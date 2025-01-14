Большинство опрошенных жителей Гренландии поддержали идею присоединения к США

По результатам анализа амбулаторных проб, взятых за первую неделю года, на метапневмовирус приходится чуть более 6 процентов случаев заболеваемости ОРВИ

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Пекин. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Данные еженедельного мониторинга Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют, что в сезонной вспышке респираторной заболеваемости в Китае доминирует обычный грипп, а не метапневмовирусная инфекция, - Данные еженедельного мониторинга Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют, что в сезонной вспышке респираторной заболеваемости в Китае доминирует обычный грипп, а не метапневмовирусная инфекция, сообщает CGTN.





Как подчеркивают эпидемиологи, метапневмовирус - давно известный возбудитель, открытый в 2001, но циркулирующий в человеческих популяциях с середины прошлого века. У абсолютного большинства людей против него частичный иммунитет. Заболевание похоже по симптомам на респираторно-синцитиальную инфекцию, но протекает быстрее и легче.





По результатам анализа амбулаторных проб, взятых за первую неделю года, на метапневмовирус приходится чуть более 6 процентов случаев заболеваемости ОРВИ, грипп распространен заметно больше. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний отмечает общее замедление динамики респираторной заболеваемости на севере страны и прогнозирует спад во второй половине января.





Если у вас постоянная высокая температура, сопровождаемая кашлем, затрудненное дыхание, перемены настроения, рвота и диарея, то нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Беременные женщины, пожилые и люди с хроническими заболеваниями в группе высокого риска развития тяжелых симптомов и должны обращаться за помощью как можно скорее", - заявил научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Липин.





Заместитель директора Института иммунизации и профилактики пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Хуан Фан отмечает, что стоит придерживаться здорового образа жизни, поддерживать сбалансированную диету, делать физические упражнения для повышения сопротивляемости вирусу гриппа.





Другие меры защиты включают регулярное мытье рук, избегание прикосновений к глазам, рту и носу немытыми руками", - добавил Хуан Фан.