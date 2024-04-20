Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимостиКазахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости
19.04.2024, 10:39 9771
Израиль нанес удар по Ирану
Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару, рассказали источники NYT
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Тель-Авив. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по территории Ирана, сообщили ночью ABC, CBS, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников.
По данным РБК, Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.
Как сообщили источники иранского информагентства Fars, в городе Кахджаваристане в иранской провинции Исфахан раздался взрыв. О взрыве в этих окрестностях сообщил и телеканал Habar. Город Кахджаваристан расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.
Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено.
По данным Al-Mayadeen, на юге Ирака был слышен взрыв. Звук взрыва прогремел также неподалеку от аэропорта "Аль-Тала" в Сувейде на западе Сирии, сообщает IRNA.
Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.
Reuters сообщает, что Израиль не использовал ракеты. Кроме того, представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, "информации о ракетной атаке пока нет".
Как сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару. Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.
Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.
Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.
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18.04.2024, 20:05 15671
Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля
Иранские военные выявили местоположение всех "ядерных центров" Израиля
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Тегеран. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Если Израиль будет угрожать ударом по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную воздушную атаку в ночь на 14 апреля, иранские власти могут пересмотреть ядерную доктрину, сообщает РБК
Как заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции Ахмад Хакталаб, если Тель-Авив будет рассматривать подобный удар в качестве инструмента давления на Иран, "возможно, ядерная доктрина и политика Исламской Республики Иран будут пересмотрены" и страна "отступит от заверений, заявленных в прошлом" (цитата по Tasnim).
Хакталаб утверждает, что иранские военные выявили местоположение всех "ядерных центров" Израиля и готовы нанести по ним удар в случае ответной атаки со стороны Тель-Авива:
Их (военных) руки находятся на спусковом крючке, чтобы запустить мощные ракеты и уничтожить заданные цели".
О том, что Израиль в качестве возможного ответа на атаку Ирана рассматривал удар по его ядерным объектам, сообщало издание Ynet со ссылкой на источники.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
17.04.2024, 14:12 27736
В Урумчи завершил работу семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути"
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Урумчи. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи завершил работу семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствовали руководители СМИ более двадцати стран мира, передает корреспондент агентства.
Мы пригласили руководителей СМИ на данное мероприятие, укрепили взаимодействие с различными СМИ разных стран, улучшили взаимопонимание. С 2012 года мы провели уже 10 подобных семинаров, всего пригласили представителей 60 стран. Более 300 руководителей СМИ приехали в Синьцзян для участия в семинарах для того, чтобы показать примеры инноваций в развитии Синьцзяна, выдающиеся традиционные культурные ценности, защитить свободы, права и интересы нашего населения, представить их через СМИ международному сообществу. Мы показываем университеты, заводы, фермы, микрорайоны, больницы, театры и т.д., чтобы вы почувствовали изменения и развитие в жизни Синьцзяна, как мирно и гармонично живут представители разных национальностей", - отметила заместитель генерального директора бюро по правам человека информационного бюро Госсовета Ван Яньвэнь на встрече делегации журналистов с партийным руководством района.
Журналисты высказали свои впечатления и оценили работу семинара, поделились своими наблюдениями и выводами.
Хотя я изучал экономическое развитие Китая, приехав сюда, я увидел такой уровень развития и модернизации, что убедился, что все мои прежние представления о Синьцзяне были неверными. К примеру, особенно город Корла является примером быстрого развития Синьцзяна. В отличие от Гуандуна и Шэньчженя, привлекательными многими географическими, демографическими факторами. А перед Синьцзяном стоят сложные задачи, но я уверен, что он может быть выбран, как хорошая модель модернизации", - рассказал вице-президент шведского института Пояса и Пути Хуссейн Аскари.
Главный редактор газеты "Деловой Казахстан" Серик Коржумбаев отметил "развитие, трансформацию, рост Синьцзяна, что делает каждое посещение уникальным и захватывающим".
С первого момента посещения этого удивительного края мы были поражены его красотой, богатством культуры и гостеприимством его народа. Каждый город, каждая деревня оставили неизгладимое впечатление и воспоминания, которые будут с нами всегда", - сказал Коржумбаев.
Оценивая итоги работы семинара, руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", член политбюро ЦК КПК, секретарь районного комитета КПК СУАР Ма Синьжуй заявил, что "это очень хорошая возможность понимания Синьцзяна, укрепления дружбы между нашими странами и народами".
Думаю, данный семинар имеет очень важное значение. Китайское правительство, КПК должны работать именно на благо народа, работать с целью великого возрождения китайской нации, это наша первоначальная миссия и цель. Ежегодно объем транфертных платежей из центрального бюджета в регион, в частности в прошлом году, составил 560 млрд юаней, что показывает преимущества социализма с китайской спецификой, помощь в развитии также оказывают 19 регионов Китая, без поддержки правительства и помощи регионов невозможно было бы добиться наших достижений", - сказал он.
По словам секретаря, "народы Синьцзяна чувствуют счастье, безопасность, и это видно на улыбающихся лицах".
