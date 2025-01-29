28.01.2025, 14:59 9246
Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных веществ
В напитках обнаружен высокий уровень хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за обнаруженного в емкостях повышенного количества токсичных хлоратов.
Европейское подразделение по розливу Coca-Cola заявило (...) что распорядилось об отзыве большого количества Coca-Cola, Sprite и других напитков после обнаружения в них высокого уровня хлоратов, который представляет потенциальный риск для здоровья", - приводит РИА Новости сообщение Coca-Cola Europacific Partners Belgium.
Жестяные банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием хлоратов с ноября 2024 года распространялись в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.
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27.01.2025, 08:27 24666
Лукашенко победил на выборах президента Беларуси
Фото: president.gov.by
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Минск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики - их на пресс-конференции привел глава Центризбиркома Игорь Карпенко, сообщает РБК.
За действующего президента проголосовали 86,82% избирателей.
Сам Лукашенко, проголосовав с утра, дал пресс-конференцию, которая продлилась 4,5 часа. На ней он, в частности, заявил, что преемника пока не ищет.
Мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - сказал он.
Выборы президента Беларуси прошли 26 января. Кроме Лукашенко в них участвовали еще четыре кандидата:
депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич - получил 2,02% голосов;
предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016-2019) Анна Канопацкая (48 лет), которая участвовала в выборах президента 2020 года, - 1,86%;
первый секретарь центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков - 3,21%;
председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов Александр Хижняк - 1,74%.
Против всех проголосовали 3,6% белорусов.
26.01.2025, 18:57 32151
Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договора о прекращении огня
Израиль обвинил палестинское движение в том, что оно до сих пор не освободило одну из женщин-военнослужащих и не передало список живых и погибших заложников
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Тель-Авив. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении огня, тем временем Тель-Авив утверждает, что условия перемирия нарушает ХАМАС, сообщает РИА Новости.
Оккупанты препятствуют возвращению перемещенных лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для ее освобождения <…> Мы считаем, что оккупационные войска несут ответственность за препятствия в осуществлении соглашения, и мы следим вместе с посредниками со всей ответственностью, чтобы достичь решения, которое приведет к возвращению перемещенных лиц", - говорится в заявлении ХАМАС.
Израиль со своей стороны обвинил палестинское движение в том, что оно до сих пор не освободило Эрбель Йехуд и не передало список живых и погибших заложников.
В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", - цитирует издание советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана.
Накануне в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем ХАМАС освободило вторую группу израильских женщин-военнослужащих, отпустив трех девушек. Четвертая, Эрбель Йехуд, осталась в плену, но палестинское движение представило доказательства, что она жива, и обещало отпустить ее во время следующего этапа. В обмен на это из израильских тюрем освободили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм. Кроме того, палестинцы должны были получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переселиться из-за военных действий.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.
15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня.
26.01.2025, 10:52 38271
В Беларуси начались выборы президента
Фото: БЕЛТА
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Минск. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательные участки для голосования в основной день президентских выборов открылись в Беларуси, сообщает "Sputnik Беларусь".
В 08.00 сегодня по всей стане открылись более 5,3 тысячи избирательных участков. Больше всего их образовано в Гомельской и Минской областях. В избирательные листы включено более 7,1 миллиона граждан Беларуси, наделенных избирательным правом", - пишет издание.
В соответствии с законодательством Беларуси проводится досрочное голосование, также избиратели голосуют в основной день. В рамках этой электоральной кампании досрочное голосование началось 21 января и продолжалось пять дней - до 25 января включительно.
По итогам досрочного голосования в стране пришли на избирательные участки более 41,81% процента избирателей.
Голосование завершится в 20.00 по местному времени. Итоги голосования Центризбирком планирует объявить в понедельник, 27 января, примерно в 02.30.
За ходом президентских выборов наблюдает несколько миссий международных наблюдателей - от СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ.
24.01.2025, 20:39 54341
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Президент РФ подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания
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Москва. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, в том числе с США, однако препятствия этому чинит Киев. На это указал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", - прокомментировал Путин намерение президента США Дональда Трампа начать обсуждение украинской тематики с РФ.
