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Германия много лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине - МИД России

16.04.2022, 14:57 4416
Германия много лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине - МИД России
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ - Германия наряду с США вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Она отметила, что это во многом мотивирует Берлин "проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в попытках приписывания" России планов по применению биологического и химического оружия на Украине, сообщает РИА Новости.
 

По подтвержденной информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий, где среди прочего проводились опасные научно-исследовательские изыскания", - заявила Захарова в интервью RT.

 

Призываем официальные германские лица немедленно перестать распространять лживые измышления по поводу якобы имеющегося у нашей страны намерения использовать в рамках СВО ВС России запрещенное международным правом оружие", - подчеркнула она.

 
Подобные заявления могут "лишь подстегнуть украинские неонацистские батальоны к совершению страшных провокаций, моральная ответственность за трагические последствия которых ляжет в том числе и на Берлин", выразила уверенность Захарова.

Ранее в Минобороны РФ назвали имена западных кураторов украинских биолабораторий.


 

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Лесной пожар бушует на западе Турции

17.04.2022, 17:45 506
АНКАРА. 17 АПРЕЛЯ - Больше четырех часов в провинции Мугла на западе Турции бушует лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожар вспыхнул в районе 05.00 (время совпадает с мск) в районе Якакёй, вблизи Бодрума. Под действием сильного ветра языки пламени перекинулись из лесной зоны на кустарники и оливковые деревья", - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye.

 
В настоящее время пожарным не удается добраться до некоторых точек возгорания. Содействие им оказывают местные жители.
 
Лесные пожары в Турции - ежегодное явление, однако летом 2021 года самые масштабные лесные пожары происходили сразу в 30 турецких провинциях на юге республики. В результате пожаров погибли 10 человек, пострадали более 860 человек.
 

На Филиппинах число погибших от тропического шторма "Меги" возросло до 172

17.04.2022, 12:18 1881
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - На Филиппинах свыше 2,01 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги", погибли 172 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как отмечается в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, погибли 172 человека", - сообщает ТАСС.

 
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 395,9 тысячи человек были перемещены в 909 эвакуационных центров, 33,4 тысячи человек заранее эвакуировались. Восемь человек получили травмы, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 156, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Висайи.
 
Согласно уточненной информации, "Меги" повредил 9,7 тысячи домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тысячи песо ($13,5 тысячи). Зафиксировано 517 наводнений и 88 оползней. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 249,8 млн песо ($4,78 млн), 45 инфраструктурным объектам - 6,95 млн песо ($133,2 тысячи). В результате удара стихии повреждены 240 дорог и девять мостов. В 76 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.
 
Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 192 учебных заведениях и работы на 139 предприятиях. Прекращена работа 41 порта, шесть из них возобновили деятельность. В 16 городах и муниципалитетах действует чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 50,4 млн песо ($966,1 тысячи).
 

В Минобороны РФ назвали имена западных кураторов украинских биолабораторий

14.04.2022, 19:09 9966
МОСКВА. 14 АПРЕЛЯ - США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее Минобороны РФ приводило схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США, напомнил Кириллов, сообщает РИА Новости.
 

Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) - на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном", - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

 
Он добавил, что в соответствии с уставными документами УНТЦ - это международная межправительственная организация, созданная с целью "предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения.
 
По его словам, правовой статус УНТЦ определен соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 года.
 
Министерству обороны России удалось раскрыть его роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины, отметил Кириллов.
 

Вместе с тем экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ - это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия", - сказал Кириллов.

 

Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов", - добавил он.

 
Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через Агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, указал Кириллов.
 
Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове, отметил генерал.
 
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ назвал имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра, занимавшегося исследованиями в интересах американской военно-биологической программы.
 

Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ. Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления имени Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года", - сказал он.

 
По его словам, председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения.
 
Генерал подчеркнул, что полученные Минобороны РФ документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством через основного подрядчика Пентагона - компанию Black & Veatch. В частности, по утверждению Кириллова, российское военное ведомство располагает перепиской вице-президента этой компании Мэтью Вэббера, где он выражает готовность к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины.
 
Игорь Кириллов также заявил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове. Генерал добавил, что лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, на специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.
 
Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении".
 

В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - заявил начальник войск РХБЗ.

 
Также стало известно, что российская разведка в марте нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина закупила 50 таких дронов.
 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины. 
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине. 
 
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.
 
24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине.
 

ОБСЕ могла передавать ВСУ данные о расположении сил ДНР

13.04.2022, 21:44 14016
МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - Источники в силовых структурах сообщили RT о находках российских военных специалистов, указывающих, что миссия ОБСЕ на Украине могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов народной милиции ДНР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее об этом заявлял и официальный представитель ведомства Эдуард Басурин - 1 марта он обвинил международную организацию в нарушении принципов беспристрастной работы и предположил, что именно пособничество ВСУ стало причиной, по которой миссия покинула зону ведения военной операции.
 
