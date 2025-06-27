26.06.2025, 16:16 12936
Израиль мог применять боеприпасы с обедненным ураном при ударах по Ирану - Fars
Фото: depositphotos.com
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Тегеран. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Существует вероятность того, что Израиль мог применить боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам на территории Ирана.
По словам источника (...) предварительная проверка в местах попаданий боеприпасов показала следы наличия урана. Тем не менее это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на иранское агентство Fars.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
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26.06.2025, 19:41 10196
Ученые обнаружили в вейпах опасное количество тяжелых металлов
С каждой новой затяжкой в организм могут попадать свинец, никель, медь, цинк и сурьма
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в научном издании ACS Central Science, одноразовые электронные сигареты могут представлять гораздо большую угрозу для здоровья, чем считалось ранее.
Анализ популярных моделей выявил критически высокое содержание тяжелых металлов, значительно превышающее аналогичные показатели как у традиционных сигарет, так и у других видов вейпов. С каждой новой затяжкой в организм могут попадать свинец, никель, медь, цинк и сурьма. Причем концентрация некоторых из них за весь период использования устройства возрастает в десятки, а иногда и в тысячи раз.
Подобное загрязнение связано с постепенным разрушением металлических компонентов внутри вейпа. В частности, нагревательных спиралей, которые вступают в реакцию с жидкостью. Особенно беспокойство у исследователей вызывают формы никеля и сурьмы, обладающие канцерогенными свойствами. Регулярное использование таких устройств значительно увеличивает риски развития рака и других тяжелых заболеваний, превышая установленные нормы по допустимому воздействию токсикантов.
Ученые подчеркивают: основная проблема заключается в отсутствии должного надзора и технической экспертизы конструкции вейпов. Это приводит к неконтролируемому росту опасных веществ в продукте, который активно потребляется преимущественно молодежью.
Ранее департаментом Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
25.06.2025, 13:14 31171
Иранские парламентарии приняли решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны
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Тегеран. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Согласно постановлению, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны", - пишет сайт.
Ранее, в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее возобновить инспекции сотрудников организации в Иране. По его словам, это поможет понять, что делать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально могли вывезти с атакованного США объекта.
Вчера иранский телеканал объявил о прекращении огня с Израилем.
Накануне Иран нанес удары по военным базам США в Катаре и Ираке, заявив, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США.
22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. При ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
24.06.2025, 11:42 47976
Иранский телеканал объявил о прекращении огня с Израилем
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что режим перемирия начался, и призвал стороны не нарушать его
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Тегеран. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем, сообщает РБК.
Трамп подтвердил, что режим перемирия начался, и призвал стороны не нарушать его. Израиль это пока не комментировал. Перед тем как прекратить огонь, Иран выпустил несколько ракетных залпов по израильским городам, погибли четверо", - пишет сайт.
В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию.
Израильская армия обороны ЦАХАЛ сообщила, что ночью ВВС страны уничтожили ракетные пусковые установки на западе Ирана, благодаря чему удалось предотвратить более масштабную атаку со стороны Тегерана.
Трамп в ночь на 24 июня объявил, что стороны достигли договоренности о поэтапном перемирии, после того как Иран и Израиль завершат начатые ранее военные операции. По истечение 24 часов, по словам президента США, наступит "официальное прекращение 12-дневной войны". По данным The New York Times, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара", - сообщает источник.
Накануне Иран нанес удары по военным базам США в Катаре и Ираке, заявив, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США.
22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. При ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
24.06.2025, 08:00 51456
Иран нанес удары по военным базам США в Катаре и Ираке
Корпус стражей исламской революции заявил, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США
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Тегеран. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иран объявил о начале операции против американских баз в Катаре и Ираке, сообщает РБК со ссылкой на IRNA.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, формирование в структуре Вооруженных сил Ирана) заявил, что атаки стали ответом "на вопиющую военную агрессию" США.
По информации издания, несколько ракет были выпущены по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это крупнейшая авиабаза на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). NBC пишет, что применялись баллистические ракеты малой и средней дальности. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам.