Президент России подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания.
Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров", - сказал Путин.
21.01.2025, 12:35 86056
В результате пожара в отеле Турции погибли не менее 10 человек Дополнено
Начато расследование
Фото: кадр из видео
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Анкара. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya в провинции Болу в Турции погибли не менее 10 человек.
Число погибших в Турции при пожаре на горнолыжном курорте увеличилось до десяти человек, а раненых - до 32", - цитирует РБК главу МВД страны Али Ерликая со ссылкой на телеканал CNN Türk.
Напомним, огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, и быстро охватил все здание.
Спасатели эвакуировали отдыхающих, они были размещены в четырех гостиницах курорта, уточнил телеканал, подчеркнув, что пожарные продолжают тушить пламя.
По обновленным данным, пожар начался в ресторанной части отеля, персонал предпринимал меры еще перед оповещением центра экстренного вызова 112 в 3.27, а пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут.
Ранее газета Türkiye сообщила о трех погибших и 11 пострадавших в этом пожаре, уточнив, что в отеле проживали 234 гостя. По данным газеты, огонь начался в одном из номеров. Как уточнила газета Hürriyet, трое погибших были постояльцами гостиницы. Пожарные спасли пять человек. Трое из них получили ожоги тела, еще двое отравились угарным газом. Их доставили в ближайшие больницы. Полиция задержала двух администраторов гостиницы. Начато расследование.
Дополнено 21.01.2025, 18.25
Число погибших в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Kartalkaya в Турции возросло до 66, еще 51 человек пострадал, сообщает глава МВД страны Али Ерликая.
На момент пожара, по словам министра, в отеле было 238 зарегистрированных постояльцев", - информирует РБК со ссылкой на Haber Global.
21.01.2025, 08:23 90946
Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США
Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия
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Вашингтон. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу в здании конгресса США на Капитолийском холме, после чего американский лидер выступил с традиционной инаугурационной речью, сообщает РБК.
Свою речь он начал с обращения к присутствующим экс-президентам и американскому народу, после чего заявил о начале "золотого века Соединенных Штатов".
Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше", - сказал он.
Политик обвинил своих предшественников в том, что правительство оказалось бессильно перед лицом происходящих у нее "дома" кризисов (разрушительных ураганов и пожаров), но при этом оказывало безграничную финансовую поддержку другим государствам. По его словам, с его приходом к власти "упадок Америки закончится", а 20 января 2025 года станет "днем освобождения" Соединенных Штатов.
Трамп заявил, что политические противники пытались лишить его свободы и даже жизни, напомнив собравшимся о совершенном на себя покушении в июле 2024 года.
Тогда я почувствовал и верю сейчас еще больше в то, что моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой", - сказал он.
Из-за низких температур церемония инаугурации, которая обычно проходит на открытом воздухе перед зданием Капитолия, была перенесена внутрь здания - впервые за 40 лет. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз. Инаугурация Трампа прошла в ротонде, которая вмещает порядка 750 человек, хотя изначально пригласительные получили более 250 тыс. человек.
Церемонию посетили экс-президенты США Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш - младший и Билл Клинтон, кандидат в президенты от Демпартии США и бывшая вице-президент Камала Харрис, а также предприниматели Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Сундар Пичаи. Среди иностранных гостей - президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, первый заместитель председателя КНР Хань Чжэн, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, экс-премьер Британии Лиз Трасс и лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж и другие.
По данным ABC News, пожертвования Трампу на проведение инаугурационных мероприятий превысили рекордную отметку $250 тыс. На мероприятии выступили кантри-певица Кэрри Андервуд и оперный тенор Кристофер Маччио.
Какие реформы пообещал Трамп
Трамп также анонсировал масштабные внутриполитические преобразования: объявление чрезвычайного положения на границе США с Мексикой и задействование армии для сдерживания нелегальной миграции; признание преступных картелей террористическими организациями; искоренение правительственной цензуры, возрождение справедливой и честной системы правосудия; восстановление в должности и жаловании военных, уволенных из-за отказа от вакцинации от коронавируса; отмену зеленых реформ Байдена и возобновление бурения новых нефтяных и газовых скважин.