Сотрудники ОБСЕ могли передавать Вооруженным силам Украины данные о расположении сил народной милиции ДНР. Такой вывод был сделан после обнаружения на территории поселка Бердянское и еще нескольких населенных пунктов технических устройств, указывающих на взаимодействие ОБСЕ с украинскими военными с целью корректировки ударов ВСУ.
 

9 марта на базе автомобильного прицепа (грз OSCE285MU) обнаружено устройство с видеокамерой высокого разрешения, предназначенной для видеофиксации нарушения режима прекращения огня на ЛБС (линии боевого соприкосновения) сотрудниками мониторинговой миссии ОБСЕ... При осмотре места размещения прицепа также обнаружены две карты памяти стандарта Micro SD и карта местности. В ходе анализа информации, хранящейся на картах памяти, обнаружен видеофайл, указывающий на корректировку оператором ударов артиллерии вооруженных формирований Украины с позиций ВСУ по н. п. Саханка и Безыменное Донецкой области. В частности, 22 февраля в период с 15:00 до 16:00 по позициям народной милиции ДНР было произведено до 20 выстрелов из артиллерийских орудий калибра не менее 120 мм", - говорится в документе силового ведомства, оказавшемся в распоряжении RT.

 
19 марта были сделаны новые находки: на бывших позициях нацбатальона "Айдар" (запрещен в РФ) в станице Зачатовка обнаружили ноутбук Lenovo, на который было установлено специализированное ПО. Источники RT в силовых структурах уточнили: "В ходе изучения выявлено, что на ПЭВМ [ноутбук Lenovo] установлено специальное программное обеспечение - автоматизированная подсистема сбора, обработки, отображения и анализа информации о воздушной обстановке "Вираж-планшет", а также чат для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями TeamSpeak 3 (подключавшийся к закрытому серверу с IP-адресом 172.33.217.211).
 
Дополнительно установлено, что с указанного ноутбука осуществлялось подключение к программному обеспечению для управления IP-видеокамерами IVMS 5200 (Hikvision). Кроме того, с указанного ноутбука осуществлялось подключение к АСУ "Днiпро" (закрытый локальный сегмент сети)".
 
Источники RT утверждают, что анализ добытой информации, проводившийся в том числе с привлечением специалистов народной милиции ДНР, указывает на возможную причастность находившейся на территории ДНР мониторинговой миссии ОБСЕ к нарушениям мандата Европейской парламентской организации.
 
Исходя из всех упомянутых находок в силовых структурах заключили, что международная организация могла участвовать в "создании условий для передачи данных объективного контроля с технических устройств, размещенных на линии боевого соприкосновения, для корректировки артиллерийского огня ВСУ до начала специальной операции ВС РФ".
 
1 марта официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин уже обвинял ОБСЕ в передаче данных, в том числе координат военных объектов, украинской армии.
 

Мы все время говорили, что миссия ОБСЕ - это та организация, которая должна содействовать миру. Вот сейчас к нам в руки попали очень интересные документы оперативно-тактической группы "Восток", в которых указаны координаты, как они называли, военных целей. Это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ", - сообщил Басурин в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

 
В то же время военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT усомнился в возможной причастности ОБСЕ к взаимодействию с ВСУ с целью разглашения мест дислокации сил народной милиции ДНР.
 

В данном случае я не думаю, что это связано именно с ОБСЕ. В принципе, такое возможно, да, но это же не новость, что на Украине есть беспилотники, которые наблюдают, откуда ведется огонь, где сосредоточены основные подразделения; есть спутниковые съемки; есть станции звуковой разведки, оптической, радиотехнической разведки, самые разные способы разведки. Но сваливать [передачу разведданных ВСУ] на ОБСЕ я бы не стал", - сказал собеседник RT.

 
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков допускает причастность международной организации к передаче данных о расположении объектов и сил ЛДНР и РФ украинской армии.
 
При этом, по его словам, утверждать, что ОБСЕ могла делать это злонамеренно, нельзя без убедительных доказательств.
 

Я думаю, что там не было именно полноценного участия ОБСЕ, просто их использовали в качестве некоего прикрытия, потому что по территории Донбасса работала спутниковая группировка разведки США. А ОБСЕ являлась как бы маркером: где машина находилась, кто стрелял, кто не стрелял. И тем самым подсвечивала некоторые цели. Например, они фиксировали военную технику Украины, они фиксировали военную технику Луганской и Донецкой республик. И таким образом получалась такая фиксация, которая, так скажем, калибровала космическую разведку США. Был ли это злой умысел, работала ли ОБСЕ со странами НАТО и США напрямую - это вопрос, который требует доказательств. Но косвенным образом она могла с ними сотрудничать", - заключил специалист.

