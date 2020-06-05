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В США арестовано 9,8 тыс. протестующих

04.06.2020, 09:58 6319
Нью-Йорк. 4 июня. Kazakhstan Today - По данным телекомпании CNN, число арестованных участников акций протеста, проходящих во многих городах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, достигло 9 839 человек, передает Kazakhstan Today. 
 
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после публикации видеозаписи задержания Флойда, который умер в больнице 25 мая. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.
 
Отмечается, что губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер мобилизовал 250 бойцов Нацгвардии в понедельник, всего в штат направлены 625 силовиков. Притцкер также подписал декларацию о чрезвычайной ситуации для девяти округов, включая Чикаго, чтобы местным властям было легче получить доступ к ресурсам штата, пишет ТАСС.
 
Как сообщил генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон, подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда может занять несколько месяцев. Эллисон подчеркнул, что до начала судебного процесса необходимо провести тщательное и полное расследование, пишет RT.
 
Ранее бывшему полицейскому Дереку Шовину, проходящему по делу об убийстве Флойда, ужесточили обвинение. Теперь он обвиняется в убийстве не третьей, а второй степени.
 
Кроме того, ещё троим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Сегодня стало известно, что министр обороны США Марк Эспер отменил вывод из районов вблизи американской столицы военных, которые были переброшены туда для возможной помощи в поддержании порядка в свете протестов. 

Согласно новым данным, Эспер после посещения Белого дома приказал приостановить процесс вывода военнослужащих. Ранее он заявлял, что выступает против того, чтобы военных привлекали к подавлению беспорядков. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что допускает такую возможность.

Агентство отмечало, что военных США пока не задействовали в подавлении беспорядков в Вашингтоне, хотя такая возможность рассматривалась. Согласно данным AP, ранее на этой неделе для возможной помощи в поддержании порядка в столичный округ Колумбия прибыли примерно 1,3 тыс. военных. Они по большей части находились на базах вблизи Вашингтона - в штатах Вирджиния и Мэриленд. В Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии США из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.
 
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
 
Смерть Флойда привела к беспорядкам в десятках городах США, которые продолжаются до сих пор.
 

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