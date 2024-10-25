24.10.2024, 18:00 12446
Государства - члены БРИКС договорились поддержать НБР в расширении финансирования в местной валюте
Странам БРИКС также рекомендуется продвигать расчеты в местной валюте
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Государства - члены БРИКС договорились в среду поддержать Новый банк развития в реализации его общей стратегии на 2022-2026 годы и расширении финансирования в местной валюте.
В декларации, принятой по итогам 16-го саммита организации, отмечается, что государства-члены БРИКС также договорились совместно трансформировать НБР в многосторонний банк развития нового типа 21-го века, поддержать дальнейшее расширение его членского состава и ускорить рассмотрение заявок на членство от стран БРИКС в соответствии с его общей стратегией и соответствующей политикой", - сообщает ИА "Синьхуа".
В соответствии с декларацией странам БРИКС также рекомендуется укреплять финансовое сотрудничество и продвигать расчеты в местной валюте.
Напомним, вчера участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.
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24.10.2024, 19:53 10691
Суверенный фонд Норвегии получил в третьем квартале чистую прибыль $76 млрд
Фото: freepik.com
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Осло. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 24 октября, крупнейший суверенный фонд в мире, Норвежский пенсионный фонд, сообщил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила 835 млрд норвежских крон ($76,4 млрд), доходность операций за квартал составила 4,4%, сообщает kommersant.ru.
Общий объем активов под управлением вырос на 1,1 трлн крон ($102 млрд), до 18,8 трлн крон ($1,7 трлн).
Минувший квартал был полон событий. В июле и августе на рынках наблюдалась повышенная волатильность, потом пошли разговоры о том, что экономику США ждет "мягкая посадка", и о том, как ФРС будет снижать ставку",- отметил заместитель директора государственного Норвежского инвестиционного банка Трен Гранде.
Помимо 835 млрд крон дохода от инвестиций средства фонда выросли за счет валютных колебаний (на 191 млрд крон, или $17,5 млрд), а также за счет вложений от правительства (99 млрд крон, или $9 млрд). Доходность от вложений в акции составила в третьем квартале 4,5%, от инвестиций в облигации - 4,2%, от инвестиций в недвижимость - 0,8%, от инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики - 10,8%.
В 1990 году норвежский парламент принял решение о создании государственного суверенного фонда для вложения средств, полученных от государственной продажи нефти. Первые средства поступили в фонд в 1996 году. Сейчас средства фонда вложены в 8763 компании, в том числе в такие, как Samsung, Apple, Nestle, Microsoft и другие, из 71 страны мира, в основном это миноритарные пакеты акций. Фонд инвестирует средства по четырем направлениям: акции, облигации, недвижимость и инфраструктура для возобновляемой энергетики.
24.10.2024, 16:46 13271
В Норвегии детям младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями
В стране уже действует ценз для детей до 13 лет
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Осло. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Норвегии планирует ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей. Теперь ими не смогут пользоваться дети младше 15 лет.
Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, политики должны вмешаться, чтобы защитить детей от вредного контента в социальных сетях и "власти алгоритмов", информирует РБК со ссылкой на The Guardian.
В настоящее время в стране уже действует возрастной ценз, согласно которому дети могут пользоваться соцсетями только с 13 лет. Но исследование норвежского управления СМИ показало, что более половины детей в возрасте от 9 до 11 лет все равно пользуются ими.
Ранее сообщалось, что в Казахстане лишь 16% родителей знают о переписке детей с незнакомцами в сети.
Напомним, в опросе, проведенном агентством Kazakhstan Today, 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг. Также в ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов комментируя волну детских самоубийств, сообщил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
В свою очередь представитель МВД РК Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
О причинах детского суицида и пробелах в законодательстве, из-за которых организаторов "групп смерти" сложно привлечь к ответственности, Kazakhstan Today в эксклюзивном интервью рассказали эксперты.
