы. Мы знаем, что вы неправы.
Трамп: Но видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно, поэтому я так долго поддерживал это. Вы должны быть благодарны...
Зеленский: Я благодарен...
(Зеленский и Трамп вновь переходят почти на синхронную речь)
Трамп: У вас нет козырей. Вы там похоронены, ваш народ умирает, у вас заканчиваются солдаты... Послушайте. У вас заканчиваются солдаты. Потом вы говорите нам (Трамп начинает пародировать Зеленского): "Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня, я хочу идти, и я хочу этого...". Послушайте, если бы вы могли получить прекращение огня прямо сейчас, я говорю вам, вы бы приняли его, чтобы пули перестали летать, а ваши люди перестали погибать.
Зеленский: Конечно, конечно, мы хотим остановить войну.
Трамп: Но вы говорите, что не хотите прекращения огня...
Зеленский: Что я вам сказал...
Трамп: Я хочу прекращения огня. Потому что прекращение огня достигается быстрее, чем соглашение.
Зеленский: С гарантиями. Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают. Вам все равно, что...
Трамп: Это было не со мной. Это было не со мной. Это было с парнем по имени Байден, который был не очень умным человеком. Это было с Обамой...
Зеленский: Это был ваш президент. Это был ваш президент...
Трамп: Извините, это было с Обамой, который дал вам одеяла, а я дал вам Javelin (переносные противотанковые зенитные ракетные комплексы. - РБК).
Зеленский: Да.
Трамп: Я дал вам Javelin, чтобы вы уничтожили все эти танки. Обама дал вам простыни. На самом деле, есть такое высказывание: "Обама дал простыни, а Трамп дал Javelin". Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет козырей. С нами у вас есть козыри. Но без нас у вас нет никаких козырей.
(Журналист из зала: Еще один вопрос...)
Трамп: Будет трудно заключить сделку. Потому что отношение должно измениться.
Журналистка: Что если Россия нарушит перемирие? Что если Россия нарушит эти переговоры? Что мы будем делать тогда? Я понимаю, что это напряженный разговор прямо сейчас...
Трамп: Что вы говорите?
Вэнс: Она спрашивает: "Что если Россия нарушит перемирие?"
Трамп: Ну, а что, если они... что, если что угодно! Что, если бомба упадет вам на голову прямо сейчас? Хорошо? Что, если они нарушат его? Я не знаю. Они нарушили его с Байденом, потому что Байдена они не уважали, они не уважали Обаму. Меня они уважают. Позвольте мне сказать вам, Путин прошел через многое со мной. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, где они использовали его и Россию - Россию, Россию, Россию, вы когда-нибудь слышали об этой сделке? Это было фальшивое... это было фальшивое мошенничество Хантера Байдена, Джо Байдена. Хиллари Клинтон, хитрый Адам Шифф, это было мошенничество демократов. И ему пришлось пройти через это. И он прошел через это, и мы не оказались в состоянии войны. Он прошел через это, его обвиняли во всем этом... он не имел к этому никакого отношения. Это вышло из ванной Хантера Байдена. Это вышло из спальни Хантера Байдена. Это было отвратительно. А потом они сказали: "О, о, ноутбук из ада был сделан Россией". 51 агент, все это было мошенничеством, и ему пришлось с этим мириться. Его обвиняли во всем этом. Все, что я могу сказать, это следующее: он мог нарушить соглашения с Обамой и Бушем, и он мог нарушить их с Байденом. Он сделал это, возможно, возможно, нет - я не знаю, что случилось. Но он не нарушал их со мной. Он хочет заключить сделку. Я не знаю, сможет ли он заключить сделку.
Трамп: Проблема в том, что я дал вам (обращается к Зеленскому) возможность быть крутым парнем. И я не думаю, что вы были бы крутым парнем без Соединенных Штатов. И ваши люди очень храбры.
Зеленский: Спасибо.
