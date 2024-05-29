28.05.2024, 17:17 9101
ГИБДД вернули название Госавтоинспекция в России
Вопрос законодательно урегулирован
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Российской Федерации ГИБДД вернули название Госавтоинспекция, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю, но Госавтоинспекция уже есть", - приводит слова Черникова rbc.ru.
По данным издания, Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, переименование в ГИБДД произошло в конце 90-х, но в начале нулевых президент Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.
Ведомство предлагали переименовать в начале 2010-х, когда шла реформа (и милиция стала полицией). ГИБДД сохранила название.
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27.05.2024, 14:05 18131
В МИД Китая прокомментировали обращение Зеленского к Си Цзиньпину
Китай также призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис
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Пекин. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе Китая Си Цзиньпину, в котором он призвал китайского лидера принять участие в саммите в Швейцарии, посвященном мирному урегулированию конфликта.
По вопросу украинского кризиса Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также настаивал на содействии примирению и проведению переговоров", - сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломата.
Мао Нин подчеркнула, что "Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив".
Китай также призвал США задуматься о своей ответственности за украинский кризис.
Китай призывает США глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за возникновение и эскалацию украинского кризиса, прекратить клеветать и оказывать давление, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции", - заявила Мао Нин.
Как ранее сообщало агентство, Владимир Зеленский в видеообращении призвал лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит по Украине в Швейцарии. Однако лидер Китая на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Ранее Китай предложил провести конференцию для урегулирования украинского кризиса и подчеркнул, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
В 2022 году министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на полях сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявлял, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины.
23.05.2024, 16:51 52061
Спецслужбы стран ШОС предотвратили 181 теракт в 2023 году - РАТС
Обнаружены и задержаны 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций
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Ташкент. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Спецслужбы стран - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2023 году предотвратили 181 теракт, задержали 214 иностранных боевиков и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций, заявил директор исполкома региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев на совещании председателей верховных судов стран ШОС.
По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств - членов ШОС, в том числе путем обмена оперативной информацией, пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращен 181 теракт, выявлено и пресечено 2010 преступлений экстремистского и террористического характера", - цитирует Мирзаева РИА Новости.
По его данным, спецслужбы стран - членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций. Вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях.
В странах ШОС в 2023 году также было выявлено 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 1589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков, свидетельствуют данные РАТС.
21.05.2024, 11:13 72251
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за скандала с зараженной кровью
В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови
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Лондон. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови, назвал 20 мая "днем позора" для страны, сообщает РБК.
Заражения произошли в 1970-1980-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Препарат был произведен в США, где, как передавала Би-би-си, донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года. Одного человека - носителя вируса достаточно, чтобы испортить всю партию, отмечает Sky News.
Сунак выступил в палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В 2500-страничном отчете говорится, что c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли. Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.
По словам Лэнгстаффа, этого можно было "в значительной степени, хотя и не полностью, избежать". Пациентов сознательно подвергали риску заражения, переливание крови часто проводилось в ситуациях, когда в нем не было необходимости, врачи знали о потенциальной опасности, но вводили людей в заблуждение, приводят Guardian и Sky News выдержки из доклада. Кроме того, заявил Лэнгстафф, власти скрывали масштабы катастрофы, десятилетиями не выплачивали жертвам компенсации и отказывались проводить расследование. Оно было начато в 2017 году по поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй.
Это день позора для британского государства", - прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал". Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что во вторник, 21 мая, будет объявлен размер материальной компенсации.
Такого никогда не должно было произойти", - заявил Сунак, добавив, что 3 тыс. человек умерли, "так и не узнав, как и почему такая ситуация была допущена" и не дождавшись, чтобы виновных привлекли к ответственности.
По состоянию на август 2022 года были собраны показания примерно 5 тыс. свидетелей по делу, тогда британские власти пообещали выплатить пострадавшим по £100 тыс.
20.05.2024, 09:11 84251
СМИ сообщили о гибели президента Ирана при крушении вертолета
Фото: Кадр с видео
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Ибрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Ибрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что, помимо президента Ирана и главы иранского МИД, на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
Инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
19.05.2024, 18:22 92321
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
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Тегеран. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзегана недалеко от ирано-азербайджанской границы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой агентство IRNA, на на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников. Отмечается, что к месту происшествия направлены бригады спасателей.
