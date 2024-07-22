Четыре авиаудара по Йемену нанесли США и Великобритания

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Сана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Великобритания нанесли четыре удара по провинции Ходейда в Йемене, - США и Великобритания нанесли четыре удара по провинции Ходейда в Йемене, сообщает РБК со ссылкой на Al Masirah.





Американско-британская агрессия была направлена против района Рас-Иса в округе Ас-Салиф, нанесено четыре авиаудара", - говорится в сообщении.





США и Великобритания не давали официальных комментариев на этот счет.





Ранее, 20 июля, израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. По данным йеменского минздрава, в результате атаки пострадали 80 человек.





Как сообщает РИА Новости , по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары.





Утром 21 июля хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты по целям в районе города Эйлата на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщала, что перехватила летевшую из Йемена ракету "земля - земля".





Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов. Арабские и мусульманские страны со своей стороны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.