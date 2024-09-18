17.09.2024, 20:47 5101
Сотни членов "Хезболлы" пострадали при взрыве пейджеров в Ливане
Взрывы происходили и спустя полчаса после первых детонаций
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Москва. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ливане сдетонировали пейджеры, которыми пользовались члены "Хезболлы", ранения получили сотни людей. Эксперты не исключают, что вредоносное программное обеспечение, из-за которого пейджеры перегревались, было давно внедрено спецслужбами Израиля, сообщает РБК.
Представитель группировки заявил, что детонация пейджеров стала "крупнейшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка почти за год войны с начала конфликта с Израилем.
По словам местных жителей, взрывы происходили и спустя полчаса после первых детонаций. Ynet со ссылкой на ливанский телеканал NBN пишет, что всего ранения получили более тысячи членов "Хезболлы".
Как передает Mayadeen, Минздрав Ливана сообщил, что в больницы поступает большое количество людей с различными травмами, и призвал всех граждан, владеющих беспроводными средствами связи, держаться от них подальше.
Позднее иранское агентство Mehr также сообщило, что при детонации пейджеров пострадал посол Исламской Республики в Бейруте Моджтаба Амани.
Военный аналитик Элайджа Манье в разговоре с Al Jazeera пояснил, что члены "Хезболлы" в значительной степени полагаются на пейджеры, чтобы избежать перехвата сообщений Израилем. Он также предположил, что взорвавшиеся устройства могли быть взломаны, прежде чем они были распространены среди членов группировки.
По данным военного эксперта Джозефа Нассара, вероятно, произошло внедрение вируса в программное обеспечение пейджеров, которое привело к взрыву аккумуляторов.
Напомним, в августе Министерство иностранных дел Казахстана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке порекомендовало гражданам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в регионе.
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18.09.2024, 08:13 911
В Ливане пейджеры взорвались из-за заложенной в устройства взрывчатки - СМИ
Число пострадавших при взрыве пейджеров выросло до 4000
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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным канала Sky News Arabia, израильская разведка "Моссад" получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской "Хезболле", и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает РБК.
По информации источников Sky News Arabia, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили "Хезболле", и начинила взрывчаткой. Оснастив батареи пейджеров ею, "Моссад" увеличил их температуру, что привело к взрыву, пишет телеканал. Представитель "Хезболлы" предполагал, что нагрев устройств вызвало вредоносное программное обеспечение.
О том, что пейджеры оснастили взрывчаткой до того, как они попали в Ливан, пишет и Associated Press. По информации Al Jazeera, каждый пейджер был оснащен не более чем 20 граммами взрывчатки, устройства завезли в Ливан пять месяцев назад.
Напомним, пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.
Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с "несерьезным ранением". Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены "Хезболлы", находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от "Хезболлы" Али Аммара.
Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала "справедливый ответ, откуда не ждали". Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.
Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.
Операция с массовым подрывом пейджеров членов ливанской группировки "Хезболла" была одобрена на встречах по безопасности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, высокопоставленными членами парламента и руководителями израильских спецслужб, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабинет министров Израиля по вопросам безопасности принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. "Хезболла" нарастила обстрелы Израиля после начала войны Тель-Авива с палестинским исламистским движением ХАМАС.
По словам израильских чиновников, обновление целей войны должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт. Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри "Хезболлы" и создать в рядах движения "ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами".
17 сентября израильский премьер и министр обороны Йоав Галлант провели несколько часов в командном центре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, рассказал изданию израильский чиновник.
По данным Axios, накануне операции спецпосланник США Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и предупредил его о последствиях серьезной эскалации в Ливане. Два американских чиновника сообщили порталу, что Израиль не уведомил США о готовящейся операции.
17.09.2024, 17:10 6766
Бюро Нацсобрания Франции утвердило процедуру импичмента Макрона
Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов
Фото: Акорда
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Париж. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона.
Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Отмечается, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.
Напомним, предложение об отстранении Макрона от власти выдвинула левая партия "Непокорившаяся Франция". Как сообщил телеканал BFMTV, при рассмотрении членами бюро его поддержали 12 голосов против десяти.
Партия выступила с этой инициативой после того, как президент исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение выдвинули в соответствии со статьей 68 французской Конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти при нарушении им своих обязанностей. Резолюцию поддержал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и несколько других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".
При этом в партии социалистов отказались поддержать инициативу, публично против нее высказались экс-президент и ныне депутат Нацсобрания Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье.
Теперь текст резолюции должна одобрить законодательная комиссия из 73 депутатов, где левым принадлежат только 24 места, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны пройти и в верхней палате парламента - сенате, где у левых нет большинства. Но в случае одобрения сенатом обе палаты соберутся на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. В этом случае президент уходит в отставку немедленно.
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Ожидается, что состав нового кабмина Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье объявят на этой неделе.
16.09.2024, 08:40 16201
Во Флориде задержали подозреваемого в попытке покушения на Трампа
ФБР заявило, что начало расследование инцидента
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Нью-Йорк. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала мужчину после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил член палаты представителей штата Флорида Джон Снайдер в соцсети Х, сообщает lenta.ru.
