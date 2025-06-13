Авиакатастрофа в Индии: на борту находились более 240 человек

Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня

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Тегеран. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате израильских ударов, - Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате израильских ударов, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.





По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.





Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целями удара были в том числе иранские физики-ядерщики и ядерный объект в Натанзе.





В Израиле объявлено чрезвычайное положение, пишет Axios. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.





Министр обороны Исраэль Кац объявил, что Израиль наносит "упреждающий удар" по Ирану, после которого "в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", передает Ynet.





Издание сообщает о созыве израильского кабинета министров по вопросам политики и безопасности. Об этом также пишет The Times of Israel. По данным газеты, ЦАХАЛ подтвердила начало воздушной кампании против ядерной программы Ирана, удары наносятся по десяткам целей, связанных с ней, а также по другим военным объектам.





Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой "неминуемой угрозы". В сообщении ЦАХАЛ, на которое ссылается Times of Israel, операция называется "Народ львов".





The Wall Street Journal до этого писала, что Израиль может атаковать Иран 15 июня, если Тегеран не согласится на жесткие ограничения в рамках ядерной сделки с США. На 15 июня запланирован шестой раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.