Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 143

Аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран

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Бишкек. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.









Спецслужбами были получены данные о том, что боевиков нанял Райымбек Матраимов (Экс-заместител председателя Государственной таможенной службы КР - Прим.ред.). Но заказ на политическое убийство государственного деятеля только ускорил возвращение бывшего таможенника домой, под конвоем спецназа и в наручниках, сообщает издание kabar.kg





По информации ГКНБ задержание было произведено 25 марта на территории Азербайджана во взаимодействии со спецслужбами.





Также вместе с ним задержаны и доставлены на территорию КР его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов. Следует отметить, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным так называемым вором в законе К. Асанбеком (Камчы Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей", - сказано в сообщении ГКНБ.





В ведомстве уточнили, что сам Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренным статьями "незаконное лишение свободы и "легализация (отмывание) преступных доходов".





В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, добавили в ГКНБ.





Очень показателен такой момент, что Матраимов решил заказать президента страны, это говорит о том, что руководство государства добралось до главарей коррупционной системы. Идет реальная борьба с криминалом, сопровождаемая разоблачениями и арестами. Действия Матраимова демонстрируют, что он пошел на радикальные меры, чего при других руководителях не было", - сказал эксперт в сфере безопасности, президент международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу.





Он выразил надежду, что "на этот раз клану действительно наступил конец", и все имущество, заработанное преступным путем, как в Кыргызстане, так и за рубежом будет обращено в доход государства.





Все это нужно расценивать как очевидный сигнал и другим сотрудникам фискальных и правоохранительных органов о том, что противозаконная деятельность наказуема и будет жестко караться. Должны быть наказаны все люди имевшие отношение к этому клану и участвовавшие в преступных схемах. Они не должны быть просто освобождены от занимаемых должностей" - подчеркнул Эдил Марлис уулу.





Как отмечает kabar.kg, аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран.





По информации издания, клан Матраимовых имел своих людей в силовых структурах, органах власти, судах и даже в Жогорку Кенеше.





В парламент пришла не только партия, продвигаемая бывшим таможенником, но и кандидаты из одномандатных округов. Группировка обладала колоссальными возможностями и рычагами влияния, а ее главари владели имуществом и банковскими счетами на миллиарды долларов. Ни один из предыдущих президентов или руководителей силовых структур даже не пытались начать борьбу с тотальной коррумпированной системой. Возможно, они осознавали собственное бессилие, хотя, скорее всего, просто имели собственный интерес, так как, вероятно, с ними щедро делились" - говорится в публикации.