По его словам, подозреваемый находится под стражей. Это белый мужчина, за 60 лет, указал политик.
Вечером накануне, 15 сентября, стало известно об очередной попытке покушения на Трампа. Позже политик подтвердил, что недалеко от него произошла стрельба во время его посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Американские власти полагают, что стрельба была несостоявшейся попыткой покушения на экс-президента.
По данным РБК, секретная служба США подтвердила, что ее агенты открыли огонь по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом кандидата в президенты Дональда Трампа, после того как сотрудник заметил высунутый из кустов ствол.
Очевидец рассказал, что видел, как человек выбежал из кустов к автомобилю, сел в него и уехал. Его задержали в соседнем округе. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
Трамп находился в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
ФБР заявило, что начало расследование инцидента, который "выглядит как попытка покушения". Расследование ведет также Секретная служба.
Экс-президент играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. После произошедшего он заявил, что "цел и невредим", и подчеркнул, что "никогда не сдастся". По информации The New York Post, сотрудники Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "с облегчением узнали", что Трамп "в безопасности", рассказали в Белом доме.
09.09.2024, 08:14 53141
Ушел из жизни ведущий и руководитель КВН Александр Масляков
Он скончался в воскресенье на 83-м году жизни
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Москва. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ведущий и руководитель КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года.
Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу, сообщает РБК.
Шоумен и актер Дмитрий Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым. В 2022 году он временно заменял Маслякова в шоу, пока тот болел. Актер отметил, что со смертью ведущего телевизионной передачи КВН Александра Маслякова ушла эпоха.
Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был", - сказал Нагиев.
Он сообщил, что общался с телеведущим до последних дней. "Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел", - уточнил Нагиев.
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения, а его смерть - горькой и невосполнимой утратой для "Первого канала" и для всей страны.
Как сообщил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в социальной сети Facebook, телеведущий КВН Александр Масляков болел неоперабельным раком легких, пишет РИА Новости.
06.09.2024, 12:50 69561
"Талибан" исчез из списка запрещенных организаций в Кыргызстане
Однако официальных заявлений по этому поводу республика пока не делала
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Бишкек. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Кыргызстана обновила перечень организаций, признанных в республике экстремистскими и запрещенными.
В частности, из списка исчезло движение "Талибан", ранее считавшееся террористическим наравне с Аль-Каидой, Хизбут-Тахрир-аль-Ислами, Союзом исламского джихада и прочими организациями. Все они остались в списке.
Как сообщает 24.kg, МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана "исключить название "Талибан", ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп".
Агентство отмечает, что официально Кыргызская Республика не заявляла об этом. Только 2 сентября местная Генпрокуратура опубликовала перечень из 20 организаций, признанных террористическими или экстремистскими, однако "Талибана" среди них не было.
В то же время на сайте госкомиссии по делам религии движение до сих пор числится в реестре запрещенных. По словам замглавы ведомства Азамата Юсупова, комиссия знает об обновленном списке, но не имеет отношения к его утверждению.
Ранее Казахстан исключил "Талибан" из списка запрещенных организаций. Позже это решение прокомментировал президент Токаев.
05.09.2024, 21:13 74696
Полутораметровый метеороид сгорел над Филиппинами
Объект был обнаружен за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу
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Москва. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Метеороид диаметром, по предварительным данным, 1,5-1,6 метра влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы. Об этом сообщил астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в своем телеграм-канале.
Объект сгорел в атмосфере от трения с молекулами воздуха, образовал яркий след и, соответственно, метеор, или "падающую звезду". Это мы и наблюдаем на видео", - сообщил Владимир Сурдин.
Объект был обнаружен 4 сентября (за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу) учеными обсерватории Маунт-Леммон, США, штат Аризона.
Это всего девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее.
05.09.2024, 17:25 76206
Кыргызстан вводит новые правила пребывания в стране для казахстанцев
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан вводит новые правила пребывания на территории республики для иностранцев, в том числе граждан Республики Казахстан, сообщает Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.
С 5 сентября 2024 года вступает в силу постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики" от 31 июля 2024 года № 437", - проинформировали в пресс-службе.
Согласно данного постановления внесены изменения в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания такими как:
- Российской Федерации;
- Республики Казахстан;
- Республики Таджикистан;
- Республики Армения;
- Республики Беларусь;
- Грузии;
- Азербайджанской Республики;
- Республики Молдова.
Министерство обращает внимание на новый обновленный порядок пребывания таких граждан на территории Кыргызской Республики на срок, свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызской Республике в зависимости от цели пребывания", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в РК на год продлены особые условия пребывания кыргызстанцев.
02.09.2024, 16:07 91831
СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС
Фото: Depositphotos
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Анкара. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад.
Как сообщает ТАСС с ссылкой на Bloomberg, таким образом Турция стремится усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Кроме того, интерес к БРИКС возник в связи с отсутствием прогресса по вступлению в Евросоюз и на фоне разногласий с союзниками по НАТО.
По информации издания, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Запад теряет свои позиции в качестве геополитического центра, заинтересован в развитии отношений с различными игроками многополярного мира. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году Россия председательствует в объединении.
Напомним, Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в России.
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