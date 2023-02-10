Известный американский журналист заявил о причастности США к подрыву "Северных потоков"

В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22

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Москва. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" заложили водолазы ВМС США.





В статье на своем сайте он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО Baltops 22 с помощью дистанционно активируемых устройств. В сентябре 2022 года ВМС Норвегии активировали взрывчатку, сбросив с патрульного самолета гидроакустический буй. Журналист отметил, что в Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию "ложью" и "вымыслом", сообщает RT





По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений Baltops 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года. Дистанционно активируемые устройства были приведены в действие ВМС Норвегии.





26 сентября 2022 года патрульный самолет P-8 норвежских ВМС совершил, казалось бы, штатный вылет, в ходе которого был сброшен гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, достигнув сначала "Северного потока - 2", а затем "Северного потока - 1". Спустя несколько часов сработали мощные заряды взрывчатки и три из четырех трубопроводов оказались выведены из строя. В течение нескольких минут на поверхности воды стал скапливаться остававшийся в разрушенных трубах метан, и мир понял, что случилось что-то необратимое", - пишет Херш.





В своей статье журналист, ссылаясь на осведомленный источник, рассказал, что Байден решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений, которые проходили среди чиновников, отвечающих за национальную безопасность США.





Херш отмечает, что в мае 2021 года Байден, который ранее критиковал проект "Северного потока - 2", отказался от введения санкций в отношении трубопровода. Как пишет Херш, тогда же сообщалось, что представители администрации президента США уговаривали Владимира Зеленского не критиковать этот шаг.





Тем не менее, как пишет Херш, в Вашингтоне были обеспокоены зависимостью Европы и, в частности, Германии от российского газа. Кроме того, отказ от санкций в отношении "Северного потока - 2" вызвал ответную реакцию республиканцев в сенате, которые заблокировали утверждение кандидатов Госдепа, в том числе послов, на высокие должности.





В декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел встречу с участием представителей ЦРУ, Госдепа, Минфина, Объединенного комитета начальников штабов. Как сообщил источник журналиста, участникам встречи стало понятно, что Салливан по поручению президента хочет разработать план подрыва "Северных потоков".





Изначально было принято решение поставить на "Северные потоки" взрывные устройства с таймером на 48 часов. Однако, пишет Херш, в Белом доме были обеспокоены, что в случае подрыва трубопроводов сразу после учений роль США в диверсии была бы слишком очевидной.





В итоге было принято решение активировать устройство дистанционно, с помощью гидроакустического буя, сброшенного с норвежского самолета. Буй, в свою очередь, должен был издавать уникальные низкочастотные звуки, которые могли бы быть распознаны взрывными устройствами.





При этом, как отмечает Херш, после взрыва американские СМИ ни разу не упомянули высказывания Байдена и заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд, которые еще в начале 2022 года обещали "остановить" "Северный поток - 2" в случае эскалации кризиса на Украине.





На просьбу Херша о комментарии представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила: "Это ложь и полный вымысел". Представитель ЦРУ Тэмми Торп также назвала эту информацию "полностью ложной".





Сеймур Херш - известный американский журналист, который, в частности, писал об Уотергейтском скандале, а также о жестоком обращении американских военных с заключенными в тюрьме Абу-Грейб. Он получил Пулицеровскую премию за расследование о бойне американских военных во Вьетнаме.





Взрывы на "Северных потоках"





Взрывы на трех нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на "Северных потоках" могли стать следствием диверсии.





Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам президента РФ, в случае ЧП на "Северных потоках" речь идет о диверсии , которую подготовили "англосаксы". Он отметил, что организаторы взрывов "фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".





Кроме того, в МИД РФ обращали внимание на то обстоятельство, что вскоре после взрыва российских представителей не допускали к расследованию инцидента на "Северных потоках".





Как заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, нежелание европейской стороны допустить специалистов из РФ к расследованию говорит о стремлении скрыть обстоятельства инцидента.





В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что экономическим выгодоприобретателем диверсий на "Северных потоках" являются США. Впоследствии российских специалистов допустили к месту ЧП. Сообщалось, что в результате взрывов образовались две воронки глубиной три и пять метров, а трубы системы газопровода разошлись на 259 м.