21.05.2025, 17:00 9501
Бывшего советника экс-президента Украины застрелили в Испании
Нападавших было двое или трое
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Мадрид. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили у ворот школы в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон.
Убийство 52-летнего мужчины расследуется возле Американской школы Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон. События произошли около 9.15 утра (...) По данным SER, жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен в черный список ЕС за растрату государственных средств или нарушение прав человека на Украине", - сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Cadena SER.
Как отмечает газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.
Один выстрел, смертельный, был произведен в голову (...) а два других - в туловище, в живот и в бок", - цитирует издание своего источника в экстренной службе.
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21.05.2025, 21:35 6481
ЕАБР была отведена значимая роль на глобальном форуме по исламскому финансированию
Участие банка в форуме подтверждает приверженность вопросам поддержки финансовых инноваций
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Алжир. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов выступил с программной речью на церемонии открытия 19 Глобального форума ИБР по исламскому финансированию, сообщает пресс-служба банка.
Евразийскому банку развития (ЕАБР) была отведена значимая роль на 19 глобальном форуме по исламскому финансированию, прошедшему в рамках Ежегодных встреч группы Исламского банка развития (ИБР) в Алжире. Мировые лидеры общественного мнения, политики, эксперты в области развития и ключевые участники отрасли приняли участие в форуме (темой которого в этом году стала "Цифровая трансформация и расширение доступа к финансовым услугам в исламском финансировании") для изучения инновационных стратегий содействия устойчивому развитию с помощью исламского финансирования.
На открытии с докладами выступили представители корпоративных участников форума, занимающие высокие посты в своих организациях, в том числе Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР), Мухаммад Аль-Джассер, председатель группы ИБР, Салах Эддин Талеб, управляющий Банком Алжира, и Нуреддин Уада, министр экономики знаний стартапов и микропредприятий Алжира.
Центральная Азия находится на пути экономического роста и инклюзивности, и цифровизация исламского финансирования будет играть в этом процессе ключевую роль. Эффективно используя технологии, мы сможем открыть новые перспективы предпринимателям в сельской местности, расширить торговые связи и привлечь этичные инвестиции. Мы будем рады поделиться своими взглядами и целями в отношении Центральной Азии на этом форуме и с удовольствием продолжим развивать этот регион вместе с нашими партнерами из Исламского банка развития", - заявил председатель правления ЕАБР.
Мухаммад Аль Джассер, председатель группы ИБР, подчеркнул, что интеграция исламских финансов в цифровую экономику является чрезвычайно перспективным направлением и может открыть новые горизонты в области доступности финансовых услуг.
Чтобы реализовать этот потенциал, мы должны построить фундамент: безопасную и надежную цифровую инфраструктуру, контактную систему управления и организации, готовые управлять процессом с мудростью и дальновидностью", - заявил он.
Ключевым событием форума стала презентация крупного доклада "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", совместного издания Института ИБР, ЕАБР и Лондонской фондовой биржи, в котором подчеркивается растущая роль исламских финансов в регионе и излагаются стратегические рекомендации по развитию этого направления.
Участие ЕАБР в этом важном форуме подтверждает приверженность банка вопросам поддержки финансовых инноваций и регионального развития - политике, которую банк проводит в партнерстве с такими ведущими институтами, как ИБР.
20.05.2025, 17:04 22966
Четыре региона Испании остались без телефонной связи и интернета из-за сбоя
Сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев
Фото: Depositphotos
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Мадрид. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько регионов Испании остались без стационарной связи и интернета из-за технического сбоя в сети крупнейшей телекоммуникационной компании Telefónica, передает корреспондент агентства.
Проблема затронула Страну Басков, Валенсию, Арагон и Эстремадуру", - информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Antena 3.
Как сообщил оператор, причиной ЧП стали работы по обновлению сети, во время которых произошел сбой.
С первого момента был активирован комитет по управлению инцидентами, изолированы затронутые узлы и на места были направлены специалисты для оперативного вмешательства", - заявил директор по операциям и ИТ компании Telefónica Серхио Санчеса.
Уточняется, что сейчас линии телефонной связи и интернет уже восстановили, за исключением отдельных случаев.
Ранее Испания, Португалия, Франция и Бельгия остались без электричества.
