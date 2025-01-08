Число погибших при землетрясении в Тибете достигло 126 человек

Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада

Фото: ALMHARAR / Telegram

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Дамаск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В аккаунтах в социальных сетях, близких к группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в Сирии, заблюрили на фотографиях главу немецкого МИДа Анналену Бербок, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv, - В аккаунтах в социальных сетях, близких к группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в Сирии, заблюрили на фотографиях главу немецкого МИДа Анналену Бербок, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv, сообщает РБК.





Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы, в том числе права женщин, с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада. После переговоров в социальных сетях ХТШ были опубликованы четыре фотографии, на которых лицо главы МИД Германии и еще двух, предположительно, переводчиц, оказались заблюрены, а Барро - нет, отмечает N-tv.





Die Welt публиковал видеозапись, на которой представители новой сирийской власти отказались пожимать руку Бербок. Коран не запрещает рукопожатие между мужчиной и женщиной, однако строго религиозные мусульмане, такие как члены ХТШ, считают это первым шагом к "блуду", отмечает N-tv.





Жена бывшего президента Сирии Асма Асад появлялась на публике без хиджаба, и умеренная интерпретация ислама отразилась на работе государственного агентства SANA, которое не ретушировало фотографии Бербок, подчеркивает телеканал. Нельзя исключать, что ХТШ в будущем также станет более умеренной, так как ее лидер Ахмед аш-Шараа пообещал распустить исламистское ополчение и провести выборы, однако вопрос о том, насколько они будут честными и свободными, остается открытым, передает N-tv, добавив, что правозащитники фиксировали пытки и убийства политических оппонентов повстанцев в частично контролируемой ими ранее провинции Идлиб.





Именно оттуда антиправительственные силы во главе с ХТШ начали свое наступление в конце ноября. 8 декабря они объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Экс-президент Сирии сложил свои полномочия и получил убежище в России. Временным главой правительства стал бывший лидер оппозиционного "Правительства спасения Сирии" Мухаммед аль-Башир. Глава сирийского МИДа Асаад Хасан аш-Шибани заявил о планах сформировать кабмин, который представит интересы всех слоев населения республики.