Он подчеркнул, что в Синьцзяне под руководством Си Цзиньпина и центральной власти координируются развитие и безопасность, развитие и открытость.
Поэтому у нас открытый, уверенный в себе регион. Синьцзян является древним и важным узлом Шелкового пути, у нас многонациональный мультирелигиозный народ, в Синьцзяне сочетается множество культур - западные и восточные", - подчеркнул секретарь районного комитета КПК СУАР.
Он напомнил о работе железнодорожного маршрута Китай - Европа, где курсируют более 17 тысяч поездов, из них 14 тысяч пересекали Синьцзян.
У нас близкое сотрудничество со странами Центральной Азии в сфере нефти и газа. В прошлом году президент Казахстана приезжал к нам, и тогда он предложил открыть третий международный пункт пропуска, который называется Аягоз - Таджин. Кроме того планируется строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, после завершения которой можно будет объединить Китай с Центральной и Западной Азией, в том числе с Ираном. Синьцзян выступает в качестве так называемого Золотого коридора Евразийского континента. Синьцзян является популярным местом для туризма: в прошлом году мы приняли 265 млн туристов, у нас очень сильное сельское хозяйство, мы производим 90% хлопка всего Китая, на наших полях мы используем полностью механизированную систему от посева до сбора урожая, мы продвигаем модернизацию", - рассказал Ма Синьжуй.
Спикер подчеркнул, что основная задача - это защита и безопасность народа.
Это самый главный аспект прав человека, если мы не можем обеспечить безопасность людей, как мы можем обеспечить права человека? Находясь здесь, вы можете увидеть , как изменяется Синьцзян: как люди чувствуют себя безопасными, счастливыми", - сказал в заключение член политбюро ЦК КПК, секретарь районного комитета КПК СУАР Ма Синьжуй.
Напомним, на семинаре обсуждались вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в которой проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий. Журналисты смогли посетить сельскохозяйственные, энергопроизводящие предприятия, учебные заведения, культурные, религиозные и общественные структуры.
Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсудили историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.
В семинаре приняли участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, из стран постсоветского пространства.
15.04.2024, 11:08 47591
ЧП произошло на фуникулере в Анталье: названа возможная причина аварии
Инцидент привел к гибели человека, пострадали 17 человек
Фото: AP Photo / Dia Images
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Анталья. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть опоры канатной дороги в Анталье в районе Коньяалты оторвалась и ударилась об одну из кабинок, разрушив ее пол, находившиеся внутри люди упали с высоты. ЧП произошло в прошлую пятницу, 12 апреля. В результате происшествия погиб один гражданин Турции, 17 человек пострадали, сообщает РИА Новости.
Движение фуникулера было остановлено, на высоте в кабинках оказались заблокированы почти две сотни человек. Спасатели завершили в субботу эвакуацию всех 174 человек, застрявших в кабинках. Они провели там почти сутки.
По данным РИА Новости, власти задержали более 10 фигурантов в рамках расследования аварии. Среди них сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также фирмы, отвечающей за техническое обслуживание системы. По предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
Тунч уточнил, что инцидент привел к гибели человека, пострадали в общей сложности 17 человек. Министр юстиции написал в соцсети X, что по результатам предварительной проверки установлено отсутствие плана эвакуации и на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.
В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов", - сообщил министр.
По его словам, в воскресенье суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии.
После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы 5 человек из 14 задержанных ранее, в отношении 8 введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", - сообщил Тунч.
По данным агентства IHA, среди арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагёз, который ранее возглавлял компанию ANET, управляющую фуникулером.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные проверки.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года на канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек. В пресс-службе Shymbulak Mountain Resort заявили, что работа канатной дороги была приостановлена на 45 минут. Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги.
14.04.2024, 09:20 61136
Иран нанес массированный удар по Израилю
Общее число выпущенных ракет и дронов приблизилось к 200
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Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил об уничтожении израильских военных объектов и предостерег США от участия в конфликте. По данным ABC, общее число выпущенных ракет и дронов приблизилось к 200, сообщает РБК.
В своем заявлении Корпус стражей исламской революции предостерегает США от поддержки Израиля и участия в конфликте. МИД Ирана в свою очередь сообщил, что "иранские силы атаковали израильские военные базы, основываясь на нашем праве на самооборону".
Мы не колеблясь примем дальнейшие защитные меры для защиты наших прав на реагирование на любую военную агрессию или незаконное применение силы", - цитирует сообщение Ynet.
Арабские страны считают оккупированными Израилем территориями Голанские высоты на границе с Сирией, а также Палестину, в частности западный берег реки Иордан.
Поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана.
Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
09.04.2024, 08:27 101741
В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран - участниц "Пояса и пути"
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Пекин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Урумчи открылся семинар руководителей медиа стран экономического партнерства "Пояса и пути", на котором присутствуют руководители СМИ более двадцати стран мира. На семинаре обсуждаются вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений в СУАР, в котором проживают представители 56 национальностей и всех вероисповеданий и конфессий, передает корреспондент агентства.
