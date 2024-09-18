Сотни членов "Хезболлы" пострадали при взрыве пейджеров в Ливане

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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ливане сдетонировали пейджеры, которыми пользовались члены "Хезболлы", ранения получили сотни людей. Эксперты не исключают, что вредоносное программное обеспечение, из-за которого пейджеры перегревались, было давно внедрено спецслужбами Израиля, сообщает - В Ливане сдетонировали пейджеры, которыми пользовались члены "Хезболлы", ранения получили сотни людей. Эксперты не исключают, что вредоносное программное обеспечение, из-за которого пейджеры перегревались, было давно внедрено спецслужбами Израиля, сообщает РБК





Представитель группировки заявил, что детонация пейджеров стала "крупнейшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка почти за год войны с начала конфликта с Израилем.





По словам местных жителей, взрывы происходили и спустя полчаса после первых детонаций. Ynet со ссылкой на ливанский телеканал NBN пишет, что всего ранения получили более тысячи членов "Хезболлы".





Как передает Mayadeen, Минздрав Ливана сообщил, что в больницы поступает большое количество людей с различными травмами, и призвал всех граждан, владеющих беспроводными средствами связи, держаться от них подальше.





Позднее иранское агентство Mehr также сообщило, что при детонации пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.





Военный аналитик Элайджа Манье в разговоре с Al Jazeera пояснил, что члены "Хезболлы" в значительной степени полагаются на пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Он также предположил, что взорвавшиеся устройства могли быть взломаны, прежде чем они были распространены среди членов группировки.





По данным военного эксперта Джозефа Нассара, вероятно, произошло внедрение вируса в программное обеспечение пейджеров, которое привело к взрыву аккумуляторов.



