06.01.2025, 10:11 11046
Главу МИД Германии заблюрили на фото с новым руководством Сирии
Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада
Фото: ALMHARAR / Telegram
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Дамаск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В аккаунтах в социальных сетях, близких к группировке "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в Сирии, заблюрили на фотографиях главу немецкого МИДа Анналену Бербок, на это обратил внимание немецкий телеканал N-tv, сообщает РБК.
Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск 3 января, чтобы от имени ЕС обсудить политические перспективы, в том числе права женщин, с новыми властями Сирии после свержения Башара Асада. После переговоров в социальных сетях ХТШ были опубликованы четыре фотографии, на которых лицо главы МИД Германии и еще двух, предположительно, переводчиц, оказались заблюрены, а Барро - нет, отмечает N-tv.
Die Welt публиковал видеозапись, на которой представители новой сирийской власти отказались пожимать руку Бербок. Коран не запрещает рукопожатие между мужчиной и женщиной, однако строго религиозные мусульмане, такие как члены ХТШ, считают это первым шагом к "блуду", отмечает N-tv.
Жена бывшего президента Сирии Асма Асад появлялась на публике без хиджаба, и умеренная интерпретация ислама отразилась на работе государственного агентства SANA, которое не ретушировало фотографии Бербок, подчеркивает телеканал. Нельзя исключать, что ХТШ в будущем также станет более умеренной, так как ее лидер Ахмед аш-Шараа пообещал распустить исламистское ополчение и провести выборы, однако вопрос о том, насколько они будут честными и свободными, остается открытым, передает N-tv, добавив, что правозащитники фиксировали пытки и убийства политических оппонентов повстанцев в частично контролируемой ими ранее провинции Идлиб.
Именно оттуда антиправительственные силы во главе с ХТШ начали свое наступление в конце ноября. 8 декабря они объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Экс-президент Сирии сложил свои полномочия и получил убежище в России. Временным главой правительства стал бывший лидер оппозиционного "Правительства спасения Сирии" Мухаммед аль-Башир. Глава сирийского МИДа Асаад Хасан аш-Шибани заявил о планах сформировать кабмин, который представит интересы всех слоев населения республики.
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06.01.2025, 15:05 7991
Более 1,2 млн человек подписали петицию с требованием запрета пиротехники в Германии
В ФРГ в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники погибли пять человек
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Берлин. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,2 млн человек подписали в Германии петицию с требованием запрета на частное использование пиротехники по всей стране. Инициатором выступило берлинское отделение Профсоюза полиции ФРГ (GdP), сообщает ТАСС.
В GdP считают, что введение повсеместного запрета на использование пиротехнических средств - это "политическая задача".
То, что мы пережили в канун Нового года, переходит все границы. Это масштабное насилие против наших коллег должно прекратиться (...) Мы знаем, что запрет на пиротехнику не решает всей проблемы насилия против полиции и пожарных. Но это первый важный шаг на пути к большей безопасности для наших сотрудников в новогоднюю ночь", - говорится в тексте петиции.
В канун Нового года только в Берлине пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из них - из-за применения пиротехники. Было возбуждено около 670 дел, задержаны почти 400 человек. Всего в Германии в новогоднюю ночь в результате применения пиротехники погибли пять человек. В Берлине горели квартиры, машины, мусорные баки.
В то же время канцлер Олаф Шольц и глава МВД Нэнси Фезер уже высказались против повсеместного запрета на использование пиротехники.
Ранее сообщалось, что запускавшего фейерверки из автомобиля водителя накажут в Жамбылской области. Напомним, в новогодние праздники в Казахстане от пиротехники пострадали более 60 человек, в том числе дети.
03.01.2025, 13:38 43211
Россия прекратила транзит нефти в Европу через территорию Украины
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", заключенное 30 декабря 2019 года, истекло в последний день 2024 года
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Москва. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло.
Транзит нефти в Европу через территорию Украины прекращен с 08.00 1 января
В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 08:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - говорится в сообщении Газпрома.
