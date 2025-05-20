Борьба с расточительством: китайским госслужащим запретили деликатесы, алкоголь и сигареты на работе
Чиновникам также запретили дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом
Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Компартии и Госсовет Китая выпустили постановление об экономии расходов и борьбе с расточительством, которое, в частности, предполагает ряд запретов для чиновников, сообщает РБК.
Государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, говорится в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством", - пишет сайт.
Документ содержит 63 статьи и предполагает "строгое соблюдение официальных стандартов" и "внедрение системы контроля за расходованием средств".
К примеру статья 20 запрещает чиновникам "дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры" сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом.
Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга", - говорится в документе.
Во время командировок чиновников внутри страны запрещено "организовывать приветственные мероприятия" в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, им также нельзя "встречать и доставлять посылки по регионам". Количество сопровождающих в таких поездках ограничено одним человеком.
Выездные группы должны организовывать транспорт, питание и проживание в соответствии с установленными стандартами. Запрещено использовать чартерные рейсы гражданской авиации, а также частных, корпоративных и иностранных авиакомпаний в нарушение правил, предоставлять жилье и транспорт сверх нормы, увеличивать количество стран или регионов посещения, изменять маршрут или число дней командировки без разрешения", - говорится в постановлении.
Как отмечает агентство "Синьхуа", документ призывает чиновников "к строгому усердию и бережливости", потому что "расточительство постыдно".
Ранее министр финансов КНР Лань Фоань призывал чиновников "затянуть пояса потуже" в расходовании бюджетных средств. По его словам, Пекин намерен обеспечить "достаточное финансирование основных национальных стратегических задач" и уделить приоритетное внимание производственному сектору.
Политика, связанная с налогами и сборами, специальным фондом и государственными облигациями, будет осуществляться скоординированным образом и в более тесном сочетании с денежно-кредитной политикой, политикой занятости и промышленной политикой", - заявил Фоань.