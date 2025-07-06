Израиль скрыл удары Ирана по военным объектам - The Telegraph

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Москва. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На 593-м заседании совет федерации одобрил Федеральный закон "О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений", - На 593-м заседании совет федерации одобрил Федеральный закон "О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений", сообщает пресс-служба совета федерации.





Ратифицируемым протоколом, подписанным в Астане 27 ноября 2024 года, возобновляется действие соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.





Соглашение действует до 1 января 2028 года, и по окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из стран письменно не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия или последующего очередного пятилетнего периода.