Сложные погодные условия затрудняют спасателям доступ к месту посадки вертолета, отмечает телеканал IRIB.
Дополнено 19.05.2024, 20.50
Одна из поисково-спасательных групп добралась до места жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tehran Times.
Ранее премьер-министра Словакии ранили в ходе стрельбы.
19.05.2024, 12:42 96206
В Москве из Большого театра из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали более полутора тысяч человек
Очагов возгорания не выявлено
Фото: instagram/bolshoi_theatre
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве из Большого театра из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации во время балета "Раймонда" эвакуировали более полутора тысяч человек.
В Большом театре произошло срабатывание пожарной сигнализации во время спектакля "Раймонда". В целях безопасности были эвакуированы более 1,5 тысячи человек", - сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что во время проверки установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Подчеркивается, что очагов возгорания не выявлено, пострадавших нет.
Напомним, в феврале из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара.
18.05.2024, 10:50 110331
Стихийные протесты в Бишкеке: в ГКНБ заявили о провокаторах, призывавших к деструктивным действиям против властей
Причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет
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Бишкек. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Стихийные протесты против растущего числа мигрантов произошли в Бишкеке в ночь на 18 мая. Ранее в столице Кыргызстана иностранные граждане избили местных жителей.
17 мая около 21.00 в Бишкеке на пересечении улиц 7 Апреля и Огонбаева собралось несколько сотен молодых людей от 18 до 25 лет, которые хотели отомстить иностранцам, избившим местных жителей. Массовая драка с участием иностранцев произошла 13 мая в Бишкеке во дворе одного из хостелов, где живут приезжие.
Ближе к 23.00 милиционеры попытались рассеять собравшихся. Начались первые задержания, после того как толпа попыталась перекрыть дорогу. Ближе к полуночи задержали трех граждан Египта, их водворили в ИВС ГУВД Бишкека, сообщает 24.kg.
По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело о статье УК КР "Хулиганство". После полуночи с задержанными иностранцами в милиции записали видео. На нем они извиняются перед кыргызстанцами.
Как рассказали в ГКНБ Кыргызстана, причиной протестов стала обеспокоенность ростом мигрантов из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет, сообщает издание АКИpress.
У нас есть статистика по нарушениям среди мигрантов. В основном это делают граждане Пакистана и Бангладеша. Так, более 1500 пакистанцев и более 1000 граждан Бангладеша были выдворены из страны. По нашим данным, порядка 5000 иностранцев нарушили наши законы, из них 1360 пакистанцев, 1300 бангладешцев, остальные из других государств" - сообщил председатель комитета Камчыбек Ташиев.
Ташиев призвал не нарушать общественный порядок и решать все по закону.
Мы наблюдали за собравшимися и установили провокаторов, которые в соцсетях призывали к деструктивным действиям в отношении властей. Они задержаны. Кроме этого, были выявлены те, кто пришел с оружием. Их тоже задержали. Если бы кто-то поддался провокации и выстрелил, то были бы последствия", - заключил он.
По информации МИД Кыргызстана, правоохранительными органами с момента поступления информации об инциденте предприняты оперативные меры по задержанию лиц, причастных к событию, как иностранных граждан, так и граждан Кыргызстана. Ситуация полностью находилась под контролем силовых структур. Обеспечивалась безопасность граждан и общественный порядок.
Среди участников происшествия тяжело пострадавших нет. В Министерство иностранных дел КР какие-либо сообщения по пострадавшим иностранным гражданам не поступали", - говорится в сообщении ведомства.
16.05.2024, 19:09 121796
РФ и КНР работают над сопряжением ЕАЭС и "Пояса и пути" в одно партнерство
Фото: пресс -служба президента РФ
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Москва и Пекин настроены продолжить сотрудничество в интеграционных структурах, вплоть до сопряжения их в большое евразийское партнерство, сообщает ТАСС.
Наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь" с прицелом на формирование в перспективе Большого Евразийского партнерства", - заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии подписания документов во время его государственного визита в Китай.
Российский президент отметил, что Москва и Пекин поддерживают "международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов" и с этих позиций "Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС" и в ШОС.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление.
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