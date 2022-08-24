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ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

23.08.2022, 08:20 7676
ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 23 АВГУСТА - Федеральная служба безопасности раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, сообщил центр общественных связей ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

 
В ФСБ уточнили, что Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней.
 
Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP.
 
В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.
 
После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.
 
Материалы расследования передали в Следственный комитет.
 
Хакеры из группировки RaHDit утверждают, что Наталья Вовк, в девичестве Шабан, - военнослужащая националистического полка "Азов". В подтверждение они опубликовали на своем сайте фото ее удостоверения.
 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".
 
Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
 
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
 

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В ДТП в Ульяновской области погибли 14 граждан Кыргызстана

22.08.2022, 11:27 12906
МОСКВА. 22 АВГУСТА - В дорожной аварии с участием микроавтобуса и двух большегрузов в Николаевском районе Ульяновской области Российской Федерации погибли 14 граждан Кыргызстана и два россиянина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Кыргызстана и двое - россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана, информирует ТАСС.
 
МИД Киргизии подтвердил гибель 14 граждан в ДТП. 
 
Еще три человека госпитализированы в медицинское учреждение. Их гражданство устанавливается.

 

СК заявил, что убийство дочери Александра Дугина было заказным

21.08.2022, 19:35 16301
МОСКВА. 21 АВГУСТА - В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что убийство дочери российского философа и политолога Александра Дугина Дарьи было заказным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
 

На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте", - добавили в ведомстве.

 
На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.

Напомним, в результате взрыва автомобиля погибла журналист Дарья Дугина. 
 

В Казахстане пройдут штабные тренировки стран ОДКБ

19.08.2022, 14:57 28856
В Казахстане пройдут штабные тренировки стран ОДКБ
Фото: odkb-csto.org
МОСКВА. 19 АВГУСТА - В Казахстане и Беларуси пройдут штабные тренировки стран - членов Организации договора о коллективной безопасности "Скала-2023" и "Скала-2024", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом договорились руководители чрезвычайных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Москве на тринадцатом заседании Координационного совета, сообщает пресс-служба ОДКБ. 
 
Участники совещания также заслушали и одобрили план мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов государств - членов ОДКБ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 2020 год, а также утвердили план на 2023 год.
 
Также стороны утвердили кандидатуру министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадима Синявского в качестве следующего председателя в Координационном совете по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ. 
 
Достигнутые договоренности были отражены и подписаны в итоговом протоколе.
 

Глава МЧС РФ: члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность

19.08.2022, 11:59 30001
Глава МЧС РФ: члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность
Фото: telegram/СЦК
МОСКВА. 19 АВГУСТА - Государства - члены ОДКБ должны совместно обеспечивать безопасность государств и региона, в том числе и от природных и техногенных катастроф, заявил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

От государств - членов ОДКБ требуется принятие согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших государств и региона в целом, в том числе от природных и техногенных катастроф", - цитирует РИА Новости главу МЧС РФ. 

 
Он отметил, что может показаться, что чрезвычайные ведомства играют второстепенную роль в ОДКБ, однако это не так. 
 

Мы прекрасно знаем, что любой кризис, будь то военная операция или конфликт внутри государства, влечет за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству справиться будет тяжело", - добавил Александр Куренков.

 

МИД РФ: за фейками о взаимодействии РФ и РК стоят желающие вбить клин в отношения двух стран

18.08.2022, 21:51 32461
МОСКВА. 18 АВГУСТА - Москва не исключает, что за созданием фейков о взаимодействии РФ и РК могут стоять желающие вбить клин в отношения двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обратили внимание на резкое увеличение в социальных сетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие вбить клин в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", - цитирует РИА Новости заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева.

 

Афганистан превратился в нарколабораторию после вторжения США - МИД России

17.08.2022, 15:11 37576
МОСКВА. 17 АВГУСТА - За 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство наркотиков в Афганистане возросло в 40 раз, страна стала крупнейшей "метамфетаминовой лабораторией", об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объем незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. Помимо того, он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина", - сказал Тарабрин.

 
Напомним, в августе 2021 года талибы, проведя массированное наступление на правительственные силы, взяли власть в республике. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*. 

После прихода к власти талибы запретили выращивать мак на всей территории Афганистана. 

*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 
 

СМИ: более сорока человек погибли при пожаре в одной из церквей Египта

14.08.2022, 21:40 46826
СМИ: более сорока человек погибли при пожаре в одной из церквей Египта
Фото: RealRajanjha / Twitter
КАИР. 14 АВГУСТА - Более сорока человек погибли при пожаре в коптской церкви в Каире, 25 человек получили ранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При пожаре в церкви в Каире погиб 41 человек", - сообщает АиФ со ссылкой на агентство Associated Press.

 
14 августа в храме Абу-Сифин в Каире произошло возгорание. В помещении на тот момент находились пять тысяч человек, в результате пожара в здании началась давка. Позже в министерстве здравоохранения Египта сообщили о 41 погибшем и 25 пострадавших. 
 
