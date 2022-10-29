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Илон Маск стал главой Twitter

28.10.2022, 11:29 5786
Вашингтон. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.
 

Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

 
В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец.
 

Теперь Маск глава Twitter", - говорится в сообщении.

 
Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.
 

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В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

29.10.2022, 09:10 806
Тегеран. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления Министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
 

По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - цитирует РИА "Новости" заявление.

 
Также сообщается, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.
 

По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии, и ряда других стран", - отмечается в заявлении.

 
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
 

Газ подешевел в Европе

28.10.2022, 19:51 3966
Газ подешевел в Европе
Брюссель. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY – На фоне снижения опасений по поводу зимнего дефицита в Европе упали цены на природный газ.
 
Фьючерсы на голландский газ TTF в последний раз торговались по цене 107,38 евро за мегаватт-час, что на 5,4 процента меньше, чем в прошлую пятницу, сообщает The National.
 
Европейские фьючерсы на газ упали до 93,35 евро за мегаватт-час в начале этой недели, что является самым низким показателем с середины июня.
 
По словам аналитика Rystad Energy Николин Бромандер, снижение цен связано с тем, что хранилища в Европе заполнены. Кроме того, синоптики прогнозируют на зиму температуру выше нормы.
 
Напомним, накануне зимы объемы хранения газа в Европе перешагнули отметку в 90%.
 

ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким

27.10.2022, 19:14 9626
ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким
Фото: Depositphotos
Париж. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, ЮНЕСКО вновь обращается с призывом принять все необходимые меры для обеспечения надлежащего расследования преступлений, совершенных против журналистов, и выявления и осуждения виновных.
 
Новые данные ЮНЕСКО показывают, что глобальный уровень безнаказанности за убийства журналистов остается шокирующе высоким - 86%.
 

В десятую годовщину принятия Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов я призываю правительства и все заинтересованные стороны удвоить свои усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления против журналистов. Свобода выражения мнений не может быть защищена в условиях столь ошеломляющего числа нераскрытых дел. Это оказывает сдерживающее воздействие на журналистские расследования - область журналистики, жизненно важную для здоровья любой демократии", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

 
Данные показывают, что за последние десять лет уровень безнаказанности снизился всего на 9% - ЮНЕСКО приветствует этот прогресс, но предупреждает, что такого снижения недостаточно для того, чтобы остановить спираль насилия.
 
Доклад ЮНЕСКО также свидетельствует об отсутствии безопасных пространств для журналистов. В 2020-2021 годах из 117 журналистов, убитых из-за своей профессии, 91 журналист, или 78%, был убит в нерабочее время, например у себя дома, в своем автомобиле или на улице, но не во время выполнения конкретного задания. Некоторые из них были убиты на глазах у членов своих семей, включая детей.
 
ЮНЕСКО содействует обеспечению безопасности журналистов путем повышения глобальной осведомленности, наращивания потенциала и координации осуществления плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.
 
Помимо работы со своими 193 государствами-членами по разработке и осуществлению национальных законов и политики в области СМИ ЮНЕСКО занимается подготовкой судей, прокуроров и сотрудников сил безопасности в целях обеспечения соблюдения прав журналистов и проведения расследований и судебного преследования в связи с нападениями на них.
 

Россия обратилась в Совбез ООН по поводу несоблюдения США и Украиной Конвенции о запрете биооружия

26.10.2022, 08:12 14656
Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.
 

В соответствии со статьей 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). - Прим. ред.) Россия направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", - отмечается в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

 
Небензя просит незамедлительно проинформировать всех членов совета об этой инициативе.
 
Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
 
Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности, для того чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
 
Документ также предписывает представить Совету безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны - участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября - 16 декабря в Женеве.
 
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство - участник (…) Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции США вывезли из бывшей советской республики все для продолжения своей военно-биологической программы.
 
Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО, уточняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
 
Ее коллега из КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
 

В Кыргызстане по подозрению в подготовке массовых беспорядков арестованы политики

25.10.2022, 10:23 19281
Бишкек. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первомайский районный суд Бишкека арестовал нескольких известных политиков по подозрению в подготовке массовых беспорядков и последующего захвата власти.
 
Речь идет в том числе о бывшем кандидате в президенты Кыргызстана Равшане Джеенбекове, экс-депутате Асие Сасыкбаевой и бывшем генпрокуроре Азимбеке Бекназарове. Наряду с ними суд арестовал нескольких активистов и журналистов, информирует РИА Новости.
 
Задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, прошли в Кыргызстане 23 октября. По версии следствия, арестованные планировали массовые беспорядки в Бишкеке.
 
Днем в понедельник в столице Кыргызстана прошел митинг сторонников задержанных, которые потребовали от властей прекратить политические репрессии и сохранить водохранилище в собственности республики. В акции приняли участие несколько сотен человек.
 
Кемпир-Абадское водохранилище находится в Кыргызстане неподалеку от границы с Узбекистаном. По проекту соглашения делимитации границы между двумя странами водоем планировалось передать Узбекистану в обмен на 19 тысяч гектаров спорных территорий с условием сохранения правил совместного пользования водными ресурсами. В Кыргызстане уже прошел ряд акций и митингов с требованием не отдавать Кемпир-Абадское водохранилище.
 

Новым премьером Великобритании стал экс-глава Минфина

24.10.2022, 19:50 23311
Лондон. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны стал бывший глава Минфина Риши Сунак.
 
Сунак остался единственным претендентом на пост, после того как спикер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, сообщает РИА Новости.
 
Для участия в выборах политику необходимо заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии тори. Если это удастся сделать только одному человеку, то он автоматически становится лидером партии и премьером.
 
Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии.
 

Борис Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

24.10.2022, 12:28 26301
Лондон. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии. Это означает, что следующим премьером Великобритании наверняка будет Риши Сунак.
 
Джонсон заявил, что у него была поддержка необходимых 100 членов консервативной фракции в палате общин - в его заявлении говорится, что его номинировали 102 депутата, однако это непроверяемо и заметно меньше, чем то количество депутатов, которые высказывались за его движение публично, сообщает Русская служба ВВС.
 
Он считает, что имел хорошие шансы победить на внутрипартийном голосовании и с пятницы вернуться на пост премьера, но "время неподходящее". В партии у него много оппонентов, а без единства в рядах фракции эффективно управлять страной невозможно, заявил Джонсон.
 
В борьбе за пост лидера партии остаются Риши Сунак, занимавший пост министра финансов с февраля 2020 до июля 2022 года, которого публично поддержали 157 депутатов, и Пенни Мордонт, которой, скорее всего, не хватает необходимого числа номинаций - на вечер воскресенья ее публично поддерживали всего 25 человек.
 

Самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске

23.10.2022, 18:05 32831
Москва. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный двухэтажный дом в частном секторе, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
 

По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолет категории Су", - цитирует РИА Новости губернатора.

 
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета. По данным ведомства, самолет упал на дом на улице Павла Красильникова. Два пилота погибли, жертв среди жителей нет.
 
Площадь пожара составила 200 квадратных метров, возгорание локализовано.
 
На месте ЧП работают работают спасатели и представители других служб.
 

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