Партийные руководители, ученые, политологи, журналисты обсуждают историю развития и современную ситуацию в области свободы вероисповедания и отправления религиозных обычаев и традиций в СУАР, политики КНР по поддержанию культурных традиций проживающих в Китае народов и их религиозных традиций.
В семинаре принимают участие руководители СМИ из Европы, Азии и с Ближнего Востока, стран постсоветского пространства.
Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.
Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так чтобы не было конфликтов на религиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.
Кроме того, местные правительства принимают ряд мер, чтобы спасти и возобновить национальные культурные наследия. Классическая народная музыка "12 Мукам" СУАР была включена ЮНЕСКО в Список всемирного нематериального фольклорного и культурного наследия, кыргызская поэма "Манас", монгольская историческая поэма "Джангар", казахское музыкально-поэтическое искусство "Айтыс" и другие лучшие традиционные культурные объекты были включены в Список китайского нематериального культурного наследия.
07.04.2024, 18:32 116251
КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море
НОАК проводит морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море
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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели боевое патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает ТАСС.
Южная зона боевого командования НОАК организует совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море. Вся военная деятельность, которая нарушает нормальную ситуацию в ЮКМ и создает точки нестабильности, находится под контролем", - сообщила Южная зона боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Наньша в ЮКМ. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа, пишет ТАСС.
Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.
Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море.
Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).
03.04.2024, 08:35 150361
Землетрясение на Тайване: число жертв выросло до четырех Дополнено
Фото: AP Photo / Hualien County Fire Department
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване, сообщает РИА Новости.
Пожарная служба Тайваня сообщила в среду, что на данный момент один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения", - говорится в сообщении пожарной службы острова.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Дополнено 03.04.2024, 13.56
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, сообщает РБК со ссылкой на Chinatimes. Еще 57 человек пострадали.
По данным портала ETtoday, первые этажи нескольких зданий в Хуаляне оказались разрушены. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди. Местный оператор Taipower сообщал об отключении от электричества 87 тыс. домовладений.
Это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет. 21 сентября 1990 года на Тайване зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,3-7,6. Тогда жертвами стали 2,4 тыс. человек, разрушены или получили повреждения 50 тыс. зданий.
29.03.2024, 14:20 183761
Подозреваемая в подготовке покушения на руководителей Кыргызстана преступная группа из Азербайджана задержана в Бишкеке
Аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран
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Бишкек. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.
Спецслужбами были получены данные о том, что боевиков нанял Райымбек Матраимов (Экс-заместител председателя Государственной таможенной службы КР - Прим.ред.). Но заказ на политическое убийство государственного деятеля только ускорил возвращение бывшего таможенника домой, под конвоем спецназа и в наручниках, сообщает издание kabar.kg.
По информации ГКНБ задержание было произведено 25 марта на территории Азербайджана во взаимодействии со спецслужбами.
Также вместе с ним задержаны и доставлены на территорию КР его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов. Следует отметить, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным так называемым вором в законе К. Асанбеком (Камчы Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей", - сказано в сообщении ГКНБ.
В ведомстве уточнили, что сам Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренным статьями "незаконное лишение свободы и "легализация (отмывание) преступных доходов".
В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, добавили в ГКНБ.
Очень показателен такой момент, что Матраимов решил заказать президента страны, это говорит о том, что руководство государства добралось до главарей коррупционной системы. Идет реальная борьба с криминалом, сопровождаемая разоблачениями и арестами. Действия Матраимова демонстрируют, что он пошел на радикальные меры, чего при других руководителях не было", - сказал эксперт в сфере безопасности, президент международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Эдил Марлис уулу.
Он выразил надежду, что "на этот раз клану действительно наступил конец", и все имущество, заработанное преступным путем, как в Кыргызстане, так и за рубежом будет обращено в доход государства.
Все это нужно расценивать как очевидный сигнал и другим сотрудникам фискальных и правоохранительных органов о том, что противозаконная деятельность наказуема и будет жестко караться. Должны быть наказаны все люди имевшие отношение к этому клану и участвовавшие в преступных схемах. Они не должны быть просто освобождены от занимаемых должностей" - подчеркнул Эдил Марлис уулу.
Как отмечает kabar.kg, аресты и посадки лидеров преступного мира в Кыргызстане дали толчок к жестким мерам, предпринятым против главарей криминальных группировок в Узбекистане, Казахстане и ряде других стран.
По информации издания, клан Матраимовых имел своих людей в силовых структурах, органах власти, судах и даже в Жогорку Кенеше.
В парламент пришла не только партия, продвигаемая бывшим таможенником, но и кандидаты из одномандатных округов. Группировка обладала колоссальными возможностями и рычагами влияния, а ее главари владели имуществом и банковскими счетами на миллиарды долларов. Ни один из предыдущих президентов или руководителей силовых структур даже не пытались начать борьбу с тотальной коррумпированной системой. Возможно, они осознавали собственное бессилие, хотя, скорее всего, просто имели собственный интерес, так как, вероятно, с ними щедро делились" - говорится в публикации.
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