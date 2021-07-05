Более 300 афганских пограничников ушли в Таджикистан после боя с талибами

РИА Новости © Хушнуд Рахматуллаев
В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением "Талибан". В ходе боестолкновений движение "Талибан" также захватило пограничную комендатуру "Овез" уезда Хохон", - пояснил собеседник агентства РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана.
Он добавил, что таджикские пограничники позволили коллегам перейти на свою территорию, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства.
Афганские военнослужащие после ожесточенного сопротивления в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу через охраняемый участок между погранзаставами "Истиклол" и "Саригор".
Обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, заключили в пресс-центре.
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