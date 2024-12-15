14.12.2024, 16:44 13146
Бывший футболист стал президентом Грузии
Избирательная коллегия назначила на пост Михаила Кавелашвили
Рассказать друзьям
Тбилиси. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым президентом Грузии стал ставленник правящей партии "Грузинская мечта", депутат парламента с 2016 года 53-летний Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на этих выборах, сообщает РБК.
Эти выборы проходили по новой схеме: впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а Избирательная коллегия, куда входят 300 человек - все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 - от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.
Михаил Кавелашвили - бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского "Динамо", "Манчестер Сити", "Спартак-Алании"; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из "Грузинской мечты" и стал сооснователем движения "Сила народа", которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году "Сила народа" стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку "Мечты", в котором участвовали в том числе и кандидаты от "Силы народа".
новости по теме
14.12.2024, 13:38 15071
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
Меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания
Рассказать друзьям
Сеул. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, на прошлой неделе предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 депутатов, еще трое воздержались от голосования, 8 голосов признаны недействительными.
Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии "Сила народа".
На минувшей неделе в парламенте уже прошло голосование по импичменту Юна. Первоначально "Сила народа" планировала поддержать соответствующий законопроект, но, после того как президент извинился и пообещал вверить управление страной правящей партии, изменила свое мнение и решила бойкотировать голосование.
Ранее полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране, после того как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
11.12.2024, 21:11 39291
В Сирии сожгли мавзолей отца экс-президента Асада - СМИ
Мавзолей находился в городе Кардахе в провинции Латакия
Рассказать друзьям
Дамаск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженная толпа сожгла мавзолей отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Annahar.
Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, там же была похоронена жена Хафеза Асада - Аниса Махлюф", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других - вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея.
Напомним, 9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
10.12.2024, 17:48 52341
В Сирии назначен глава временного правительства
Им стад Мухаммед аль-Башир
Рассказать друзьям
Дамаск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сирии главой временного правительства страны назначен Мухаммед аль-Башир.
Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству", - цитирует lenta.ru аль-Башира со ссылкой на Reuters.
По словам аль-Башира, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии может завершиться переходный период. Он добавил, что намерен сформировать временное правительство страны.
Напомним, 9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
10.12.2024, 15:12 54431
Кыргызстан и Таджикистан объявили о завершении описания всех спорных участков границы
Разногласия, имевшие место на протяжении нескольких десятилетий, урегулированы политико-дипломатическим путем
Рассказать друзьям
Бишкек. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана на встрече в Баткене объявили о завершении процесса описания всех спорных участков границы. Разногласия, имевшие место на протяжении нескольких десятилетий, урегулированы политико-дипломатическим путем, сообщает kabar.kg.
Я могу со всей ответственностью заявить, что сегодня исторический момент согласования границы. В дальнейшем остается юридическое оформление, ратификация парламентов двух стран и подписание главами государств. Я думаю, буквально через несколько месяцев мы завершим вопросы делимитации наших границ, и хочу выразить благодарность всем членам межправкомиссии", - сказал глава Государственного комитета национальной безопасности-заместитель председателя правительства Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
Руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов отметил, что рабочим группам поручили приступить к процессу оформления итоговых документов.
Я с уверенностью заявляю, что вопрос делимитации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, выполняя политическую волю лидеров двух стран, практически решен. Даны соответствующие поручения межправкомиссии по топографическим и юридическим вопросам доработать и завершить этот вопрос до конца. Дальше идет вопрос юридического оформления, и мы выходим на межгосударственный договор о делимитации госграниц между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан", - сообщил Саймумин Ятимов.
09.12.2024, 10:25 69376
Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище
Он с семьей прибыл в Москву
Рассказать друзьям
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщил ТАСС источник в Кремле.
Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства.
Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН. Лидеры вооруженной сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
08.12.2024, 18:10 80211
Асад оставил президентский пост и покинул страну - МИД РФ
Фото: instagram.com/syrianpresidency
Рассказать друзьям
Москва. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сложившегося отношения Башара Асада с соседними участниками вооруженного конфликта на территории Сирии он принял решение оставить президентский пост и оставить страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, говориться в официальном заявлении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Россия в этих переговорах не участвовала.