 
В ОБСЕ на запрос RT с просьбой разъяснить ситуацию не ответили. 
 
Между тем 8 апреля глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о задержании правоохранителями республики одного из сотрудников ОБСЕ. По ее словам, есть основания полагать, что ряд сотрудников миссии занимались противоправными действиями.
 
9 апреля деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики была признана властями ДНР неправомерной. Сотрудники СММ должны покинуть территорию республики до 30 апреля.
 

Оградить молодежь от влияния Запада планируют в России

13.04.2022, 10:20 16216
МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ - Профильный комитет Госдумы завершил сбор инициатив для обновления закона о молодежной политике, поправки призваны защитить молодых людей от чрезмерного влияния западных ценностей, обеспечить инфраструктуру для саморазвития и дать дополнительную поддержку от государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Публичный сбор инициатив прошел, было подготовлено 410 предложений, больше половины из которых подали граждане, еще часть была прислана от участников платформы "Россия - страна возможностей", сообщает РИА Новости.
 

Укрепление традиционных семейных ценностей, уменьшение влияния Запада на русскую культуру, создание отдельной категории многодетных семей с новыми формами их поддержки, упрощение процедуры получения помощи от государства, повышение информированности молодежи обо всех возможностях", - перечислил основные инициативы глава молодежного комитета Артем Метелев.

 
До конца апреля комитет планирует получить экспертные предложения по итогам рассмотрения инициатив в регионах и общественной палате. В начале мая депутаты начнут их анализ, добавил председатель комитета.
 
Саму концепцию законопроекта политики хотят успеть оформить ко Дню молодежи, 27 июня, однако, отметил Метелев, "в этом процессе важно внимание к каждой детали, спешка, конечно, неуместна".
 

Более 1,5 млрд долларов было выделено на биопроекты на Украине

11.04.2022, 14:28 22741
Более 1,5 млрд долларов было выделено на биопроекты на Украине
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 11 АПРЕЛЯ - На реализацию международных биопроектов на Украине с участием США за последние 10 лет было выделено более 1,5 миллиарда долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеющиеся в распоряжении России материалы дают основания полагать, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России в обстановке полной секретности осуществлялась разработка компонентов биологического оружия", - отметил вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев в интервью РИА Новости

 
По его словам, указания Минздрава Украины от 24 февраля по "оперативной ликвидации хранящихся на биообъектах запасов опасных патогенов подтверждают попытки зачистить следы биологической деятельности военного характера".
 

По данным нашего МИД, в этих проектах участвовали граждане США, в том числе эксперты по биологическому оружию, а также лица, обладавшие дипломатическим иммунитетом", - уточнил Косачев. Финансирование программ осуществлялось непосредственно в рамках инициированного Пентагоном проекта "Противодействие угрозам особо опасных патогенов на Украине", рассчитанного на период до 2024 года (головной подрядчик - американская компания СН2М Hill), и через украинский научно-технологический центр (Science and Technology Center in Ukraine), сказал законодатель.

 

За последние 10 лет на реализацию биопроектов на Украине было выделено более 1,5 миллиарда долларов", - подчеркнул он.

 
Косачев сообщил, что на заседаниях парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине планируется заслушать "различных представителей и от МИД России, и военных экспертов, и биологов, и юристов, и многих других с учетом комплексного характера исследуемого вопроса". О том, как будет продвигаться работа, комиссия будет регулярно докладывать общественности, сказал вице-спикер СФ.
 
Между тем в армянских соцсетях пользователи активно выступают против биолабораторий США, сообщает ИА Regnum
 
Бурное обсуждение в интернет-сообществе вызвала уличная акция у здания посольства США в Ереване, на которой было высказано требование проверить расположенные в Армении биолаборатории на финансирование деятельности этих объектов со стороны Америки. Граждане выразили свое мнение об этом 11 апреля в социальной сети "ВКонтакте".
 

Да! Вот эту дрянь однозначно надо выводить отовсюду!" - считает Нормуд Д.

 
Многие пользователи пришли к выводу, что Армения находится в опасности, когда предоставляет свою территорию для американских экспериментов.
 

Вот так и надо! Нельзя молчать! Все те, кто молчит, теми американцы пользуются, а затем, когда потребность отпадает, выбрасывают в помойное ведро", - написала Валентина К.

 
Некоторые комментаторы отмечают, что это не просто вопрос биологической угрозы, но и вопрос того, может ли Армения позволить себе стать самостоятельным государством, свободным от американского влияния.
 

