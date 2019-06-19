Индонезия намерена вернуть США контейнеры с токсичными отходами

"Видеоигры и связанные с играми форумы, чаты и сайты, где можно общаться в реальном времени, а также каналы прямого вещания, в частности "Ютуб", являются самыми популярными средствами вербовки и радикализации молодежи. По словам эксперта, экстремистские группы все чаще используют также сайты микроблогов, такие как "Твиттер".