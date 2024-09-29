28.09.2024, 13:44 11986
Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы"
Группировка пока не подтвердила гибель Хасана Насраллы
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Бейрут. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер ливанской группировки "Хезболла" Хасан Насралла погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту, заявила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале. Удар нанесли накануне вечером по центральному штабу группировки, разрушено шесть зданий, сообщает РБК.
Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений.
Насралле было 64 года, из которых 32 года он руководил "Хезболлой". Долгое время Насралла призывал к "освобождению" Иерусалима и называл Израиль "сионистским образованием", требуя, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на его месте была создана объединенная Палестина.
Напомним, 17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали. Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали".
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29.09.2024, 09:33 4841
Джонсон заявил о планах "рейда" на Нидерланды из-за вакцины в пандемию
В конце концов Британия не стала проводить "рейд"
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Лондон. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2021 году британские власти рассматривали возможность "рейда" на завод Halix в Нидерландах из-за того, что там оставались 5 млн доз заказанной Лондоном вакцины от коронавируса.
Я прошу вас простить мое отчаяние. Это было сделано из лучших побуждений. Я поручил провести некоторую работу по выяснению того, возможно ли технически осуществить водный рейд на склад в Лейдене, Нидерланды, и забрать то, что по закону принадлежит нам и в чем отчаянно нуждается Великобритания", - цитирует РБК Бориса Джонсона со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что на заседании у Джонсона был намечен возможный план действий: одна команда отправляется коммерческим рейсом в Амстердам, а другая в темноте пересекает Ла-Манш на надувных лодках. Они встречаются у цели, заходят на территорию, захватывают груз и заложников и направляются к портам Ла-Манша.
При этом военное руководство скептически относилось к этой идее: на тот момент замначальника штаба обороны Дуглас Чалмерс отметил, что налет не пройдет незамеченным, поскольку в Бельгии и Нидерландах действуют карантинные меры и местные власти могут обратить внимание на действия британцев.
Если нас обнаружат, нам придется объяснить, почему мы фактически вторгаемся на территорию давнего союзника по НАТО", - подчеркнул он.
Джонсон отметил, что специальные подразделения, способные выполнить такую задачу, были созданы в начале 2020 года - "как только стало ясно, что будет объявлен глобальный конкурс на комплекты для спасения жизни, такие как СИЗ и аппараты искусственной вентиляции легких".
По словам бывшего британского премьера, причина, по которой Лондон не мог получить эти вакцины, заключалась в неприязни со стороны Евросоюза из-за лучшей ситуации с вакцинацией в Британии, которую в некоторых СМИ связали с Brexit. По мнению Джонсона, этим были недовольны, в частности, власти Германии и Франции.
Единственная причина, по которой 5 млн доз были задержаны на заводе Halix в Нидерландах, заключалась в том, что компания Halix долгое время была частью цепочки поставок AstraZeneca и, действительно, правительство Великобритании частично профинансировало завод в Нидерландах на сумму 21 млн фунтов стерлингов. Они похитили наши вакцины", - заявил Джонсон.
По словам экс-премьера, он позвонил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и заявил ей, что Лондон не виноват, что в Британии ситуация с вакцинацией лучше, чем в ЕС.
Но вы не должны говорить, что это из-за Brexit", - ответила фон дер Ляйен.
В конце концов Британия не стала проводить "рейд", и Джонсон говорит, что рад этому, поскольку такие действия не улучшили бы отношения между Лондоном и Брюсселем.
Но меня все равно бесило - на самом деле до сих пор бесит, что они на самом деле были готовы позволить британцам умирать, вместо того чтобы признать возможность того, что в Brexit могут быть положительные стороны. Их поведение было циничным, постыдным и опасным для здоровья людей", - подчеркивает экс-премьер.
Он также сообщил, что рассказал об этом экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и она, "похоже, поняла мою точку зрения", а позже сама привилась вакциной AstraZeneca. Однако Британия так и не получила вакцины, которые оставались на складах Halix.
Напомним, AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса в 2020 году, летом того же года ее первой одобрила Великобритания. Препарат был одобрен ВОЗ и регуляторами более чем в 70 странах, но не в США. Однако весной 2021 года появились сообщения о риске тромбоза при использовании этой вакцины. В связи с этим некоторые европейские страны приостановили ее использование.
Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств позже пришел к выводу, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов.
В этом мае AstraZeneca признала, что вакцина могла спровоцировать тромбоз. В том же месяце Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что разрешение на применение вакцины на территории ЕС было отозвано по просьбе фармацевтического гиганта. Тогда же AstraZeneca объявила об отзыве препарата по всему миру, официальной причиной назвали падение спроса. В Британии тысячи людей подали заявки на компенсацию в связи с проявлением побочных эффектов после вакцинации.
