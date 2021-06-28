Экс-полицейского в США приговорили к 22 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

ВАШИНГТОН. 26 ИЮНЯ - В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он приговорен к 22 годам тюрьмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснил судья Кахилл, он изложил свои соображения в записках на 22 страницах, и что это "юридический анализ, который построен не на эмоциях или симпатиях". В частности, Кахилл говорил о том, как Шовин "злоупотребил своим положением и данной ему властью" и проявил "особую жестокость по отношению к Джорджу Флойду".

После объявления приговора генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон отметил, что это один из самых длительных сроков в США, которые когда-либо получал бывший полицейский за применение силы с летальным исходом.

Сегодняшний приговор - это еще не торжество справедливости, это лишь призыв к ответу на пути к справедливости", - сказал он.

Адвокаты семьи Флойда призвали по-настоящему, на законодательном уровне изменить полицейскую систему по всей стране.

Наконец-то полицейский, отнявший жизнь у чернокожего человека, призван к ответу. Хотя это не должно быть исключением, трагедия в том, что это так. День за днем, год за годом полиция убивает чернокожих без каких-либо последствий", - говорится в заявлении семьи Джорджа Флойда, озвученном ее адвокатами.

Перед оглашением приговора подсудимый выразил соболезнования семье Джорджа Флойда.

В связи с дополнительными юридическими обстоятельствами я не могу в данный момент сделать полноценное официальное заявление, однако вкратце я хотел бы выразить мои соболезнования семье Флойда. Позже я смогу предоставить информацию, которая может вызвать интерес, и надеюсь, что это вас немного успокоит, большое спасибо", - сказал Дерек Шовин.

Помимо Дерека Шовина, обвинения в связи с гибелью Джороджа Флойда были предъявлены еще троим полицейским. Джей Александер Кунг, Ту Тао и Томас Лейн обвиняются по двум пунктам каждый: пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству второй степени и непредумышленному убийству. Ожидается, что эти трое предстанут перед судом в марте 2022 года.

Кроме того, все четверо полицейских обвиняются в нарушении гражданских прав Флойда.

Вечером 25 мая 2020 года 46-летний мужчина купил пачку сигарет в магазине в Южном Миннеаполисе. Продавец решил, что тот дал ему поддельную 20-долларовую купюру, и вызвал полицию после того, как Флойд отказался вернуть сигареты. К магазину приехали четверо полицейских, которые надели на него наручники и попытались посадить его в машину, но он оказал сопротивление. В итоге Флойда положили лицом на тротуар.

По информации прокуратуры, Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так больше девяти минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.

За девять минут Джордж Флойд более 20 раз сказал, что не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину. Через час в больнице зафиксировали его смерть.

В июне прошлого года судмедэксперты постановили, что смерть Флойда была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.

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