Трамп: Но вы либо заключите сделку, либо мы уходим. И если мы уйдем, вы будете сражаться. Не думаю, что это будет красиво, но вы будете сражаться. Но у вас нет козырей. Но как только мы подпишем эту сделку, вы окажетесь в гораздо лучшем положении. Но вы ведете себя совсем не благодарно, и это нехорошо. Честно говоря, это нехорошо.
Трамп: Хорошо, я думаю, мы увидели достаточно, как вы думаете? Это будет отличное телевидение, скажу я вам.
25.02.2025, 08:41 75711
Совбез ООН принял резолюцию по Украине
Данный проект резолюции предложили США
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Совет безопасности ООН принял проект резолюции по Украине "Путь к миру", которую предложили США. За проголосовали десять членов Совбеза, пять воздержались. Трансляция заседания велась на сайте ООН, сообщает РБК.
США искренне признательны членам Совета за поддержку данной резолюции и приветствуют первую резолюцию, принятую Советом за три года конфликта на Украине, которая решительно призывает положить ему конец. Данная резолюция направляет нас на пути к миру. Это первый шаг, который чрезвычайно важен. Все мы должны им гордиться. И сейчас необходимо воспользоваться этим для созидания мирного будущего для Украины, России и мирового сообщества", - заявила после голосования временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
Голосование в СБ прошло вскоре после того, как Генеральная ассамблея ООН одобрила две резолюции: одну предложили Украина и европейские страны (ее приняли без поправок), вторую - США (к ним присоединились Албания, Аргентина, Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония), в нее внесли три поправки.
На голосование в Совбезе Штаты вынесли тот же документ, что и на Генассамблее. Этот одностраничный проект состоит из трех абзацев, в которых сказано: "выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между" Россией и Украиной, заявляя, что главная цель ООН - "в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров", Генассамблея "убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира" между Украиной и Россией.
Постпред России при ООН назвал его "шагом в правильном направлении". "Американский проект резолюции по украинскому кризису мы в целом рассматриваем как здравую инициативу, шаг в правильном направлении, отражающий стремление новой администрации Белого дома внести реальный вклад в мирное урегулирование конфликта", - сказал он. На этом заседании Россия предложила две поправки. Одну она уже представила на Генассамблее: к фразе "незамедлительно прекратить конфликт" добавить слова "в том числе путем устранения его коренных причин"; вторая поправка предполагала заменить слова "конфликт между" Россией и Украиной на "конфликт вокруг Украины".
Европейские страны представили те же поправки, что и на Генассамблее: заменить слова "конфликт между Российской Федерацией и Украиной" на "полномасштабное вторжение Российской Федерации на Украину"; добавить пункт, который подтверждал бы приверженность членов ООН "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды"; заменить слова "прочный мир между Украиной и Российской Федерацией" на "справедливый, прочный и всеобъемлющий мир между Украиной и Российской Федерацией в соответствии с Уставом ООН и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств".
Ни одна из пяти поправок не прошла, и в итоге члены Совбеза голосовали за первоначальный проект США. Европейские страны были в числе воздержавшихся.
23.02.2025, 17:11 98526
В бразильском городе Буритикупу объявили режим ЧС из-за оползней
Из-за огромных провалов многие дома уходят под землю
Фото: кадр из видео
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Бразилиа. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бразильском городе Буритикупу, расположенном на северо-восточной оконечности Амазонии, объявили режим чрезвычайной ситуации из-за оползней.
За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам", - цитирует lenta.ru сообщение городских властей со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что из-за огромных провалов многие дома уходят под землю - сейчас потерять свою недвижимость рискуют 1200 человек из 55 000 жителей города.
Напомним, в Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.
В феврале прошлого года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения. Выяснилось, что разрушенный дом был построен в запретной зоне.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков, а в апреле незаконный срез горы привел к сходу грязевых масс.
Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
23.02.2025, 15:31 99821
В Германии стартовали выборы в бундестаг
На участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам
Фото: wikipedia.org
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Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки на досрочных выборах в бундестаг.
Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. После их закрытия опубликуют первые данные экзитполов. Еще раньше - уже с десятого февраля свой голос могли отдать те избиратели, кто голосовал по почте", - информирует РИА Новости.
Сообщается, что на участках каждый гражданин ФРГ голосует по двум спискам: напрямую за кандидата из избирательного округа и за одну из допущенных к выборам в отдельной земле партий. Отмечается, что голосование по политсилам скажется на распределении мест в парламенте.
Напомним, проведение досрочных выборов 23 февраля произошло после прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между канцлером Олафом Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.
Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов все еще остается фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" идет второй с 21%. На третьем месте - социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%.
Продолжается рост партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе трех-четырех процентов, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" имеет рейтинг пять процентов, что соответствует порогу попадания в парламент по итогам выборов. Между тем вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия пока рискует не пройти в законодательный орган из-за рейтинга в 4,5%.
22.02.2025, 12:04 117211
В США вышел из тюрьмы Пелтиер, осужденный за убийство двух агентов ФБР 49 лет назад
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Активист Движения американских индейцев Леонард Пелтиер вышел из тюрьмы после 49 лет за решеткой по обвинению в убийстве двух агентов ФБР в 1975 году, сообщает The Insider со ссылкой на агентство AP.
Своей вины в убийстве двух сотрудников ФБР Леонард за все эти годы не признал. Его регулярные обращения к властям США с просьбой о помиловании отклонялись", - пишет издание.
26 июня 1975 года Пелтиер находился в местности Оглала в резервации Пайн-Ридж. В этот день там произошла вооруженная стычка между активистами ДАИ и агентами ФБР. В перестрелке были убиты агенты ФБР Джек Коулер и Рональд Уильямс, погиб один индеец - Джозеф Килзрайт Станц, убитый пулей снайпера, и пострадали десятки людей, живших на ранчо семьи Скачущего Быка.
Расследование показало, что агенты ФБР после длительного обстрела, под который попали их машины на территории резервации, в итоге были застрелены в упор из винтовки калибра 5,56 мм. По заявлению следствия, винтовка принадлежала Леонарду Пелтиеру. В апреле 1977 года его приговорили к двум пожизненным заключениям.
За годы в тюрьме Пелтиер выдвигал свою кандидатуру в президенты США от "Партии мира и свободы", действующей в штате Калифорния с 1967 года, шесть раз выдвигался на Нобелевскую премию мира. Пелтиер написал биографическую книгу "Тюремные записки: Моя жизнь - моя Пляска Солнца".
В Советском Союзе неоднократно проводились акции в поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов. В поддержку Пелтиера выступал Михаил Горбачев.
80-летнему тяжело болеющему Пелтиеру тюремное заключение на домашний арест своим указом заменил перед уходом с поста президента США Джо Байден. Это решение раскритиковали некоторые официальные лица, в том числе бывший глава ФБР Кристофер Рэем, который назвал Леонарда Пелтиера "безжалостным убийцей".
18.02.2025, 19:00 157636
В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры
Об этом сообщил помощник президента РФ
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры России и Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде завершены, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "Первого канала".
Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии", - сказал Ушаков.
На встрече были рассмотрены вопросы восстановления всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовка к саммиту лидеров России и Штатов и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
От Москвы в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
18.02.2025, 18:06 158506
Следком России возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на КТК
Фото: polisia.kz
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба КТК
Дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, находясь на подконтрольной им территории Украины и выполняя преступные приказы, совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
16.02.2025, 15:34 177656
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро в июле
Фото: Акорда
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Рио-де-Жанейро. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году саммит БРИКС пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает сайт президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.
Мы примем глав государств 20 стран, входящих в БРИКС в двух категориях: полноправных членов и партнеров. Будут приняты важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех граждан этих стран", - сообщил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.
Напомним, 1 января этого года Бразилия стала председателем БРИКС.
Учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
Для справки
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?