В свою очередь в МВД страны уточнили, что причиной возгорания стала неисправность кондиционера, расположенного на втором этаже церкви. Проблемы с электропроводкой привели к выбросу большого количества дыма, что послужило основной причиной смертей.

 

В Пекине состоялось открытие семинара Китайского международного центра обменов в области прессы 2022 года

13.08.2022, 17:27 48111
ПЕКИН. 13 АВГУСТА - В Пекине состоялось торжественная церемония открытия семинара Китайского международного центра обменов в области прессы 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень приятно видеть здесь так много представителей СМИ из развивающихся стран. Позвольте от имени МИД КНР горячо поприветствовать друзей, приехавших издалека. С 2014 года Ассоциация народной дипломатии Китая неустанно продвигает развитие Китайского международного центра обменов в области прессы, который превращается в площадку понимания и изучения Китая для СМИ стран Азии, Африки и Латинской Америки. За последние два года из-за эпидемии Центр не организовывал очных семинаров, но "облачный" никогда не прекращал работу и стал "окном" для наблюдения динамичного развития Китая", - заявила в приветственной речи помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин.

 
По информации представителя МИД КНР, "несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в этом году Ассоциация возобновила практику организации визитов иностранных журналистов в Китай, на что представители СМИ откликнулись с большим энтузиазмом, на участие в программе поступило огромное количество заявок. Знаю, что в условиях пандемии некоторые из вас добрались до Китая нелегко, что очень трогательно. В видеоролике показали, как вы успели за столь короткое время посетить так много мест, включая исторические памятники и высокотехнологичные компании. Вы попробовали Тайцзицюань, каллиграфию и другие виды традиционной культуры Китая, у вас всех на лицах такие яркие улыбки, что свидетельствует о вашем веселом пребывании в Китае. Как говорится, "хорошее начало - половина дела". Гостеприимный китайский народ всегда хочет, чтобы вы чувствовали себя как дома. Убеждена, благодаря тщательной организации ваша поездка в Китай будет приятной и плодотворной. Не знаю, как вы представляли себе Китай, когда еще не были у нас. Теперь вы знаете, чем отличается реальный Китай от ваших представлений. Задаю эти вопросы потому, что многие иностранцы после посещения Китая выражают удивление тем, что Китай является не таким, каким они раньше себе представляли. Действительно, сегодня в мире существует два понятия о Китае: первое - угроза и вызовы, второе - надежда и возможность. Даже среди самих китайцев мало кто осмелился бы назвать себя знатоком своей страны, ведь Китай - огромная страна с площадью 9,6 млн кв. км, 1,4-миллиардным населением и 5000-летнией историей, описать ее несколькими словами просто невозможно. Люди моего поколения стали свидетелями начала реформ и открытости в Китае и того, как Китай совершил рывок от чуть ли не одной из самых отсталых стран по объему ВВП до второй экономики мира. Более 800 млн людей вышли из нищеты и стали жить счастливой жизнью".
 

Китай достиг потрясающих успехов в развитии. Мы запустили программу космических и глубоководных исследований, отправили женщин-тайконавтов в космос и собственные зонды на Луну, построили высокоскоростные железные дороги. Думаю, что 5 или 10лет тому назад даже лучшие писатели-фантасты не могли бы представить себе такие грандиозные изменения, которые происходят сегодня в Китае. Все эти яркие достижения невозможны были бы, если бы не было великой политической партии - Компартии Китая. В прошлом году мы торжественно отпраздновали 100-летие основания КПК, которая переросла от организации, членов которой 100 лет назад было всего 50 с лишним, в крупнейшую в мире правящую партию с 96 миллионами членов. Под руководством КПК китайский народ выгнал иностранных агрессоров, положил конец конфликтам милитаристов и гражданской войне, приобрел национальную независимость и создал суверенное государство. Избавившись от унижения и голода, Китай полностью построил среднезажиточное общество, теперь уверенными шагами идет к выполнению новой задачи - превращению Китая в современное модернизированное социалистическое государство. Каждый китаец этим гордится и искренне поддерживает КПК, о чем свидетельствует ежегодная высокая поддержка народом КПК на уровне выше 90%. КПК служит народу, она всегда представляет коренные интересы самых широких слоев народа, никогда не представляла интересы каких-нибудь групп по интересам, политических кругов либо привилегированных сословий. Со дня основания КПК стремится к счастью народа в качестве своей первоначальной миссии, всегда ставит во главу угла народ, его интересы, потребности удовлетворение. КПК является прогрессивной партией. Она способна учиться и обобщаться, перенимать опыт и извлекать уроки из истории и практики. Она идет в ногу со временем, разрабатывает и обогащает новые теории и стратегии с учетом изменений ситуации. Она берет на себя смелость совершить самореволюцию, самокоррекцию и самосовершенствование. Она умеет приспособиться к разным условиям, решает каждую возникающую проблему, придерживаясь принципиальности и гибкости, непрерывно добивается новых успехов. КПК является открытой и инклюзивной партией. Она с удовольствием делится опытом со своими партнерами, тем самым учится опыту и заимствует их лучшие качества для самосовершенствования, стремится к всеобщему развитию", - отметила Хуа Чуньин.