Под удар попал также военный объект США в Ираке. На американской базе Айн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар на западе Ирака приведена в готовность система противовоздушной обороны. Военнослужащим США на авиабазе было приказано спуститься в укрытия.
Военная база США на северо-востоке Сирии приведена в полную боевую готовность, сообщает источник Reuters. Сирены воздушной тревоги сработали в Бахрейне.
Сообщается, что Тегеран предупредил Доху о предстоящей атаке на американскую базу в Катаре, чтобы минимизировать потери. Ирану было важно нанести ответный удар по объектам США, но в то же время оставить всем сторонам пространство для маневра и возможность прекратить эскалацию.
Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с тем Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию", сообщает РИА Новости.
На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в четыре утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - написал глава иранского МИД.
22.06.2025, 10:00 78796
США ударили по ядерным объектам Ирана
Глава МИД исламской республики заявил, что США нарушили устав ООН
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Тегеран. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - США применили противобункерные бомбы, которые сбросили с бомбардировщиков, и крылатые ракеты Tomahawk, запущенные с подлодок, сообщает РБК.
США при ударах по ключевому ядерному объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2, сообщает Fox News.
При атаках на объекты в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок.
CNN со ссылкой на американского чиновника пишет, что бомб было не шесть, а 12. Речь идет о корректируемых авиабомбах Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57A/B, которые называют "взломщиками бункеров".
Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Он назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия. Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов, добавил он.
21.06.2025, 19:46 88071
Иран изменил стратегию использования ракет против Израиля - CNN
Вместо запуска большого числа ракет Тегеран будет использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности
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Тегеран. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иран сократил число выпускаемых по Израилю ракет из-за смены стратегии, а не из-за уменьшения запасов, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Об этом телеканалу заявил высокопоставленный иранский чиновник, добавив, что Израилю "не следует радоваться" по этому поводу.
По его словам, Тегеран вместо запуска большого числа ракет решил использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности.
Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] "Праща Давида" и "Железный купол", поразив заранее определенную цель", - сказал собеседник телеканала.
В первые атаки Ирана в ответ на начатую 13 июня Израилем военную операцию Тегеран запускал более сотни ракет, теперь же израильская сторона сообщает, что за один раз выпускается менее десятка. Например, в ночь на 21 июня в одну атаку было использовано пять ракет, но баллистических. Ранее бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко рассказал, что в последние дни Иран начал подключаться к частным камерам видеонаблюдения, чтобы собирать информацию о последствиях ударов по Израилю и увеличить их точность", - пишет источник.
Израиль в свою очередь атакует объекты хранения и запуска ракет в Иране с помощью авиации. Еще одна цель - ядерные объекты.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
19.06.2025, 17:24 114696
Космический корабль Starship взорвался во время испытания
Фото: кадр из видео
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Вашингтон. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Космический корабль Starship компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался во время испытания на космодроме Starbase в Техасе, передает корреспондент агентства.
Наша команда Starbase совместно с местными властями активно работает над обеспечением безопасности на испытательном полигоне и прилегающей территории. Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - сообщает компания SpaceX на своей странице в Сети.
Ранее в США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж.
15.06.2025, 17:56 178876
Прогулочные воздушные шары совершили жесткую посадку в Турции, есть пострадавшие
Пилот застрял под корзиной и погиб
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Стамбул. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Аксарае воздушные шары, взлетевшие из долины Ихлара, совершили жесткую посадку из-за сильного ветра, в результате чего погиб пилот и пострадал 31 турист, сообщает издание iz.ru со ссылкой на губернатора региона.
К сожалению, наш пилот застрял под корзиной и погиб. Наши туристы в хорошем состоянии. Мы отвезли их в больницу на машине скорой помощи. Они проходят обследование", - цитирует издание губернатора региона Мехмета Али Кумбузоглу.
Как отмечает издание, подобный инцидент уже происходил с индийскими туристами.
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