20.05.2025, 09:17 30776
Россия готова работать над меморандумом с Украиной о мирном договоре и прекращении огня
Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру
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Москва. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РБК.
Россия [готова] работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора", - сказал президент России.
Стороны должны определить "ряд позиций", таких как принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также "возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".
Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Страна выступает за урегулирование мирным путем. России и Украине, по словам Путина, нужно найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.
Разговор с Трампом Путин назвал содержательным, откровенным и весьма полезным. Он выразил благодарность республиканцу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.
Третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента инаугурации республиканца начался в 17.00 мск и продлился более двух часов.
Второй разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта и продлился более двух часов. Первый разговор в этом году лидеры провели 12 февраля, он шел полтора часа.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся после переговоров между представителями России и Украины, которые прошли 15 мая в Стамбуле по инициативе Кремля. Встреча носила закрытый характер. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена итогами контактов и готова к их продолжению.
Стороны пришли к нескольким договоренностям. В ближайшее время должен состояться масштабный обмен пленными - по тысяче человек с каждой стороны. Кроме того, Киев инициировал возможность личных переговоров между лидерами государств - Москва приняла этот запрос к сведению. Также делегации договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня с каждой стороны. После обмена этими предложениями диалог продолжится.
19.05.2025, 17:20 43916
Ушел из жизни гениальный хореограф Юрий Григорович
Ему было 98 лет
Фото: wikipedia.org
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 98 лет ушел из жизни гениальный российский хореограф и великий артист балета Юрий Григорович, сообщил его помощник Александр Колесников.
Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году", - цитирует ТАСС Колесникова.
Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
По данным РБК, главным местом работы Юрия Григоровича был Большой театр. Там он прославился собственными авторскими балетами, среди которых - "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Иван Грозный" Сергея Прокофьева.
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Профессиональная карьера балетмейстера началась почти 80 лет назад. В 1946 году он был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, солистом которой оставался до 1961 года.
В 1964-1995 годах Григорович был главным балетмейстером Большого театра, с 2008 года - его штатным хореографом. В 1980 году он выступил в качестве балетмейстера - постановщика церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве.
Григорович неоднократно возглавлял жюри международных балетных конкурсов в Болгарии, Финляндии, США, Швейцарии, Японии. С первого дня существования он стал президентом программы Benоis de la danse, известной как "Балетный Оскар", ежегодно присуждающей приз за выдающиеся достижения в искусстве балета.
Григорович удостоен многих почетных званий и правительственных наград. Хореограф имеет звание народного артиста СССР, он кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена "За заслуги перед Отечеством" трех степеней.
19.05.2025, 13:46 48056
Борьба с расточительством: китайским госслужащим запретили деликатесы, алкоголь и сигареты на работе
Чиновникам также запретили дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Компартии и Госсовет Китая выпустили постановление об экономии расходов и борьбе с расточительством, которое, в частности, предполагает ряд запретов для чиновников, сообщает РБК.
Государственным и партийным служащим в Китае запретили изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов, говорится в постановлении Центрального комитета Компартии и Госсовета Китая о строгой экономии и борьбе с расточительством", - пишет сайт.
Документ содержит 63 статьи и предполагает "строгое соблюдение официальных стандартов" и "внедрение системы контроля за расходованием средств".
К примеру статья 20 запрещает чиновникам "дорогие развлечения и подарки, ценные бумаги, платежные ваучеры" сверх установленного лимита, а также участие в азартных играх за рубежом.
Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга", - говорится в документе.
Во время командировок чиновников внутри страны запрещено "организовывать приветственные мероприятия" в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, им также нельзя "встречать и доставлять посылки по регионам". Количество сопровождающих в таких поездках ограничено одним человеком.
Выездные группы должны организовывать транспорт, питание и проживание в соответствии с установленными стандартами. Запрещено использовать чартерные рейсы гражданской авиации, а также частных, корпоративных и иностранных авиакомпаний в нарушение правил, предоставлять жилье и транспорт сверх нормы, увеличивать количество стран или регионов посещения, изменять маршрут или число дней командировки без разрешения", - говорится в постановлении.
Как отмечает агентство "Синьхуа", документ призывает чиновников "к строгому усердию и бережливости", потому что "расточительство постыдно".