26.09.2024, 17:37 29381
Глава ЕАБР отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана
За последние годы страна стала "центром растущих перспектив"
Фото: ЕАБР
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Самарканд. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на годовом собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана, сообщает пресс-служба ЕАБР.
По словам председателя правления ЕАБР, Узбекистан понимает все указанные вызовы и имеет огромный инвестиционный и экономический потенциал, чтобы превратить их в возможности. За последние годы страна стала "центром растущих перспектив" и проводит масштабные реформы под руководством президента Шавката Мирзиёева.
Также Николай Подгузов сделал акцент на "глокализации" - новом концептуальном подходе, отметив, что при решении глобальных задач необходимо учитывать уникальные особенности и потребности Центральной Азии.
Он обратил внимание на 3 ключевые вызова региона: необходимость обеспечения устойчивого и быстрого экономического роста, улучшение транспортной связанности и доступ к водным ресурсам.
Глобальная задача по обеспечению устойчивого экономического роста особенно актуальна для Центральной Азии, но цель региона не только в устойчивом, но и в быстром росте, который необходим для сокращения разрыва в доходах с более богатыми странами", - подчеркнул Николай Подгузов.
Глава ЕАБР также отметил, что Центральная Азия - это регион, где все 5 стран не имеют выхода к морю, а Республика Узбекистан не только расположена внутри континента, но и окружена странами без выхода к морю. В этой связи он упомянул концепцию Евразийского транспортного каркаса, разработанную ЕАБР, подчеркнув, что сопряжение транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг может создать синергетический эффект и увеличить грузопоток до 40% в регионе.
Кроме того, Николай Подгузов затронул проблему доступа к водным ресурсам в регионе, подчеркнув, что в настоящее время Центральная Азия теряет 40% воды ежегодно в форме фильтрационных потерь на полях в процессе орошения и более 50% питьевой воды в распределительных сетях.
По его словам, для решения этих проблем требуется модернизация систем орошения и внедрение водосберегающих технологий.
В среднем на 5% - именно такими темпами растет экономика Узбекистана, что значительно превышает средние темпы роста большинства стран мира и развивающихся экономик. Количество компаний с иностранным капиталом увеличилось в 3 раза. Эти цифры свидетельствуют о растущей экономической привлекательности Узбекистана. Самое большое население в регионе обеспечивает прочную основу для быстрого промышленного роста", - руководитель ЕАБР.
Завершая свое выступление, председатель правления ЕАБР выразил готовность банка к сотрудничеству с АБИИ и другими МБР, обозначив 7 перспективных направлений кооперации между МБР, среди которых: мобилизация капитала, рынки капитала, финансирование в национальных валютах, экспертиза проектов, совместные исследовательские проекты, совместная или скоординированная техническая поддержка и совместная реализация трансграничных проектов.
Должны ли МБР сотрудничать и почему? Проще говоря, наша институциональная позиция в отношении сотрудничества с МБР такова: оно крайне необходимо и ему нет альтернативы. Экономическое развитие Узбекистана и других стран региона требует реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства гидроэлектростанций, дорог и заводов. Ни одно финансовое учреждение не будет финансировать многомиллиардный проект в одиночку. Институты развития должны совместно мобилизовывать финансовые ресурсы для таких проектов", - добавил Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
26.09.2024, 08:41 34191
Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину России
Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания"
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Москва. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия, сообщает РБК.
В частности, в проекте "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" расширили категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания".
На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - сказал президент на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию - рабочий орган Совета безопасности, принимающий решения относительно ядерной политики страны.
Также в обновленной редакции зафиксировано, что Москва может перейти к применению ядерного оружия сразу при получении достоверной информации о "массированном старте средств воздушно-космического нападения" и пересечении ими границы. Путин уточнил, что речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.
Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Белоруссии как участника союзного государства, добавил российский президент. "С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", - подчеркнул он.
Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации", - заключил президент.
В утвержденном в 2020 году документе "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие:
поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников;
применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территории России;
воздействие на критически важные государственные или военные объекты страны;
агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
О том, что Россия работает над изменением ядерной доктрины, рассказывали в МИДе. До этого Путин на ПМЭФ допустил изменение документа. Президент согласился, что использование ядерного оружия позволит ускорить достижение стоящих перед Россией задач, но сказал, что "важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте".
В том же месяце Путин заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как "при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен". Весной он говорил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
Этим летом президент США Джо Байден изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что США придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и Северной Кореи.
