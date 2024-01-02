01.01.2024, 19:35 4626

Более ста зданий получили повреждения после мощных землетрясений в Японии  

На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами
Токио. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

В частности, об ущербе сообщили жители префектуры Тояма, которая соседствует с Исикавой. Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет. Пока что известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, но деталей не приводится.

По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, известно о как минимум шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.

Поступают и сообщения о пострадавших во время землетрясения. По информации японских СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни. Данных о погибших пока нет.


Серия землетрясений произошла на западе Японии сегодня днем. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени (10.06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.

На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.


Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке - на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.

Кроме того, вечером 31 декабря на юго-востоке Турции была зафиксирована серия землетрясений. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) распространило информацию о землетрясении магнитудой 4,4 в провинции Хаккари, которое произошло в 19.37 мск. По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. Местные власти сообщили, что жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало.

Жители провинции Хаккари опасались возвращаться в свои дома. У автозаправочных станций образовались скопления людей, которые собирались провести ночь в своих автомобилях из-за угрозы повторения подземных толчков.
 
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Теги:ЗемлетрясениеЯпония

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02.01.2024, 09:15 1201

Растет число погибших при землетрясении на западе Японии  Дополнено

Десятки людей пострадали
Токио. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 человек погибли в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава 1 января.

Общее число жертв землетрясения на полуострове Ното достигло тринадцати", - информирует РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.


Числе пострадавших исчисляется десятками.

Дополнено 02.01.2024, 10.18

Позже агентство Киодо сообщило, что число жертв серии мощных землетрясений  выросло до 24 человек.

Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима, уточняет РИА "Новости".

Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Более ста зданий были повреждены.

Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени, наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года. На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.
 
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Теги:ЗемлетрясениеПогибшиеЯпония
27.12.2023, 17:58 33421

Мы будем противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая - Си Цзиньпин

Глава КНР заявил, что полное воссоединение Китая - это неизбежная тенденция
Мы будем противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая - Си Цзиньпин
Фото: Синьхуа
Пекин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник в Доме народных собраний провел симпозиум, посвященный 130-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна, сообщает "Синьхуа".

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на симпозиуме с важной речью.

Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения дела, инициатором которого был Мао Цзэдун, и призвал к усилиям по превращению Китая в сильное государство и по всестороннему продвижению процесса возрождения китайской нации путем модернизации в китайском стиле.
Он призвал к активному стимулированию исторической инициативы народа и отметил, что достижения модернизации должны приносить пользу всем людям в равной степени.

Глава КНР заявил, что полное воссоединение Китая - это неизбежная тенденция, подчеркнув, что в этом заключается высший национальный интерес и именно этого желает китайский народ.

Отметив необходимость реализации общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, а также соблюдения принципа одного Китая и консенсуса 1992 года, Си Цзиньпин призвал прилагать усилия для продвижения интегрированного развития во всех областях обоих берегов Тайваньского пролива и способствовать мирному развитию межбереговых отношений.

Мы будем решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом", - особо подчеркнул Си Цзиньпин.


Он акцентировал внимание на том, что модернизация в китайском стиле - это модернизация мирного развития, которая не только приносит пользу китайскому народу, но и способствует процессу модернизации других стран.

Развитие Китая укрепляет силы мира во всем мире, указал Си Цзиньпин, подчеркнув, что, какой бы стадии развития КНР ни достигла, она никогда не будет стремиться к гегемонии или заниматься экспансионизмом.
 
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Теги:Си ЦзиньпинКитайТайвань
22.12.2023, 10:02 59071

В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге   

В результате стрельбы погибли не менее 14 человек
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Фото: Pixabay
Прага. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем государственного траура по жертвам ранее случившейся стрельбы в Карловом университете в Праге, заявил в ходе пресс-конференции чешский премьер-министр Петр Фиала.

В 12:00 прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания", - цитирует iz.ru премьер-министра.