Ранее министр финансов КНР Лань Фоань призывал чиновников "затянуть пояса потуже" в расходовании бюджетных средств. По его словам, Пекин намерен обеспечить "достаточное финансирование основных национальных стратегических задач" и уделить приоритетное внимание производственному сектору.
Политика, связанная с налогами и сборами, специальным фондом и государственными облигациями, будет осуществляться скоординированным образом и в более тесном сочетании с денежно-кредитной политикой, политикой занятости и промышленной политикой", - заявил Фоань.
19.05.2025, 13:06 49396
Кто просил блокировать каналы консерваторов Румынии в Telegram, рассказал Дуров
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С просьбой о блокировке в Telegram информации от консервативных сил Румынии обратился глава французской разведки Николя Лернер, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Этой весной в Salon des Batailles отеля "Крийон" Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе", - цитирует РБК пост Дурова в X.
Ранее Дуров сообщил о просьбе западноевропейской страны блокировать одного из участников предвыборной гонки Румынии.
19.05.2025, 11:12 51576
На выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста
Никушор Дан набрал более 6,1 млн голосов
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Бухарест. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На президентских выборах в Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, передает корреспондент агентства.
Он обогнал своего оппонента лидера оппозиционной партии Альянс за объединение румын Джордже Симиона (...) По итогам обработки 100% бюллетеней Дан набрал более 6,1 млн голосов (53,60%), а Симион более 5,3 млн голосов (46,40%)", - сообщает РБК со ссылкой на сайт Prezenta.roaep.ro.
Напомним, изначально выборы должны были состояться в ноябре и декабре 2024 года. Однако тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, на которых победил Кэлин Джорджеску, и назначил новое голосование на май. Политику отказали в возможности баллотироваться повторно и завели против него дела о создании фашистской организации и незаконном финансировании избирательной кампании. Симион утверждал, что в случае своей победы Джорджеску "может занять руководящую должность", в том числе премьер-министра.
Первый тур нового голосования состоялся 4 мая. Во второй тур прошли Симион и Дан. Поражение потерпел кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску. На этом фоне премьер Марчел Чолаку, занимавший этот пост с июня 2023 года, объявил об отставке.
19.05.2025, 00:23 65971
Дуров сообщил о просьбе западноевропейской страны блокировать одного из участников предвыборной гонки Румынии
В ответ на просьбу о блокировке политических каналов последовал "категорический отказ"
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Бухарест. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Некое "западноевропейское правительство" попросило Telegram заблокировать участников одной из сторон предвыборной президентской гонки в Румынии, где на повторных выборах участвуют кандидат от AUR и мэр Бухареста, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Вы не можете "защитить демократию", разрушая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет", - цитирует Дурова РБК.
Отметив, что румынский народ "заслуживает и того и другого", основатель мессенджера сообщил, что в ответ на просьбу о блокировке политических каналов последовал "категорический отказ". Что это за страна, предприниматель не уточнил, но прикрепил к посту эмодзи "багет".
Между тем МИД Франции выступил с заявлением по поводу комментария Павла Дурова. В министерстве назвали фейковыми данные основателя Telegram, при этом предприниматель не упоминал прямо название государства, но сопроводил свой пост эмодзи багета.
В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии", - написал МИД Франции в X.
В Париже заявили, что по итогам расследований отмененных прошлогодних выборов в Румынии были найдены серьезные факты вмешательства, в том числе посредством алгоритмов в TikTok. Французский МИД указал, что результаты того голосования были аннулированы после "после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией".
В Париже также напомнили, что поддерживали Бухарест во вступлении в Евросоюз и присоединении к шенгенской зоне, пишет издание.
18 мая в Румынии проходит второй тур повторных президентских выборов. В нем участвуют кандидат от правопопулистской и национал-консервативной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. Это повторное голосование после того, как Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов в ноябре 2024 года. На них победил Кэлин Джорджеску, которого называют правым и "пророссийским" политиком.
Напомним, во Франции против основателя Telegram идет расследование из-за недостаточной модерации в мессенджере и уклонения от сотрудничества с правоохранителями. В августе Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения по шести пунктам. На несколько дней предпринимателя заключили под арест, а затем отпустили под залог €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. В марте суд разрешил Дурову покинуть Францию, он вернулся в Дубай. В апреле бизнесмен заявил, что Париж стал направлять мессенджеру запросы законным способом в соответствии с европейским законодательством, в результате чего получил IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?