23.10.2024, 20:04 19131
Взрывы, стрельба и захват заложников: теракт произошел в Анкаре
Количество погибших, пострадавших и возможных заложников остается неизвестным
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Анкара. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - У авиационного завода турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре слышны выстрелы и взрывы, сообщает РБК со ссылкой на A Haber.
Министр МВД Али Йерликая заявил, что в Анкаре произошел теракт, есть раненые и погибшие. A Haber отмечает, что в настоящее время к месту происшествия направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады.
Haber7 со ссылкой на очевидцев пишет, что здание TUSAŞ атаковал террорист-смертник. Телеканал опубликовал кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Sabah также публикует кадры "одного из предполагаемых террористов". На них мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие, пробегает мимо турникетов.
Также есть информация, что силы безопасности Турции вступили бои с террористами в Анкаре, есть вероятность, что они захватили заложников. Об этом пишут A Haber и NTV.
Были приняты очень строгие меры безопасности. Полиция перекрыла дороги, патрулирует этот район. Мы видели, как машины скорой помощи въезжали внутрь. Также отмечается, что есть заложники", - сообщал корреспондент A Haber.
По данным издания, пять вертолетов были подняты в воздух. Журналисты сообщили о задымлении в районе происшествия, но не уточнили причины.
Количество погибших, пострадавших и возможных заложников остается неизвестным.
21.10.2024, 21:13 36426
Король Карл III оказался в центре скандала во время визита в Австралию
Сенатор вышла на сцену с криком: "Это не ваша страна"
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Сидней. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Король Великобритании Карл III оказался в центре скандала во время пятидневного визита в Австралию с супругой, королевой Камиллой, сообщает gazeta.ru со ссылкой на New York Post.
21 октября Карл III выступил перед парламентом Австралии. После того как король Великобритании закончил свою речь, его раскритиковала сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. Она вышла на сцену с криком: "Это не ваша страна".
Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, - наши кости, наших детей, наших людей. Вы не наш король. Вы разрушили нашу землю", - кричала сенатор.
Сообщается, что охрана быстро вывела Лидию Торп из зала, не дав ей подойти к монарху.
До этого издание Daily Mail писало, что официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой. Согласно информации прессы, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.
21.10.2024, 19:40 37756
МИД Турции подтвердил смерть проповедника Гюлена
У Гюлена диагностировали почечную недостаточность, диабет и деменцию
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Анкара. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил смерть в США проповедника и главы объявленной в Турции террористической организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.
Наши источники в спецслужбах подтверждают эту информацию", - сказал он после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой.
По словам министра, новость о смерти главы ФЕТО не ослабит бдительность Турции.
Наш народ и государство продолжат борьбу с этой организацией, как и с любой другой террористической группировкой", - подчеркнул Фидан.
О смерти Гюлена в возрасте 83 лет ранее сообщили его родственники. Как пишет CNN Turk, ранее у Гюлена диагностировали почечную недостаточность, диабет и деменцию.
В 1970-х годах Гюлен основал неформальное движение "Хизмет", турецкие власти назвали его ФЕТО. Сам Гюлен выступал против насилия, террора и атак смертников, а также был первым мусульманским богословом, публично осудившим атаки 11 сентября 2001 года в США. Президент Турции Реджеп Эрдоган и Гюлен долгое время были союзниками, но в 2013 году их отношения испортились. Позднее Эрдоган обвинил Гюлена в попытке государственного переворота, который произошел в июле 2016 года.
20.10.2024, 12:30 54911
Си Цзиньпин призвал ракетные войска КНР усилить готовность к ведению реальных боевых действий
Глава КНР потребовал всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и коренные интересы страны
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Пекин. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий и решительно выполнять задачи, возложенные партией и народом, сообщает ИА "Синьхуа".
Си Цзиньпин в четверг утром провел инспекцию указанной бригады ракетных войск стратегического назначения, которая имеет более чем 50-летнюю историю. После 18-го съезда КПК в 2012 году бригада активно проводила военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий и выполнила ряд важных задач.
