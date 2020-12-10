Иранского физика-ядерщика убили из оружия, используемого НАТО

Тегеран. 9 декабря. Kazakhstan Today - Иранский физик-ядерщик, замглавы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, которое используется НАТО, заявил секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr, во время покушения стрельба производилась с применением глушителя, из-за чего телохранители не слышали выстрелов, из-за этого покушение удалось.

Также появлялась информация, что физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охраны, но вышел из машины, поскольку принял попадание за столкновение с каким-то препятствием.

Напомним , 28 ноября иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в провинции Тегеран. Ученый руководил Центром исследований при Министерстве обороны. Его считали главой Иранской ядерной программы.

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