Coca-Cola массово отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных веществ

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Вашингтон. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу в здании конгресса США на Капитолийском холме, после чего американский лидер выступил с традиционной инаугурационной речью, - 20 января 47-й президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу в здании конгресса США на Капитолийском холме, после чего американский лидер выступил с традиционной инаугурационной речью, сообщает РБК.





Свою речь он начал с обращения к присутствующим экс-президентам и американскому народу, после чего заявил о начале "золотого века Соединенных Штатов".





Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлестывает волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше", - сказал он.





Политик обвинил своих предшественников в том, что правительство оказалось бессильно перед лицом происходящих у нее "дома" кризисов (разрушительных ураганов и пожаров), но при этом оказывало безграничную финансовую поддержку другим государствам. По его словам, с его приходом к власти "упадок Америки закончится", а 20 января 2025 года станет "днем освобождения" Соединенных Штатов.





Трамп заявил, что политические противники пытались лишить его свободы и даже жизни, напомнив собравшимся о совершенном на себя покушении в июле 2024 года.





Тогда я почувствовал и верю сейчас еще больше в то, что моя жизнь была сохранена не просто так. Бог уберег меня, чтобы я сделал Америку снова великой", - сказал он.





Из-за низких температур церемония инаугурации, которая обычно проходит на открытом воздухе перед зданием Капитолия, была перенесена внутрь здания - впервые за 40 лет. В последний раз инаугурация американского лидера проходила в помещении 20 января 1985 года, когда 40-й президент Рональд Рейган приносил присягу во второй раз. Инаугурация Трампа прошла в ротонде, которая вмещает порядка 750 человек, хотя изначально пригласительные получили более 250 тыс. человек.





Церемонию посетили экс-президенты США Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш - младший и Билл Клинтон, кандидат в президенты от Демпартии США и бывшая вице-президент Камала Харрис, а также предприниматели Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Сундар Пичаи. Среди иностранных гостей - президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, первый заместитель председателя КНР Хань Чжэн, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, экс-премьер Британии Лиз Трасс и лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж и другие.





По данным ABC News, пожертвования Трампу на проведение инаугурационных мероприятий превысили рекордную отметку $250 тыс. На мероприятии выступили кантри-певица Кэрри Андервуд и оперный тенор Кристофер Маччио.





Какие реформы пообещал Трамп





Трамп также анонсировал масштабные внутриполитические преобразования: объявление чрезвычайного положения на границе США с Мексикой и задействование армии для сдерживания нелегальной миграции; признание преступных картелей террористическими организациями; искоренение правительственной цензуры, возрождение справедливой и честной системы правосудия; восстановление в должности и жаловании военных, уволенных из-за отказа от вакцинации от коронавируса; отмену зеленых реформ Байдена и возобновление бурения новых нефтяных и газовых скважин.





Америка снова станет индустриальной страной. И у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой индустриальной страны - крупнейшие запасы нефти и газа в мире, и мы собираемся их использовать", - пообещал он.





По его словам, США снизят цены на энергоресурсы, до отказа заполнят свой стратегический нефтяной резерв и станут богатейшей нацией мира за счет экспорта углеводородов.





Республиканец также сообщил, что прекратит программы по гендерному и расовому разнообразию в армии, а новой государственной политикой станет признание лишь двух полов - мужского и женского. По его словам, все подписанные 20 января указы запустят процесс полного восстановления Америки и "революцию здравого смысла".





В своей речи вновь избранный президент США пообещал построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", но подчеркнул, что впредь ее успехи будет измеряться "не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы закончим и которых мы - что, пожалуй, еще важнее - избежим".





Моим главным наследием станет то, что я буду миротворцем и объединителем. Вот кем я хочу быть - миротворцем и объединителем", - заявил он.





Вслед за этим президент напомнил, что за день до его назначения началось перемирие между Израилем и ХАМАС, а также освобождение удерживаемых в Газе заложников.





Вместе с тем Трамп объявил о планах в ближайшее время переименовать Мексиканский залив в Американский, а также вернуть под контроль США Панамский канал, назвав соглашение 1977 года о его передаче одноименной стране ошибкой.





Цель нашей сделки и дух нашего договора были полностью нарушены. Сборы для американских судов сильно завышены, к ним относятся несправедливо в любом виде, в том числе и к кораблям Военно-морских сил США. И, что особенно важно, Китай управляет Панамским каналом! А мы не давали его Китаю, мы давали его Панаме - и теперь заберем обратно", - пообещал он.





Политик также заявил, что США станут вновь "растущей нацией, увеличивающей свои богатства и расширяющей свои территории". Трамп также пообещал, что американские астронавты установят звездно-полосатый флаг на Марсе.





С этого дня Соединенные Штаты Америки станут свободной, суверенной и независимой нацией. Мы будем стойко держаться. Мы будем жить гордо. Мы будем смело мечтать, и ничто не встанет у нас на пути, потому что мы американцы. Будущее за нами, и достижение нашей цели только началось", - пообещал Трамп в завершительной части своей речи.





В общей сложности речь Трампа продлилась около получаса. Выступление неоднократно прерывалось продолжительными стоящими овациями.