При этом мы обращаемся ко всем поддерживаемым сторонам с убедительным призывом к победе со стороны армии и решаем все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению всех этноконфессиональных сил сэра общества, прибегая к усилению переходного инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно традиционном Совете Безопасности ООН, ужасе 2254", - говориться в заявлении МИД России.
В министерстве рассчитывают, что эти подходы будут приняты ООН и всеми заинтересованными сторонами в рамках безотлагательной организации межсирийских инклюзивных режимов в Женеве.
Мы принимаем все необходимые меры по обеспечению безопасности наших граждан. Российские военные базы на территории переходят в режим повышенной боевой мощности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", - сообщили в МИД.
Ранее сообщалось, что сирийская оппозиция захватила дворец Башара Асада.
08.12.2024, 13:21 83206
Сирийская оппозиция захватила дворец Башара Асада
Местоположение президента неизвестно
Рассказать друзьям
Дамаск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дворец Башара Асада остался без охраны, внутри здания ходят люди и снимают обстановку изнутри, передает телеканал Al Hadath, публикующий кадры с территории президентской резиденции. До этого в соцсетях появились кадры, на которых вооруженные люди идут по окружающей дворец территории и стреляют в воздух, сообщает РБК.
Президентский дворец расположен в западной части города на горе Мезз. Он был построен еще в период правления предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера.
В ночь на 8 декабря Башар Асад покинул Дамаск. В столицу вошла оппозиция. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что ему неизвестно местонахождение президента. Reuters сообщал, что самолет, на котором, предположительно, покинул Дамаск Асад, направился в сторону прибрежной провинции Латакия, население которой лояльно официальным властям. Вскоре после этого самолет пропал с радаров.
Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в столице и заявил о готовности "сотрудничать" с любым руководством, выбранным сирийским населением. По его словам, ему неизвестно местонахождение Асада и главы Минобороны Али Аббаса.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Астанинского формата проведут встречу на полях Дохийского форума на фоне серьезной эскалации ситуации в Сирии.
06.12.2024, 10:52 100691
В Южной Корее начали расследование в отношении президента
В полиции заявили, что создали специальную следственную группу, состоящую из 120 человек
Рассказать друзьям
Сеул. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Рёнхап".
В полиции заявили, что создали специальную следственную группу, состоящую из 120 человек, для рассмотрения четырех жалоб, обвиняющих президента и других лиц в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением и последующей отменой военного положения.
В прокуратуре добавили, что для рассмотрения аналогичных жалоб сформирован следственный штаб, который возглавляет руководитель Высшей прокуратуры Сеула.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
Южнокорейская оппозиция заявила, что выдвинет обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии передали в парламент проекты импичмента президенту и министру обороны, голосование по ним ожидается 6-7 декабря. Для отрешения президента от должности потребуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобится поддержка минимум 18 депутатов правящей партии.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.12.2024, 11:20Астана получила международный сертификат устойчивого развития 15.12.2024, 09:306166В шахте на "Майкаинзолото" погиб рабочий 15.12.2024, 13:002796Из-за непогоды более тысячи машин скопилось на трассе в Карагандинской области 15.12.2024, 11:022726В Усть-Каменогорске нашли тело пропавшей ранее девушки 15.12.2024, 15:47571Сверхмощная вспышка на Солнце может оказать сильное воздействие на Землю 12.12.2024, 12:18505561День Независимости: как будут работать ЦОНы и спецЦОНы 12.12.2024, 13:10502936Суд по переводу часов проходит в Астане 12.12.2024, 18:10491046Жилой комплекс "Французский дом" сносят в горах Алматы 12.12.2024, 12:05453046Алматинский аэропорт с января 2025 года вводит новые тарифы на парковку 13.12.2024, 08:10391636От должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы 12.12.2024, 12:18505561День Независимости: как будут работать ЦОНы и спецЦОНы 12.12.2024, 13:10502936Суд по переводу часов проходит в Астане 12.12.2024, 18:10491046Жилой комплекс "Французский дом" сносят в горах Алматы 12.12.2024, 12:05453046Алматинский аэропорт с января 2025 года вводит новые тарифы на парковку 13.12.2024, 08:10391636От должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?