Отказ Украины продлевать договор уже вызвал возмущение некоторых политиков в Европе.
В частности, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал решение ЕС и Киева преступным и предательским.
Это убийственное решение, срежиссированное исключительно брюссельской бюрократией, хищническим политическим и экономическим руководством европейских стран и США без участия европейских народов, ведет Европу к гибели, а Украину - к "смерти", несмотря на глупое, но выгодное для украинской нацистской элиты восторженное ликование", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте iskra.gr.
На остановку транзита также отреагировали в немецком бундестаге.
По мнению депутата Севим Дагделен, которое она опубликовала в соцсети X, необходимо запустить подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока".
Украина поднимает цены на энергоносители, препятствуя прохождению российского газа через Европу. Промышленность переживает бум из-за высоких цен на энергоносители. Введите Северный поток в эксплуатацию! Хватит денежных подарков Киеву", - написала Дагделен.
РИА Новости также приводит слова депутата Рады Александра Дубинского, который в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа - принесет профит американским и катарским торговцам СПГ", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
02.01.2025, 18:43 54726
Китай в 2025 году будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии"
Фото: скриншот из видео
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Пекин. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Китай будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", сообщает CGTN.
Планируется организовать более 100 встреч и мероприятий с целью проведения дружественного, сплоченного и плодотворного саммита ШОС.
Китай будет работать в тесном сотрудничестве с большой семьей ШОС, чтобы объединить усилия для достижения прочного мира, создать благоприятные условия для всеобъемлющей безопасности, укрепить уверенность в совместном развитии и дать мощный импульс взаимному культурному строительству, чтобы построить единую и искреннюю, мирную и стабильную, процветающую и дружелюбную, справедливую и правдивую общую семью ШОС.
Напомним, после саммита ШОС в Астане в июле 2024 года Китай в полном объеме приступил к работе ротационного председателя организации на 2024-2025 годы.
В течение более чем 20 лет государства-члены ШОС постоянно повышают уровень практического сотрудничества в разных областях, а также способствуют более тесным гуманитарным обменам.
29.12.2024, 16:40 114406
Президент Азербайджана назвал несколько причин крушения самолета AZAL близ Актау
Фото: АЗЕРТАДЖ
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Баку. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.
Он отметил, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.
Также Ильхам Алиев указал на требования, выдвинутые России.
Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", - дополнил президент Азербайджана.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
29.12.2024, 13:28 117141
Очевидцы рассказали о взрывах и возгорании двигателя до крушения авиалайнера в Корее
Фото: Кадр из видео
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Сеул. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - У самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air загорелся правый двигатель, произошло несколько взрывов перед тем, как он разбился в аэропорту города Муана, сообщает РБК.
Один из очевидцев отдыхал в пансионате недалеко от аэропорта. Он сообщил агентству Yonhap, что слышал громкий взрыв и видел возгорание двигателя в правом крыле.
Другой свидетель прогуливался в 4,5 км от аэропорта в момент катастрофы. Он увидел, что самолет снижается, затем раздался громкий хлопок, в воздухе появился дым, была слышна серия взрывов.
По словам еще одного очевидца, самолет не смог приземлиться с первой попытки и сделал круг, после чего разбился. За пять минут до авиакатастрофы были слышны "скрежет металла", "громкий взрыв" и видны "клубы черного дыма".
Власти Южной Кореи называли возможной причиной произошедшего повреждение шасси из-за столкновения с птицами.
Тем временем в Канаде самолет загорелся после неудачной посадки. Представитель Air Canada Питер Фитцпатрик заявил, что у самолета возникли "предполагаемые проблемы с шасси" после приземления. Он уточнил, что на борту были 73 пассажира. После эвакуации пассажиров и членов экипажа доставили в ангар, где их осмотрели парамедики. По данным канадской конной полиции провинции Новая Шотландия, сообщалось о незначительных травмах.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
29.12.2024, 13:16 119111
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к собравшимся митингующим
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Тбилиси. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В здании парламента Грузии прошла церемония инаугурации нового президент страны Михаил Кавелашвили, сообщает РИА Новости.
Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.
Также сообщается, что Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к собравшимся митингующим.
Напомним, выборы президента Грузии проходили 14 декабря. Впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а избирательная коллегия, куда входят 300 человек - все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 - от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.
Михаил Кавелашвили - бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского "Динамо", "Манчестер Сити", "Спартак-Алании"; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из "Грузинской мечты" и стал сооснователем движения "Сила народа", которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году "Сила народа" стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку "Мечты", в котором участвовали в том числе и кандидаты от "Силы народа".
29.12.2024, 12:44 120356
В Баку прощаются с погибшими членами экипажа самолета AZAL
Начался процесс расшифровки показаний черного ящика самолета, потерпевшего крушение под Актау
Фото: Baku.tv
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Баку. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Баку проходит церемония прощания с тремя членами экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение близ Актау, передает корреспондент агентства.
Тела трех членов экипажа самолета AZAL, погибших в авиакатастрофе близ Актау, доставлены в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Здесь сегодня проходит церемония прощания с пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяниновым и бортпроводницей Хокумой Алиевой", - пишет "Sputnik Азербайджан".
Также сообщается, что тела 24 погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана доставили из Актау в Баку. Останки погибших будут переданы семьям.
В ходе церемонии прощания вице-президент AZAL Ильхам Амиров заявил, что самолет Embraer 190 подвергся трем внешним воздействиям, в результате чего произошла авиакатастрофа. По его словам, начался процесс расшифровки показаний черного ящика самолета.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
29.12.2024, 11:39 117681
В Кыргызстане запустили строительство магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Джалал-Абаде торжественно стартовало строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, сообщает kabar.kg.
Выступая на церемонии, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что начатые работы и последующий запуск магистрали в эксплуатацию ускорят экономический рост Кыргызстана и укрепят позиции республики как важного транзитного узла в Евразии.
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан - это не только транспортный коридор, а важный стратегический мост, соединяющий страны Востока и Запада. Точнее, новый железнодорожный коридор будет одной из ветвей Евразийского континентального моста, который откроет путь к рынкам юго-восточных, западных и ближневосточных стран. Этот путь сможет обеспечить доставку товаров из Китая в Кыргызстан, а дальше в ЦА и в страны Ближнего Востока, в том числе в Турцию и даже в Евросоюз. Данный проект укрепит межрегиональную связь и сможет отвечать целям диверсификации транспортных путей, а также, как международный транзитный хаб, повысит конкурентоспособность региона", - сказал глава Кыргызстана.
Заслуженный экономист Кыргызстана Нурбек Элебаев также отметил важность того, что в центральной части Евразии создаются условия для улучшения транспортной связанности, что естественным образом удешевляет перевозки и создает стимулы для наращивания межгосударственного товарообмена и производственных мощностей.
Реализация этого проекта сыграет ключевую роль в выводе нашей страны и всего Центрально-Азиатского региона из транспортного тупика и существенно продвинет весь мир к восстановлению утраченного в истории Великого шелкового пути, поскольку соединит менее затратными и более эффективными железнодорожными связями Западную Европу и Юго-Восточную Азию", - рассказал Нурбек Элебаев.
Возрождение Великого шелкового пути открывает перед странами Центральной Азии новые возможности для полноформатного и многоуровневого развития. По сути, речь идет о выстраивании нового транспортного каркаса Евразии. На континенте между востоком и западом, севером и югом создается сеть автомобильных и железных дорог, которая сформирует широкое пространство взаимодействия. Магистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан в этом контексте будет играть особую роль, участок дороги протяженностью около 500 километров свяжет между собой по кратчайшему расстоянию крупные транспортные системы Европы и Юго-Восточной Азии.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?