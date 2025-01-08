07.01.2025, 19:32 22531
Число погибших при землетрясении в Тибете достигло 126 человек Дополнено
Фото: Depositphotos
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Пекин. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как минимум 53 человека погибли при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Еще 62 пострадали, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".
Землетрясение произошло около границы с Непалом в 09.05 (06.05 по времени Астаны). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших и минимизации жертв в результате землетрясения.
По данным CCTV, помощью пострадавшим занимаются МЧС и Национальный комитет по предупреждению, смягчению последствий и оказанию помощи при стихийных бедствиях. Государственное управление продовольственных и материальных резервов выделило 22 тыс. единиц материалов, в том числе для оказания помощи в холодных и высокогорных районах.
В Китае уже ввели третий уровень экстренного реагирования. Режим активирован Канцелярией Штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясения и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями. Для руководства спасательными работами в регион направлена специальная рабочая группа. На месте задействованы более 1500 пожарных и спасателей. Они оказывают помощь пострадавшим и устраняют последствия стихии. К отправке в регион готовят палатки, одеяла, теплые вещи и другие предметы первой необходимости.
Китайские военные отправили беспилотник для обследования эпицентра землетрясения. ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно задействовали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, говорится в заявлении, добавив, что группа транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск находится в состоянии готовности для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия, сообщает "Синьхуа".
Дополнено 07.01.2025, 15.13
По данным на 15.00, в результате землетрясения в округе Тингри погибли 95 человек и получили ранения 130 человек, сообщает cctv.com.
Дополнено 07.01.2025, 20.21
По состоянию на 19.00 подтверждено, что в общей сложности 126 человек погибли и 188 получили ранения, сообщает news.cn.
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08.01.2025, 14:11 2556
Десятки тысяч людей в Лос-Анджелесе покинули дома из-за лесных пожаров
Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
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Вашингтон. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 30 тыс. жителей престижного района Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара.
Пожар вспыхнул утром 7 января в Пасифик-Палисейдс. По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га. Этому способствовали засуха и сильный ветер, информирует РБК со ссылкой на NBC News.
В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. На дорогах образовались пробки, некоторые жители были вынуждены бросить свои машины.
Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
Пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации. По его словам, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.
По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.
В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50-80 миль в час (80-130 км/ч).
07.01.2025, 12:52 21211
Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Фото: Depositphotos
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Бразилиа. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщает МИД Бразилии, которая в этом году председательствует в организации.
Лидеры БРИКС одобрили кандидатуру Индонезии на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения организации. В связи с президентскими выборами 2024 года Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства. В 2024 году страны БРИКС единогласно одобрили членство Индонезии в соответствии с руководящими принципами, критериями и процедурами расширения, согласованными в Йоханнесбурге.
Правительство Бразилии приветствует вступление Индонезии в БРИКС. Будучи крупнейшей экономикой и самой густонаселенной страной в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами БРИКС поддержку реформы институтов глобального управления и вносит значительный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге, приоритеты которого соответствуют теме председательства Бразилии: "Укрепление сотрудничества на глобальном Юге для более инклюзивного и устойчивого управления", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января.
07.01.2025, 12:39 21881
Премьер-министр Канады объявил о скорой отставке
Рейтинг Трюдо упал до низких значений
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Оттава. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны после того, как его партия выберет своего следующего председателя, сообщает РБК со ссылкой на ведет Reuters.
Трюдо также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (ее назначила королева Великобритании) не распускать парламент до 24 марта, на что та ответила согласием.
Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия выберет нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром.
На фоне резкого падения рейтинга премьера его отставки потребовали партийные организации в Квебеке, Онтарио и провинциях на побережье Атлантического океана.
06.01.2025, 15:05 33021
Более 1,2 млн человек подписали петицию с требованием запрета пиротехники в Германии
В ФРГ в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники погибли пять человек
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Берлин. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,2 млн человек подписали в Германии петицию с требованием запрета на частное использование пиротехники по всей стране. Инициатором выступило берлинское отделение Профсоюза полиции ФРГ (GdP), сообщает ТАСС.
В GdP считают, что введение повсеместного запрета на использование пиротехнических средств - это "политическая задача".
То, что мы пережили в канун Нового года, переходит все границы. Это масштабное насилие против наших коллег должно прекратиться (...) Мы знаем, что запрет на пиротехнику не решает всей проблемы насилия против полиции и пожарных. Но это первый важный шаг на пути к большей безопасности для наших сотрудников в новогоднюю ночь", - говорится в тексте петиции.
В канун Нового года только в Берлине пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них - из-за применения пиротехники. Было возбуждено около 670 дел, задержаны почти 400 человек. Всего в Германии в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники погибли пять человек. В Берлине горели квартиры, машины, мусорные баки.
В то же время канцлер Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фезер уже высказались против повсеместного запрета на использование пиротехники.
