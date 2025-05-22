ЕАБР была отведена значимая роль на глобальном форуме по исламскому финансированию
Участие банка в форуме подтверждает приверженность вопросам поддержки финансовых инноваций
Алжир. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов выступил с программной речью на церемонии открытия 19 Глобального форума ИБР по исламскому финансированию, сообщает пресс-служба банка.
Евразийскому банку развития (ЕАБР) была отведена значимая роль на 19 глобальном форуме по исламскому финансированию, прошедшему в рамках Ежегодных встреч группы Исламского банка развития (ИБР) в Алжире. Мировые лидеры общественного мнения, политики, эксперты в области развития и ключевые участники отрасли приняли участие в форуме (темой которого в этом году стала "Цифровая трансформация и расширение доступа к финансовым услугам в исламском финансировании") для изучения инновационных стратегий содействия устойчивому развитию с помощью исламского финансирования.
На открытии с докладами выступили представители корпоративных участников форума, занимающие высокие посты в своих организациях, в том числе Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР), Мухаммад Аль-Джассер, председатель группы ИБР, Салах Эддин Талеб, управляющий Банком Алжира, и Нуреддин Уада, министр экономики знаний стартапов и микропредприятий Алжира.
Центральная Азия находится на пути экономического роста и инклюзивности, и цифровизация исламского финансирования будет играть в этом процессе ключевую роль. Эффективно используя технологии, мы сможем открыть новые перспективы предпринимателям в сельской местности, расширить торговые связи и привлечь этичные инвестиции. Мы будем рады поделиться своими взглядами и целями в отношении Центральной Азии на этом форуме и с удовольствием продолжим развивать этот регион вместе с нашими партнерами из Исламского банка развития", - заявил председатель правления ЕАБР.
Мухаммад Аль Джассер, председатель группы ИБР, подчеркнул, что интеграция исламских финансов в цифровую экономику является чрезвычайно перспективным направлением и может открыть новые горизонты в области доступности финансовых услуг.
Чтобы реализовать этот потенциал, мы должны построить фундамент: безопасную и надежную цифровую инфраструктуру, контактную систему управления и организации, готовые управлять процессом с мудростью и дальновидностью", - заявил он.
Ключевым событием форума стала презентация крупного доклада "Будущее исламского финансирования в Центральной Азии", совместного издания Института ИБР, ЕАБР и Лондонской фондовой биржи, в котором подчеркивается растущая роль исламских финансов в регионе и излагаются стратегические рекомендации по развитию этого направления.
Участие ЕАБР в этом важном форуме подтверждает приверженность банка вопросам поддержки финансовых инноваций и регионального развития - политике, которую банк проводит в партнерстве с такими ведущими институтами, как ИБР.