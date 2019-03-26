Бывший сотрудник СБУ рассказал о сбитом Боинге MH17, тайных тюрьмах и преступлениях на Украине (ВИДЕО)

Москва. 25 марта. Kazakhstan Today - Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал о тайных подробностях войны на Украине, о сбитом Боинге, пытках в тайной тюрьме, о диверсии и военных преступлениях на Украине, передает Kazakhstan Today.

С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины. Причем с мая 2014 года я работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я, абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовых структур, в частности, в районе проведения АТО. Что меня толкнуло на обращение к спецслужбам России? Это, конечно же, Майдан. По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 года власть в стране, в Украине я имею в виду, захватила кучка негодяев, которая для того, чтобы удержаться у власти, повысить свой уровень благосостояния, не жалеет своих граждан, фактически развязала гражданскую войну в стране, создала карательные батальоны, возобновила практику концлагерей и тайных судеб, подавило свободомыслие в СМИ и уничтожает, проводит геноцид своего народа, уничтожая одних артиллерией и авиацией на Донбассе, а других - неподъемными тарифами и убийством медицины. Это власть не моя. Когда ко мне пришло осознание националистического, даже нацистского, антинародного переворота в Киеве, я принял решение бороться с этой властью любыми доступными методами. Естественно, я посчитал себя свободным от каких-либо обязательств перед этой властью", - сказал Василий Прозоров на пресс-конференции, прямую трансляцию которой вел RT .





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