Ранее сообщалось, что запускавшего фейерверки из автомобиля водителя накажут в Жамбылской области. Напомним, в новогодние праздники в Казахстане от пиротехники пострадали более 60 человек, в том числе дети.
06.01.2025, 10:11 36076
Главу МИД Германии заблюрили на фото с новым руководством Сирии
Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада
Фото: ALMHARAR / Telegram
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Дамаск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В аккаунтах в социальных сетях, близких к группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в Сирии, заблюрили на фотографиях главу немецкого МИДа Анналену Бербок, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv, сообщает РБК.
Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы, в том числе права женщин, с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада. После переговоров в социальных сетях ХТШ были опубликованы четыре фотографии, на которых лицо главы МИД Германии и еще двух, предположительно, переводчиц, оказались заблюрены, а Барро - нет, отмечает N-tv.
Die Welt публиковал видеозапись, на которой представители новой сирийской власти отказались пожимать руку Бербок. Коран не запрещает рукопожатие между мужчиной и женщиной, однако строго религиозные мусульмане, такие как члены ХТШ, считают это первым шагом к "блуду", отмечает N-tv.
Жена бывшего президента Сирии Асма Асад появлялась на публике без хиджаба, и умеренная интерпретация ислама отразилась на работе государственного агентства SANA, которое не ретушировало фотографии Бербок, подчеркивает телеканал. Нельзя исключать, что ХТШ в будущем также станет более умеренной, так как ее лидер Ахмед аш-Шараа пообещал распустить исламистское ополчение и провести выборы, однако вопрос о том, насколько они будут честными и свободными, остается открытым, передает N-tv, добавив, что правозащитники фиксировали пытки и убийства политических оппонентов повстанцев в частично контролируемой ими ранее провинции Идлиб.
Именно оттуда антиправительственные силы во главе с ХТШ начали свое наступление в конце ноября. 8 декабря они объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Экс-президент Сирии сложил свои полномочия и получил убежище в России. Временным главой правительства стал бывший лидер оппозиционного "Правительства спасения Сирии" Мухаммед аль-Башир. Глава сирийского МИДа Асаад Хасан аш-Шибани заявил о планах сформировать кабмин, который представит интересы всех слоев населения республики.
03.01.2025, 13:38 68241
Россия прекратила транзит нефти в Европу через территорию Украины
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года
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Москва. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло.
Транзит нефти в Европу через территорию Украины прекращен с 08.00 1 января
В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 08:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - говорится в сообщении Газпрома.
Отказ Украины продлевать договор уже вызвал возмущение некоторых политиков в Европе.
В частности, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал решение ЕС и Киева преступным и предательским.
Это убийственное решение, срежиссированное исключительно брюссельской бюрократией, хищническим политическим и экономическим руководством европейских стран и США без участия европейских народов, ведет Европу к гибели, а Украину - к "смерти", несмотря на глупое, но выгодное для украинской нацистской элиты восторженное ликование", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте iskra.gr.
На остановку транзита также отреагировали в немецком бундестаге.
По мнению депутата Севим Дагделен, которое она опубликовала в соцсети X, необходимо запустить подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока".
Украина поднимает цены на энергоносители, препятствуя прохождению российского газа через Европу. Промышленность переживает бум из-за высоких цен на энергоносители. Введите Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", - написала Дагделен.
РИА Новости также приводит слова депутата Рады Александра Дубинского, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа - принесет профит американским и катарским торговцам СПГ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
02.01.2025, 18:43 79756
Китай в 2025 году будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии"
Фото: скриншот из видео
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Пекин. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Китай будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", сообщает CGTN.
Планируется организовать более 100 встреч и мероприятий с целью проведения дружественного, сплоченного и плодотворного саммита ШОС.
Китай будет работать в тесном сотрудничестве с большой семьей ШОС, чтобы объединить усилия для достижения прочного мира, создать благоприятные условия для всеобъемлющей безопасности, укрепить уверенность в совместном развитии и дать мощный импульс взаимному культурному строительству, чтобы построить единую и искреннюю, мирную и стабильную, процветающую и дружелюбную, справедливую и правдивую общую семью ШОС.
Напомним, после саммита ШОС в Астане в июле 2024 года Китай в полном объеме приступил к работе ротационного председателя организации на 2024-2025 годы.
В течение более чем 20 лет государства-члены ШОС постоянно повышают уровень практического сотрудничества в разных областях, а также способствуют более тесным гуманитарным обменам.
29.12.2024, 16:40 138201
Президент Азербайджана назвал несколько причин крушения самолета AZAL близ Актау
Фото: АЗЕРТАДЖ
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Баку. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.
Он отметил, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.
Также Ильхам Алиев указал на требования, выдвинутые России.
Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", - дополнил президент Азербайджана.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
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