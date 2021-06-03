Католическая церковь внесла в канон поправки, осуждающие педофилов

РИМ. 2 ИЮНЯ - Католическая церковь впервые изменила Кодекс канонического права, чтобы педофилы не смогли уйти от наказания, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Кодекс канонического права включена статья, осуждающая сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны священнослужителей, сообщает Euronews . Ранее подобные прецеденты рассматривались как несоблюдение шестой библейской заповеди: "Не прелюбодействуй".

Жестокое обращение с детьми отныне квалифицируется как преступление против достоинства личности. Новый канон 1398 предусматривает наказывать за подобные преступления не только клириков Конгрегации доктрины веры, но и мирян", - пояснил во вторник секретарь Папского совета по законодательству монсеньор Хуан Игнасио Арриета.

Как пишет издание, изменения в канон было решено внести после череды скандалов с католическими священниками.

По данным портала bishop-accountability.org, в Католической церкви США в период с 1950 по 2016 годы жертвами священников-педофилов стали более 18 500 человек. За последние годы были отправлены в отставку или понесли уголовное наказание высокопоставленные представители Чилийской, Австралийской, Немецкой, Ирландской, Польской и Французской епархий.

Решение в каждом отдельном случае будет приниматься индивидуально. Наивысшая мера наказания - отлучение от церкви, говорится в материале.

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