Пора! Пора из Еревана убирать американские биолаборатории, и не нужно большого американского посольства там. Хватит, поиздевались американцы над бывшей советской республикой. Пора восстанавливать армянам суверенитет", - поделился своим мнением Олег У.

 
Часть людей полагает, что безумные американские политики могут что угодно устроить в Армении, чтобы тем самым насолить России.
 

Это большая опасность для Армении. США могут и преднамеренно сделать что-то опасное для страны, и непреднамеренно. От страны, которой руководит поехавший дед, можно всякого ожидать", - пишет Максим Т.

 

Не завидую я тем, кто будет дальше продолжать сотрудничать с США. Нас бог отвел от сумасшедшего Байдена и его окружения, которые готовы весь мир угробить из-за своих амбиций", - отметила Лейсан Ф.

 
Ряд пользователей указывает на то, что американские биолаборатории - это один большой эксперимент, который проводят США над населением бывших республик Советского Союза.
 

А зачем же народ Армении разрешил американцам строить эти биолаборатории? Сами же избрали себе на голову проамериканского премьер-министра, который уже лишил страну части территории. Чего добиваетесь своими действиями? Для Америки вы никогда своими не станете. На вас только эксперименты ставить будут", - указывает Елена И.

 
Отдельные комментаторы уверены, что армянский народ должен наконец-то сбросить с себя ярмо американского влияния и не допустить, чтобы родина оказалась местом биологической катастрофы.
 

Когда и где США были с чистыми, гуманистическими помыслами? У империализма "дяди Сэма" были всегда свои грязные цели: извлечь из всего максимальную выгоду, посеять после себя на данной территории хаос, затем быть сторонним наблюдателем, и, наконец, стать "дирижером" этого хаоса. Военно-промышленный комплекс США получает свой барыш, а значит, и развитие на паразитизме. По всему миру США "плодили" предателей и бандитов, их подпитывали и укрепляли. Свою грязную задачу на крови людей США, как страна-разбойник, выполняют сполна за все время своего существования. Разбойник пасует только перед силой. Пора и армянскому народу показать, кто в Армении хозяин", - призывает Rif K.

 

В МИД КНР назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в США

10.04.2022, 10:39 28771
ПЕКИН. 10 АПРЕЛЯ - В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики назвали Гуантанамо несмываемым пятном на правах человека в Соединенных Штатах Америки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости, тюрьма в Гуантанамо стала классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле, Китай призывает США взять на себя ответственность за бесчинства, совершенные в этом месте, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 
 

Гуантанамо - это несмываемое пятно на правах человека в США", - сказал он. 

 
По его словам, зверства, совершенные в таких тюрьмах, как Гуантанамо, можно рассматривать как "мрачный учебник по нарушениям прав человека в США". 
 

Подобные "черные тюрьмы" США по всему миру уже давно стали классическим символом попрания верховенства закона и нарушений прав человека в американском стиле. Эти тюрьмы представляют собой большую иронию в контексте заявлений американских политиков о правах человека и разоблачают лицемерие американских двойных стандартов в отношении прав человека", - добавил он. 

 
Чжао Лицзянь призывал США взять на себя ответственность за совершенные в Гуантанамо зверства, а также принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим. 
 
В ООН чрезвычайно озабочены тем, как в тюрьме Гуантанамо относятся к заключенным, заявил в среду на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. 
 
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам. 
 
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет. 
 
В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15 - 20 лет без предъявления официальных обвинений. 
 

В Китае выявили рекордное число инфицированных КВИ с начала пандемии

09.04.2022, 12:55 32796
ПЕКИН. 9 АПРЕЛЯ - Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что стало новым рекордом за всю пандемию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Показатель оказался на 4% выше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад, сообщает ТАСС.
 
Среди инфицированных, выявленных за пятницу, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1350 человек, остальные 23 815 - бессимптомные носители. Лишь 94 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.
 
Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 197,2 тысячи человек - это в 2,1 раза больше, чем 2 апреля.
 
Количество бессимптомных носителей, на текущий момент находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,7 раза (до примерно 174 тысяч человек). В то же время инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 14,6% за тот же период, до чуть более 23 тысяч человек). Среди регионов страны наиболее мощные вспышки коронавируса зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток): там находится порядка 94% еще не выздоровевших заразившихся.
 
Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 163 тысяч человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают). За все время в стране было зафиксировано 4638 летальных исходов от ковида.
 
Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако правительство продолжает держать ситуацию под контролем: число зон с повышенным уровнем опасности в КНР составляет 295 - примерно на 37% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района. Пандемия почти не коснулась Тибета, где, как утверждают власти, по состоянию на субботу инфицированных не было ровно 800 дней.
 

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