Как уточнил Фиала, соответствующее постановление было принято правительством страны.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг. По уточненной информации, жертвами стали 14 человек. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.

В Сети опубликовано видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.


Позднее портал Seznamzpravy со ссылкой на данные полиции подтвердил, что 24-летний студент Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид. Издание также сообщило, что студент имел разрешение на оружие.

Также новостной портал idnes.cz со ссылкой на полицию Чехии сообщил, что устроивший стрельбу в пражском университете Давид Козак ранее убил своего отца. По данным правоохранительных органов, 24-летний мужчина должен был уехать из села Гостунь в Прагу, а позже в селе, из которого он уехал, был найден труп мужчины, который оказался отцом Козака.
 
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Теги:стрельбаЧехиятраур
19.12.2023, 08:35 75286

В результате землетрясения в Китае погибло более ста человек  

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник вечером на северо-западе Китая
Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщает РИА Новости.

По данным Центрального телевидения Китая, число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111.

На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения.



Ранее во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.


Как сообщалось ранее, казахстанские сейсмологи 19 декабря 2023 года в 07.46 зарегистрировали землетрясение на территории Китая. Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от Алматы. Магнитуда составила 6.0.

Землетрясение ощущалось силой 2 балла в Алматы. Сведений о разрушениях на территории города Алматы нет, сообщили в ДЧС города.
 
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Теги:ЗемлетрясениеКитай
13.12.2023, 12:00 99136

Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе  

В целом за резолюцию проголосовали 153 страны
Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе
Фото: news.un.org
Нью-Йорк. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий.

Как сообщает РИА Новости, за резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10 стран, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства, в том числе Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина и Грузия, воздержались.

Фото: кадр из видео

При этом Генассамблея проголосовала против предложения США включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.

Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом и Мавританией. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и они не желали его политизации.

Согласно тексту документа Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
 
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Теги:ОгоньООНрезолюцияГаза
09.12.2023, 18:37 118056

В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых заправок

Ограничения введены во всех регионах республики
Ташкент. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили об ограничении работы газовых заправок по всей стране из-за похолодания, сообщает Gazeta.uz.

По информации ведомства, спрос на природный газ среди населения "немного увеличился" в связи со снижением температуры воздуха, что в свою очередь привело "к значительному снижению давления газа".

По прогнозу синоптиков, с 7 по 16 декабря в республике ожидается понижение температуры местами до -16 градусов. В этот период ожидается снижение давления газа. Минэнерго принимает меры по ограничению времени работы метановых заправок "в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом".

В ведомстве отметили, что ограничения введены во всех регионах республики. Ожидается, что это позволит равномерно обеспечить природным газом потребителей и социальные объекты.
 
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Теги:ГазУзбекистанограничение
09.12.2023, 10:53 121136

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали за, одна воздержалась - Великобритания
Нью-Йорк. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Безопасности ООН проголосовал по резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в Газе. Она не принята - США проголосовали против. Как постоянный член Совета, Штаты имеют право вето, сообщает Русская служба ВВС.

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали за, одна воздержалась - Великобритания.

Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАС 7 октября. Результатом этого поспешного процесса "стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности".

США не могут поддержать "нежизнеспособное прекращение огня", которое лишь "посеет семена новой войны", добавил дипломат.
 
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Теги:СШАООНвето
07.12.2023, 15:19 132521

В Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой

Убиты двое, еще пятеро пострадали
Брянск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмиклассница в четверг утром пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.

В российском городе Брянске ученица 8го класса гимназии № 5 пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и устроила стрельбу.

В результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро пострадали. Девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой, сообщает ТАСС.

Трое пострадавших госпитализированы. У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго - ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая - девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили изданию в приемных отделениях хирургии городской и областной детских больниц.


В оперативных службах отметили, что ученица смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви. Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки.

В качестве приоритетной версии нападения рассматривается конфликт с одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в сентябре прошлого года в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек.
 
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Теги:ОружиестрельбаРоссия

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