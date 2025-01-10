Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете

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Анкара. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает - Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета Türkiye.





Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции. Один из них - военные действия", - сообщает турецкое издание.





ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РПК, если Запад выдвинет "новые требования", написала в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.





В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.