Затем Си Цзиньпин отправился на учебный полигон бригады, где ознакомился с тактико-техническими характеристиками недавно поступившего в бригаду вооружения и техники, а также проверил подготовку по обращению с оружием.
Он призвал офицеров и солдат бригады хорошо командовать и наилучшим образом использовать имеющееся в их руках оружие, а также оправдать доверие партии и народа", - пишет агентство.
Позже китайский лидер был проинформирован о работе бригады и выступил с речью. Он подчеркнул важность сохранения абсолютного руководства партии над вооруженными силами и укрепления партийного строительства на низовом уровне.
Си Цзиньпин потребовал всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и коренные интересы. Он также подчеркнул необходимость усиления целенаправленной подготовки с использованием нового оборудования, новых навыков и новых методов ведения боя, улучшения поддержки и систематического повышения боевых возможностей", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что Китай отрабатывает блокировку Тайваня, в связи с чем проводит учения "Совместный острый меч - 2024Б" в Тайваньском проливе.
В апреле КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
20.10.2024, 09:26 57146
Шесть человек погибли в результате схода лавины в горах Кыргызстана
Фото: МЧС Кыргызстана
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Бишкек. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть сельчан погибли вчера в результате схода лавины в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана.
Тела трех из них были найдены 18 октября и доставлены на вертолете в штаб в районе Кумбель. Ранее спасатели нашли тело 46-летнего мужчины.
Еще двух погибших спасатели обнаружили вчера утром, сообщили в МЧС республики.
В Чаткале пропали шесть человек, которые пошли в горы собирать лекарственные травы. 9 октября группа из 14 человек направилась в отдаленную местность, после чего связь с ними пропала. Родственники обратились за помощью к спасателям. Восемь человек удалось найти, судьба остальных шестерых оставалась неизвестной. По словам местных жителей, 14 октября в районе гор Ак-Сай сошла снежная лавина. На поиски пропавших вылетел вертолет МЧС", - сообщает 24.kg.
Поисковые работы проходили под личным контролем главы МЧС Кыргызстана Бообека Ажикеева.
Напомним, в августе в Кыргызстане альпинистов из Казахстана и России накрыла лавина. Один человек погиб.
19.10.2024, 16:53 63176
Ушел из жизни автор "стэнфордского эксперимента" психолог Филип Зимбардо
Эксперимент был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 91 года в своем доме в Сан-Франциско скончался американский социальный психолог Филип Зимбардо - автор "стэнфордского" или "тюремного эксперимента", вызвавшего волну критики.
Зимбардо занимался исследованием психологических корней зла, застенчивости, социального влияния. Написал несколько книг на основе своих исследований.
Более всего Зимбардо известен психологическим экспериментом, который он проводил в 1971 году. Его называют "стэнфордский" или "тюремный эксперимент". Он был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели, сообщает РБК.
Зимбардо разделил 24 студента колледжа на "охранников" и "заключенных", которые жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии Стэнфорда. Они участвовали в эксперименте за вознаграждение во время каникул. Эксперимент должен был продлиться две недели, но был прерван после шести дней по этическим соображениям. В процессе каждый третий "охранник" проявил садистские наклонности, а двое "заключенных" были исключены из эксперимента раньше времени из-за сильной моральной травмы.
Эксперимент Зимбардо подвергся резкой критике. Сам ученый защищал исследование, называя его "поучительной историей" о том, что может произойти, когда "мы недооцениваем степень влияния социальных ролей и внешнего давления на наши действия", отмечает The Washington Post.
О "стэнфордском эксперименте" написано несколько книг, в том числе "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев" (2007) самого Зимбардо, который сравнивает результаты эксперимента с событиями в реальных тюрьмах и вооруженных конфликтах. Также было снято несколько фильмов, включая "Эксперимент" (2010) с Эдрианом Броуди и "Стэнфордский тюремный эксперимент" (2015) с Эзрой Миллером.
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