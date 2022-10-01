Взрывы на "Северных потоках": Путин обвинил "англосаксов"

МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию на газопроводе устроили те, кому это выгодно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Взрывы на "Северных потоках" организовали "англосаксы", заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК.
Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - сказал он.
О том, что взрывы на российских газопроводах выгодны именно США, ранее говорили в посольстве России в США и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В российской дипмиссии пояснили, что Соединенные Штаты хотят лишить ЕС доступа к российскому газу, чтобы "подсадить" Европу на свой СПГ. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что у России есть "некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал аварии актами терроризма на "государственном уровне".
Напомним, во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Также сообщалось, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в ночь накануне аварии.