Америка снова станет индустриальной страной. И у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой индустриальной страны - крупнейшие запасы нефти и газа в мире, и мы собираемся их использовать", - пообещал он.
По его словам, США снизят цены на энергоресурсы, до отказа заполнят свой стратегический нефтяной резерв и станут богатейшей нацией мира за счет экспорта углеводородов.
Республиканец также сообщил, что прекратит программы по гендерному и расовому разнообразию в армии, а новой государственной политикой станет признание лишь двух полов - мужского и женского. По его словам, все подписанные 20 января указы запустят процесс полного восстановления Америки и "революцию здравого смысла".
В своей речи вновь избранный президент США пообещал построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", но подчеркнул, что впредь ее успехи будет измеряться "не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы закончим и которых мы - что, пожалуй, еще важнее - избежим".
Моим главным наследием станет то, что я буду миротворцем и объединителем. Вот кем я хочу быть - миротворцем и объединителем", - заявил он.
Вслед за этим президент напомнил, что за день до его назначения началось перемирие между Израилем и ХАМАС, а также освобождение удерживаемых в Газе заложников.
Вместе с тем Трамп объявил о планах в ближайшее время переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче одноименной стране ошибкой.
Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Сборы для американских судов сильно завышены, к ним относятся несправедливо в любом виде, в том числе и к кораблям Военно-морских сил США. И, что особенно важно, Китай управляет Панамским каналом! А мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме - и теперь заберем обратно", - пообещал он.
Политик также заявил, что США станут вновь "растущей нацией, увеличивающей свои богатства и расширяющей свои территории". Трамп также пообещал, что американские астронавты установят звездно-полосатый флаг на Марсе.
С этого дня Соединенные Штаты Америки станут свободной, суверенной и независимой нацией. Мы будем стойко держаться. Мы будем жить гордо. Мы будем смело мечтать, и ничто не встанет у нас на пути, потому что мы американцы. Будущее за нами, и достижение нашей цели только началось", - пообещал Трамп в завершительной части своей речи.
В общей сложности речь Трампа продлилась около получаса. Выступление неоднократно прерывалось продолжительными стоящими овациями.
19.01.2025, 18:10 118971
Начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Группировка передаст пленных
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Тель-Авив. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Режим прекращения огня между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС начался, сообщает РБК.
Изначально вступление соглашения в силу было назначено на 11.30 по времени Астаны, однако Израиль отложил его до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников. Офис премьера Израиля сообщил около 14.00, что получил список. В ХАМАС объясняли задержку "техническими причинами".
В рамках первого этапа сделки ХАМАС освободит израильских заложника в обмен палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна вывести свои подразделения из густонаселенных районов сектора Газа, чтобы мирные палестинцы могли вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие в Филадельфийском коридоре вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.
Представитель МИД Катара, который выступает посредником в сделке, Маджед аль-Ансари рассказал, что один из освобождаемых заложников имеет румынское гражданство, а другой - британское, передает Al Jazeera.
19.01.2025, 12:34 120661
В США заблокировали TikTok
Аудитория платформы в стране насчитывает 170 млн пользователей
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Нью-Йорк. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в США из-за запрета, введенного американскими властями, сообщает ТАСС.
Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok", - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.
Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple. В магазине приложений Google Play сервис доступен для скачивания, однако после установки приложение не работает.
Сервис в оповещении отметил, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал найти решение для восстановления его работы.
Как заявили в пятницу в TikTok, платформа прекратит свою работу в США 19 января, если не получит от уходящей администрации Джо Байдена четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора. Как поясняла телекомпания ABC, магазины приложений и хостинг-провайдеры после вступления запрета в силу могут "оказаться на крючке", если продолжат предоставлять услуги TikTok. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до 5 тыс. долларов за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что, по мнению Байдена, сервис TikTok "должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом" при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета.
Ранее предложение о покупке американских активов сервиса сделала некоммерческая организация Project Liberty, принадлежащая миллиардеру Фрэнку Маккорту. В списке потенциальных покупателей СМИ называли и Илона Маска. Предложение ByteDance о слиянии с TikTok сделала американская компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?