 
Представитель МИД КНР подчеркнула, что "Китай всегда видит себя в сообществе большой семьи развивающихся государств. Мы со всеми странами развивающегося мира солидарны и объединены общей судьбой. Мы никогда не забудем, что законные права КНР в ООН были восстановлены благодаря всемерной поддержке со стороны братских народов Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня Китай значительно продвинулся в развитии, и мы стремимся к тому, чтобы все страны мира жили в достатке. Как сказал Председатель Си Цзиньпин, когда в мире некоторые живут хорошо, а остальные - плохо, это нехороший феномен. Обеспечение всех народов счастливой жизнью - предпосылка достижения долгосрочного процветания, надежной безопасности и защищенности прав человека. Исходя из этого Китай выдвинул Инициативу "Один пояс и один путь", Инициативу по глобальному развитию и Инициативу по глобальной безопасности, прилагая усилия для формирования Сообщества единой судьбы человечества. Рассчитываем, что страны мира смогут добиться совместного процветания усердным трудом. Народы всех стран имеют право выбирать собственный путь развития и заслуживают лучшей жизни. В Китае говорят, что на пути к богатству и достатку никто не останется за бортом. Уверена, что на пути к совместному процветанию ни одна страна не останется за бортом".
 
По словам дипломата, "к сожалению, некоторые в мире не хотят, чтобы остальные, в частности китайский народ, жили хорошо. В последние годы США и их сателлиты всячески распускают слухи, клевещут, осуществляют нападки на Китай, любыми средствами давят на нас и сдерживают наше развитие, но у людей глаз наметан. По результатам последних опросов 76% молодых африканцев видят в Китае позитивный стимул для их жизни, арабским народам нравится Китай, китайская политика пользуется широкой поддержкой на Востоке. По мнению азиатских стран, необходимо поддержать право Китая на достойный подъем в качестве великой державы. Недавно под председательством Председателя Си Цзиньпина состоялся Диалог высокого уровня по глобальному развитию, на котором 18 лидеров стран c формирующимся рынком и развивающихся стран встретились в онлайн-формате и выступили единой позицией. По мнению лидеров, развивающиеся страны должны послужить ведущей силой в формировании более справедливого и сбалансированного миропорядка, в содействии миру, безопасности, равенству и развитию, укреплять солидарность и сотрудничество в целях формирования прекрасного мира, который отвечает потребностям и ожиданиям большинства развивающихся стран. Это в полной мере свидетельствует о том, что развивающиеся страны - настоящие единомышленники и надежные партнеры друг для друга".
 

Сегодня в мире существует множество рисков и вызовов, которые требует от нас солидарности и сотрудничества. Перед лицом явлений несправедливости и неравенства важна взаимная поддержка и совместная защита собственных интересов. В обстановке информационной травли и гегемонии нам необходимо выступать с единой позицией. Несмотря на блестящие достижения в области развития, Китай остается единственной крупной страной, которой пока не удалось осуществить полное воссоединение. Его суверенитет и территориальная целостность все еще находятся под реальной угрозой. Примером тому стала недавняя поездка спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. У правительства и народа Китая есть достаточная решительность и способность защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Если бы даже Китаю не удалось этого добиться, кто еще из развивающихся стран смог бы это сделать? Если бы мы с вами не стали защитить свои коренные интересы, то кто-то должен стать вторым Ираком или Сирией? Развивающиеся страны постигла участь жить под притеснением колонизаторов, что подталкивает нас к солидарности и взаимной поддержке", - отметила Хуа Чуньин.

 

Во втором полугодии этого года в Китае состоится 20-й съезд КПК, который в научно обоснованном ключе определит цели и задачи партии и государства на ближайшие пять лет и более длительный срок, что имеет большое значение для будущего развития Китая и всего мира в целом. Съезд станет важным шансом для вашего близкого знакомства с сегодняшним и будущим развитием Китая. Будем прилагать максим усилий для предоставления вам возможностей освещения съезда. Уверена, что ваша работа будет насыщенной. Рассчитываю, что вы через свое перо и камеру передадите миру то, что своими глазами увидели, услышали и почувствовали в Китае. Уверена, что ваша работа поможет миру лучше узнать и понять Китай, отличить правду от лжи, с объективным взглядом смотреть на нашу страну. Не сомневаюсь, что поездки в следующие месяцы позволят вам передать своим соотечественникам истинную, объемную и всестороннюю картину Китая с вашей любовью и вниманием. Буду рада, если вы в будущем вернетесь в Китай, на вашу "вторую Родину", в качестве аккредитованного корреспондента", - заключила помощник министра.

 

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