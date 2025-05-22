Бывшего советника экс-президента Украины застрелили в Испании

Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру

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Москва. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает - Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РБК





Россия [готова] работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора", - сказал президент России.





Стороны должны определить "ряд позиций", таких как принципы мирного урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также "возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".





Президент РФ подчеркнул, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. Страна выступает за урегулирование мирным путем. России и Украине, по словам Путина, нужно найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.





Разговор с Трампом Путин назвал содержательным, откровенным и весьма полезным. Он выразил благодарность республиканцу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.





Третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента инаугурации республиканца начался в 17.00 мск и продлился более двух часов.









Второй разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта и продлился более двух часов. Первый разговор в этом году лидеры провели 12 февраля, он шел полтора часа.





Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся после переговоров между представителями России и Украины, которые прошли 15 мая в Стамбуле по инициативе Кремля. Встреча носила закрытый характер. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва в целом удовлетворена итогами контактов и готова к их продолжению.





Стороны пришли к нескольким договоренностям. В ближайшее время должен состояться масштабный обмен пленными - по тысяче человек с каждой стороны. Кроме того, Киев инициировал возможность личных переговоров между лидерами государств - Москва приняла этот запрос к сведению. Также делегации договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня с каждой стороны. После обмена этими предложениями диалог продолжится.



