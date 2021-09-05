ПЕКИН. 4 СЕНТЯБРЯ - Технологический гигант Alibaba намерен вложить 15,5 млрд долларов в достижение "общего процветания" в Китае - кампанию, объявленную председателем КНР Си Цзиньпином, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Для поддержания уязвимых общин и создание специального фонда развития огромная сумма в 100 млрд юаней будет выделена к 2025 году и распределена на такие направления: инновации по технологии, экономическое развитие, создание "высококачественной занятости"", сообщает CNN.





Компания также создаст Рабочий комитет процветания, который возглавит председатель и генеральный директор компании Даниил Чжан.

С помощью вложений Alibaba намерена достичь 10 целей, в числе которых увеличение технологических инвестиций в менее развитые регионы страны, улучшение благосостояния работников, ускорение роста малого бизнеса и сельского хозяйства.





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