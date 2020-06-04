Не менее 11 человек погибли за время беспорядков в США

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Нью-Йорк. 3 июня. Kazakhstan Today - Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, передает Kazakhstan Today.

Жертвами стали жители Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган), Омахи (Небраска), Давенпорта (Айова), Окленда (Калифорния) и Луисвилла (Кентукки). Большинство погибших - афроамериканцы, сообщает ТАСС

В Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину. Во время избиения последнему удалось вытащить пистолет и застрелить его. Также телеканал сообщает о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.

Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.





Однако, несмотря на комендантский час, начавшийся в 19 часов, протесты идут у Белого дома, сообщает РИА "Новости"

С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе, предположительно, вооруженные. Полиция активных действий не предпринимает.

Демонстранты скандируют: "Руки вверх - не стреляй!", другие лозунги содержат ругательства в адрес комендантского часа, призывы к отставке президента Дональда Трампа и призывы к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.





Между тем Национальная ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными результатами экспертизы, проведенной в отношении афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота).

В понедельник Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) заявило, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

Также стало известно, что бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден планирует присутствовать на похоронах афроамериканца Джорджа Флойда в Хьюстоне на следующей неделе.

Публичное прощание с Флойдом пройдет в понедельник, затем во вторник, 9 июня, пройдет закрытая церемония, после чего тело будет захоронено на кладбище Huston Memorial Gardens.





Напомним, в ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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