25.09.2024, 17:10 41321
Госдума России приняла закон о запрете усыновления детей для стран, где разрешена смена пола
Отказ в усыновлении коснется граждан нескольких десятков стран
Фото: duma.gov.ru
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Москва. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять детей из РФ гражданам стран, в которых разрешена смена пола.
Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола", - цитирует iz.ru председателя госдумы РФ Вячеслава Володина.
Он уточнил, что отказ в усыновлении коснется граждан нескольких десятков стран.
Ранее, 17 сентября, комитет госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из России для ряда стран.
Сам запрет был предложен Володиным еще 19 июня. Он обратил внимание, что в ряде европейский стран, включая Австрию, Эстонию, Германию, Исландию, Италию, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словению и Швейцарию, отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних.
25.09.2024, 16:31 42446
Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету в Тихом океане
Испытание ракеты входило в ежегодный план учений НОАК и было направлено на проверку возможностей и характеристик оружия
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Пекин. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ракетные войска НОАК сегодня утром успешно запустили баллистическую ракету с учебной боеголовкой, которая точно упала в запланированный район акватории Тихого океана.
В Министерстве обороны КНР сообщили, что испытание ракеты входило в ежегодный план учений НОАК и было направлено на проверку возможностей и характеристик оружия, а также уровня подготовки войск. Соседние страны были уведомлены заранее о ракетном запуске, информирует издание bigasia.ru.
Ракетные войска НОАК располагают сейчас несколькими типами межконтинентальных баллистических ракет, включая DF-31AG, DF-5B и DF-41. Также военно-морские силы Китая имеют на вооружении баллистическую ракету подводного базирования JL-2 баллистическую ракету в Тихом океане.
25.09.2024, 12:23 45111
В России выявили два случая заболевания новым вариантом коронавируса
В Ростовской области и в Уфе зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC
Фото: pixabay
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Москва. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В России выявили два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России. (...) Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе", - информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что XEC - это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних вариантов FLiRT омикрона. Симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.
22.09.2024, 15:34 62081
Свыше 50 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Иране
Фото: Anadolu
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Тегеран. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 50 человек погибли и десятки оказались в ловушке после одного из самых смертоносных взрывов на угольной шахте в Иране, сообщает Aljazeera.
По его данным, взрыв на шахте унес жизни по меньшей мере 51 человека. Ранения получили 20 человек, сообщило иранское государственное телевидение, добавив, что несколько рабочих все еще остаются в ловушке.
Взрыв произошел из-за утечки метана на угольной шахте, которой управляет компания Madanjoo в Табасе, примерно в 540 км (335 милях) к юго-востоку от столицы Тегерана, сообщило в воскресенье информационное агентство IRNA.
На момент взрыва в шахте работали по меньшей мере 69 человек.
В одном из блоков шахты спасательная операция завершена. 30 шахтеров погибли и 17 получили ранения. Сейчас идет спасательная операция в блоке C. Губернатор провинции Южный Хорасан Али Акбар Рахими сообщил, что плотность метана в блоке высокая и операция займет около 3-4 часов.
Напомним, в прошлом году в Казахстане в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
21.09.2024, 11:39 69061
Стало известно о раздаче пейджеров членам "Хезболлы" за часы до взрывов
Один из членов "Хезболлы" получил новый пейджер за день до того, как он взорвался
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Бейрут. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - "Хезболла" продолжала раздавать своим членам пейджеры за несколько часов до взрывов. Движение тщательно проверяло устройства, в том числе сигнализацией в аэропортах и сканерами.
Ливанская "Хезболла" раздавала своим членам пейджеры за несколько часов до того, как они массово взорвались, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам одного из источников издания, один из членов "Хезболлы" получил новый пейджер за день до того, как он взорвался, взрыв произошел, когда устройство еще находилось в коробке.
По данным агентства, "Хезболла" с 2022 года проверяла пейджеры после того, как они прибывали в Ливан. Проверки производились и в аэропортах с целью убедиться, что на устройства не отреагирует сигнализация.
Проверки производились не потому что у группировки были подозрения относительно пейджеров: это было обычной процедурой для любого оборудования. Основной ее целью было обнаружение любых признаков наличия в устройствах взрывчатки или механизмов слежения.
Источники подтвердили, что в пейджерах была заложена взрывчатка PETN (пентаэритриттетранитрат) весом до трех граммов в каждом. Один из источников в службе безопасности отметил, что взрывчатку было очень сложно обнаружить "каким-либо устройством или сканером".
В ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что риск дальнейшей эскалации насилия представляет серьезную угрозу для Ливана, Израиля и всего региона.
Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Решительно осуждаем эту беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.
Позднее местные СМИ сообщили о взрывах радиостанций ICOM, принадлежащих членам "Хезболлы", также взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой.
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